Яке завтра, 27 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 березня, День нефролога. Віряни вшановують пам'ять святої Матрони. До Нового року залишилося 279 днів.

27 березня 2024 року — середа. 763-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 березня в церковному календарі – день пам’яті святої Матрони. Вона була рабинею у язичниці, яка вимагала у дівчини зректися її віри в Христа. Будь-які страждання Матрона переносила стійко і лише молилася Богу. Якось господиня дізналася, що її рабиня таємно пішла до церкви. Після цього вона її три дні мучила, не давала пити і їсти. Так дівчина померла. Її тіло знайшли і поховали інші християни.

Що не можна робити 27 березня

Не варто з'ясовувати стосунки, якщо посваритися цього дня, то вже не помиритесь.

Навіть якщо дуже образилися на людину, намагайтесь приховати свою образу.

Не можна лихословити і ревнувати.

Народні прикмети і традиції на 27 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: увечері кричать чайки — наступного дня буде ясна погода;

туман та іній вранці вказують на врожайний рік;

високо кружляють птахи — ще нескоро будуть дощі;

не співають півні — чекайте на похолодання.

27 березня не співають півні — чекайте на похолодання / Фото: Pexels

Існує думка, що свята Матрона є захисницею старанних та добропорядних господинь. Перед тим, як починати хатні справи, жінки йшли до церкви, ставили свічку і молилися їй.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 березня

Які завтра іменини: Мануїл, Мефодій, Феодосій, Олександр, Іван, Кіндрат, Матрона.

Талісманом людини, народженої 27 березня, є соколине око. Зустрічається досить рідко, хоча і не відноситься до природних дорогоцінних самоцвітів. Здавна вірили, що соколине око є відмінним помічником амбітних людей.

Цього дня народилися:

1918 рік — українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Банах-Твердохліб;

1939 рік — художниця-постановниця львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужена діячка мистецтв України Людмила Боярська;

1997 рік — українська веслувальниця-каноїстка, срібна і бронзова призерка Олімпіади-2020 Людмила Лузан.

Пам’ятні дати 27 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 березня:

1664 рік — поляки розстрілюють українського гетьмана Івана Виговського;

1668 рік — Карл II передає Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10;

1794 рік — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1860 рік — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн отримує патент на коркотяг;

1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1977 рік — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини;

1998 рік — FDA дозволяє застосування перорального засобу "Віагра" компанії Pfizer за еректильної дисфункції;

1999 рік — утворюють альянс Renault–Nissan–Mitsubishi;

2011 рік — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами;

2020 рік — Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.

Погода на 27 березня

Завтра, 27 березня, в Києві хмарно, пізно ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, ввечері можливий дощ. У Харкові вранці ясно, після цього хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +6 вночі. У Львові — +13 вдень та +3 вночі. У Харкові — +15 вдень та +6 вночі. В Одесі — +10 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 березня Міжнародний день театру / Фото: pixabay.com

27 березня в Україні і світі святкують День нефролога. Професійне свято лікарів, які спеціалізуються на лікуванні нирок. Вони допомагають діагностувати проблему, а потім лікувати її чи, якщо це неможливо, піклуються про максимально комфорне життя.

Також 27 березня Міжнародний день театру. Творче свято, яке також вважається професійним для працівників театру. Подія була започаткована французом Жаном Кокто 1961 року. Дату він обрав не випадково. Саме цього дня відбулася перша театральна вистава у Стародавньому Римі. Хоча вірогідність цієї події непідтверджена історично.

А ще 27 березня святкують Міжнародний день віскі. Свято було започатковане 2009 року як неофіційне, але воно стало дуже поширеним в різних країнах світу. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джеймса Джексона, який розробив шкалу оцінки якості віски, концепцію його дегустації та написав чимало робіт про цей напій.

27 березня Міжнародний день каракулів. День, який присвячений радості спонтанного малювання чи писання. Він закликає людей різного віку почути свою внутрішню дитину і дати волю її уяві, створивши на папері чудернацькі каракулі.