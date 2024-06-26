Яке завтра, 27 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 червня, Всесвітній день працівників промисловості. Віряни вшановують пам'ять блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших. До Нового року залишилося 187 днів.

27 червня 2024 року — четвер. 855-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 червня в церковному календарі – день пам’яті блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших. Він також відомий як "український святий Микола", був видатним церковним діячем Української Греко-Католицької Церкви. Його життя та служіння залишили глибокий слід у вірних сердець.

Блаженний Миколай Чарнецький народився 14 грудня 1884 року у селі Семаківці, що належить до Городенківського району на Івано-Франківщині. Він був монахом-редемптористом, єпископом, місіонером та новомучеником. Протягом свого життя він віддавав себе служінню Богу та людям. Його молитви та духовні настанови були великою підтримкою для вірних.

1931 року його висвятили на єпископа (апостольського візитатора) для католиків східного обряду на Волині та Поліссі. Він був першим редемптористом, який отримав такий високий сан. Під час сталінських репресій він опинився в ГУЛАГу, але не зрадив своїм переконанням. 2 квітня 1959 року блаженний Миколай Чарнецький помер у Львові.

Що не можна робити 27 червня

Забороняється ображатися, злитися, сваритися.

Не можна робити пропозицію — шлюб виявиться невдалим.

Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції на 27 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — до бабиного літа буде сиро;

вранці квіти не розпустилися — чекайте на дощ;

багато бджіл літає — буде посуха;

стоїть ясна погода — таким літо буде.

27 червня багато бджіл літає — буде посуха / Фото: Unsplash

Дуже важливо цього дня бути щедрим і добрим, допомагати ближнім. В давнину наші предки вірили, чим більше 27 червня віддасиш, тим більше пізніше отримаєш.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 червня

Які завтра іменини: Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.

Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. В народі цей камінь називають "небесним лікарем". В давнину вважалося, що смарагд допомагає побачити своє майбутнє.

Цього дня народилися:

1833 рік — український композитор, піаніст і педагог Владислав Заремба;

1877 рік — британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лавреат Чарльз Баркла;

1991 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Денис Прокопенко.

Пам’ятні дати 27 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 червня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік — єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік — в нью-йоркських лабораторіях Белла демонструють систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік — в Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — війною Словенії за незалежність розпочинаються Югославські війни;

2001 рік — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у Києві о 8:16 стається теракт, під час якого гине полковник Максим Шаповал та поранення отримує жінка, що проходила повз;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) стається ракетний удар російських військ в ТЦ "Амстор".

Погода на 27 червня

Завтра, 27 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові ясний день, ввечері небо можуть затягнути хмари, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +28 вдень та +17 вночі. У Харкові — +25 вдень та +14 вночі. В Одесі — +26 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 червня Міжнародний день ананаса / Фото: Unsplash

27 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день працівників промисловості. Його було засновано 1905 року у Чикаго в США. Це свято, метою якого є нагадування про боротьбу за справедливі умови праці, рівність на робочому місці та солідарність між працівниками.

Також 27 червня Міжнародний день ананаса. Перші письмові згадки про цей тропічний фрукт належать ще Христофору Колумбу, а також іншим дослідникам Гонсало Фернандесу де Ов’єдо-і-Вальдесу та серу Волтеру Рейлі. Вони зустріли його під час своїх подорожей до Вест-Індії, де ананас вирощувався для виробництва вина.

А ще 27 червня День народження банкомата. Саме цього дня 1967 року в британському банку було встановлено перший автомат для видавання готівки. Його вартість становила 18000 доларів і на той час це була дійсно дуже велика сума грошей.

27 червня святкують День мікро- малих і середніх підприємств. Свято було встановлено за ініціативою Генасамблеї ООН 2007 року. Головна його мета полягає у підвищенні рівня поінформованості про важливий внесок малого бізнесу в забезпечення стійкого розвитку держави.

Також 27 червня Всесвітній день рибальства. Свято заснували в Італії 1984 року під час з'їзду з регулювання та розвитку промислової риболовлі. А від 2001 року його святкують під офіційною егідою ООН. Головна його мета полягає в привернені уваги до важливості захисту рибних популяцій.

А ще 27 червня День сонцезахисних окулярів. Ця дата була започаткована Радою зору в США, щоб підвищити обізнанність людей про важливість захисту очей від сонячних променів.