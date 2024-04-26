Яке завтра, 27 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 квітня, День кадровика в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостола Симеона. До Нового року залишилося 248 днів.

27 квітня 2024 року — субота. 794-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симеона. Святий апостол Симеон, також відомий як Симон, є одним з апостолів сімдесяти, який часто розглядається як брат Господній поряд з Іаковом, Іосією та Іудою. За деякими джерелами, Симеон був сином Клеопи та Марії і родичем Йосифа Обручника.

Що не можна робити 27 квітня

Не можна сваритися з хворою людиною.

Забороняється співати перед оранкою і посівом овочів, інакше овочі погано вродять.

Не варто підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби.

Народні прикмети і традиції на 27 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощ віщує хороший урожай меду;

веселка — на спекотне і посушливе літо;

якщо на сході сонця небо ясне, то літо буде вітряним;

багато зірок на небі вночі — до погіршення погоди найближчими днями;

вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари — до холодної погоди.

27 квітня вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари — до холодної погоди / Фото: Unsplash

У народі цей день також називають Семен-ранопашець, оскільки в цей час активно ведуться роботи в садах і городах, і людям доводиться рано вставати, щоб встигнути зробити багато сільськогосподарських справ.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 квітня

Які завтра іменини: Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія.

Талісманом людини, народженої 27 квітня, є котяче око. Є різновидом хризоберилу, який славиться своїми магічними властивостями. Зокрема, в давнину котяче око носили для збільшення чарівності та здатності впливати на інших.

Цього дня народилися:

1977 рік — молодший сержант Збройних сил України, Герой України Василь Мельников;

1994 рік — український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор Євген Богодайко;

2001 рік — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Леонід Бутусін.

Пам’ятні дати 27 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 квітня:

1509 рік — папа Римський Юліан II відлучає від церкви Венецію;

1565 рік — на Філіппінах засновують перше іспанське поселення — місто Себу;

1644 рік — вперше в Канаді висаджують пшеницю;

1825 рік — англійський соціаліст-утопіст Роберт Овен засновує в Америці колонію, яку назвав Новою Гармонією;

1828 рік — відкривається Лондонський зоосад;

1908 рік — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні;

1950 рік — Велика Британія визнає державу Ізраїль;

1961 рік — Велика Британія визнає незалежність Сьєрра-Леоне;

1965 рік — у США отримують патент на підгузки "Памперс";

1992 рік — рада керівників Міжнародного валютного фонду голосує за прийняття України до складу МВФ;

1995 рік — засновують день Державного казначейства (скарбниці) України;

2001 рік — прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подає у відставку;

2010 рік — Верховна Рада України ратифікує домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.

Погода на 27 квітня

Завтра, 27 квітня, в Києві хмарно, цілий день дощитиме. У Львові похмуро, очікується, що увесь день йтиме сильний дощ. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, вранці дрібний дощ, який в другій половині дня закінчиться.

Температура повітря в Києві — +14 вдень та +10 вночі. У Львові — +12 вдень та +6 вночі. У Харкові — +21 вдень та +10 вночі. В Одесі — +20 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 квітня святкують Всесвітній день ветеринара / Фото: Unsplash

27 квітня в Україні святкують День кадровика. Це неофіційне професійне свято, яке святкують аж двічі на рік. Одне святкування припадає саме на кінець квітня, тому що цього дня 1993 року Кабмін прийняв постанову "Про трудові книжки працівників", якою затверджено зразок бланка української трудової книжки.

Також 27 квітня Всесвітній день дизайну. Цей день є глобальним нагадуванням про важливу роль дизайну в нашому повсякденному житті та визнанням впливу дизайну на соціальний, економічний і культурний розвиток.

А ще 27 квітня святкують День порятунку морських ссавців. Особливий день, присвячений вшануванню людей та організацій, які присвячують своє життя порятунку та реабілітації морських ссавців. Його основна мета — це нагадування про виклики, з якими стикаються морські ссавці, такі як дельфіни, тюлені, кити та морські видри, через людську діяльність та зміни у навколишньому середовищі.

27 квітня Всесвітній день зцілення. Подія, яка має на меті об’єднати людей у всьому світі для сприяння особистому та глобальному здоров’ю та зціленню. Вона святкується у понад 80 країнах і зосереджена на різноманітних методах зцілення, таких як йога, молитва, тайцзи, цигун, рейки, медитація, священний танець, корінних аборигенів, суфійський танець, мистецтво та музика.

Також 27 квітня Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити обізнаність про виклики та проблеми, з якими стикаються сім’ї та люди, які використовують донорське зачаття для народження дітей. Він сприяє відкритому діалогу та обговоренню складних емоційних, соціальних та правових питань, пов’язаних з донорським зачаттям.

А ще 27 квітня Всесвітній день тапіра. Він був започаткований 2008 року з метою підвищення обізнаності про тапірів, які наразі перебувають під загрозою зникнення через полювання та вирубування лісів, де вони мешкають. Тапіри важливі для екосистем, оскільки вони переносять насіння з’їдених рослин на велику відстань, сприяючи підвищенню рослинного розмаїття.

27 квітня святкують Міжнародний день скульптури. Це свято присвячене мистецтву скульптури та його значенню у культурному житті суспільства. Воно підкреслює важливість скульптури як форми вираження почуттів, ідей, і концепцій, а також її роль у створенні культурної спадщини.

Також 27 квітня Міжнародний день тайцзі і цигуна. Це свято здорового способу життя, яке вперше відсвяткували 1998 року, а офіційного міжнародного статусу воно набуло 1999 року. Засновниками свята є Білл Дуглас та Анжела Вон-Дуглас. Метою цього дня є популяризація тайцзі і цигуна, демонстрація переваг для здоров’я, які пропонують ці стародавні практики, а також зміцнення почуття глобальної спільноти і миру.

А ще 27 квітня Всесвітній день графічного дизайну. Цей день був заснований Міжнародною радою асоціацій графічного дизайну (Icograda) і є професійним святом для людей однієї з найкреативніших професій.

27 квітня святкують Всесвітній день ветеринара. Це свято було створене для вшанування ветеринарів та їхньої важливої роботи у догляді за здоров’ям тварин. Ветеринари грають ключову роль у забезпеченні добробуту тварин, профілактиці хвороб, дослідженні та лікуванні різноманітних станів, які можуть впливати на домашніх та диких тварин.