Яке завтра, 27 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 грудня 2023 року — середа. 672-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 грудня, церковне свято

27 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Він був відомим як справжній шанувальник християнства. У віці 30 років постраждав за Христа. Все життя проповідував, успішно перемагав іудеїв в дискусіях. За це люди почали його обмовляти. Коли повстав Стефан перед судом, то виголосив свою відому промову, дорікнувши іудеям, що вони женуть від себе пророків. Під час цієї проповіді з'явився сам Ісус Христос, але люди позатуляли свої вуха і очі, бо не хотіли нічого чути і бачити. Тоді його відвели за місто і побили камінням. Від травм чоловік і помер. Христяни прийшли таємно вночі і поховали його тіло за всім законами.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна пити алкогольні напої.

Не дозволяється відмовляти нужденним.

Заборонено працювати.

Народні прикмети і традиції на 27 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце і мороз — рік буде урожайним;

на деревах іній — до великого урожаю зернових;

птахи збираються зграйками на верхівках дерев — ще тривалий час протримаються морози;

ворони гніздяться просто на снігу — незабаром прийде відлига;

сильний снігопад — до великого урожаю ягід та грибів;

в небі багато маленьких птахів літає — до скорих снігопадів;

до будинків прибіг заєць — скоро вдарять затяжні морози.

27 грудня до будинків прибіг заєць, скоро вдарять затяжні морози / Фото: Pexels

За традицією у день Стефана вшановували пастухів, адже він вважався їхнім покровителем. В цю дату їх щедро вгощали, запрошували в гості. А ще доглядали за кіньми, адже вірили, що якщо їх цього дня добре напоїти, то тварини будуть цілий рік здоровими і міцними. Дівчата ж влаштовували передноворічні ворожіння на весілля. Висипали на стіл насіння і рахували, якщо випадало парне число — скоро підуть під вінець з коханим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 грудня

Які завтра іменини: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.

Талісманом людини, народженої 27 грудня, є змійовик. Це унікальний талісман, який був відомий з давніх часів. Здавна вірили, що змійовик відрізняється бактерицидними властивостями і навіть сьогодні вважається, що він підсилює дію ліків.

Цього дня народилися:

1885 рік — український актор театру і кіно Степан Шкурат;

1908 рік — кобзар, диригент Володимир Божик;

1934 рік — українка, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор Лариса Латиніна (Дирій).

Пам’ятні дати 27 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 грудня:

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";

1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро "Печерська";

2008 рік — під кодовою назвою "Литий свинець" у Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Погода на 27 грудня

Завтра, 27 грудня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, вранці дрібний дощ, який повинен закінчитися до середини дня. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +4 вночі. У Львові — +7 вдень та +3 вночі. У Харкові — +5 вдень та +3 вночі. В Одесі — +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 грудня День вирізання сніжинок / Фото: Pexels

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ. Професійне свято ключової інституції вубезпеченні держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Цей департамент був офіційно створений 27 грудня 1991 року. Від моменту свого створення він зіткнувся з різноманітними викликами, зокрема, з адаптацією до мінливого геополітичного ландшафту і нових загроз під час війни з Росією.

Також 27 грудня День вирізання сніжинок. Чудова нагода зібратися всією родиною, вирізати сніжинки з паперу зі своїми дітьми, згадати своє дитинство і весело провести час.