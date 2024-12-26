Яке завтра, 27 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 грудня 2024 року — п’ятниця. 1038-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола первомученика і архідиякона Стефана.Він був відомий своєю вірою, мудрістю і здатністю до проповідування. Як архідиякон він допомагав бідним і служив у громаді, віддаючи себе на служіння Богу і людям. Стефан також мав дар дивотворення, що привертало багатьох до віри у Христа. Через свої проповіді та відкриту критику єврейських релігійних лідерів Стефан був звинувачений у богохульстві. Він був приведений перед синедріоном, де виголосив промову, у якій захищав свою віру в Ісуса Христа як Месію. Його слова викликали гнів серед слухачів, і вони вирішили його побити камінням. Стефан став першою людиною, яка зазнала мученицької смерті за свою віру у Христа, і тому його називають первомучеником. Під час каменування він молився за своїх переслідувачів, кажучи: "Господи, не прийми їм цього за гріх!" (Діяння 7:60).

Що не можна робити 27 грудня

Забороняється фізично працювати.

Не можна відмовляти в допомозі, якщо її просять.

Не варто пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 27 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони на снігу гніздяться — прийде відлига;

мороз і сонце — до урожайного року;

до будинку прибіг заєць — чекайте на сильні морози;

в небі літають зграями птахи — до затяжних снігопадів.

27 грудня в небі літають зграями птахи — до затяжних снігопадів / Фото: Unsplash

Цього дня за традицією вшановували пастухів, тому що святий Стефан вважається їхнім покровителем. Дівчата традиційно влаштовували передноворічні ворожіння на майбутнє весілля.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 грудня

Які завтра іменини: Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Агата.

Талісманом людини, народженої 27 грудня, є змійовик. В Китаї вважається, що цей камінь допомагає подолати розбіжності в родині. А ще змійовик захищає організм від отрути.

Цього дня народилися:

1885 рік — український актор театру і кіно Степан Шкурат;

1908 рік — кобзар, диригент Володимир Божик;

1934 рік — українка, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор Лариса Латиніна (Дирій).

Пам’ятні дати 27 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 грудня:

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв "Radio City Music Hall", розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В'єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

2008 рік — під кодовою назвою "Литий свинець" в Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Погода на 27 грудня

Завтра, 27 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +1 вдень та -1 вночі. У Харкові — +2 вдень та 0 вночі. В Одесі — +4 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ / Фото: Pexels

27 грудня в Україні святкують День контррозвідки СБУ. Контррозвідка є одним із ключових напрямів діяльності СБУ. Її головна мета — забезпечення державної безпеки шляхом виявлення, запобігання та нейтралізації загроз, пов'язаних зі шпигунством, диверсійною діяльністю, тероризмом, та іншими діями, спрямованими проти України. Цього дня вшановують співробітників контррозвідки за їхню складну й важливу роботу, яка часто залишається непомітною для суспільства, але є критично важливою для національної безпеки.

Також 27 грудня Міжнародний день готовності до епідемій. Це глобальне свято було запроваджене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2020 року як відповідь на виклики, пов'язані з пандемією COVID-19. Мета цього дня — підвищити обізнаність суспільства про важливість запобігання епідеміям та готовності до них, а також зміцнити глобальну систему охорони здоров'я. Епідемії можуть мати значний вплив на здоров'я, економіку та соціальну стабільність. Глобалізація сприяє швидкому поширенню інфекційних хвороб, тому міжнародна готовність до них є надзвичайно актуальною. Цей день — нагадування для урядів, громадян і громадських організацій про те, що лише завдяки спільним зусиллям можна мінімізувати наслідки епідемій і зберегти життя мільйонів людей.