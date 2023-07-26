Яке завтра, 27 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 липня 2023 року — четвер. 519-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 липня, церковне свято

27 липня в церковному календарі – день пам’яті апостола Акили. Жив він у Римі в I столітті разом із дружиною Прискиллою. В той час імператором був Клавдій, який виганяв зі столиці всіх євреїв. Через це сімейній парі довелося покинути місто. Переїхавши до Коринфи, Акила зустрів апостола Павла і став його учнем. Пізніше разом із дружиною прийняв хрещення. Подружжя допомагало поширювати християнство в Іраклії, де Акила став єпископом, а його дружина помічницею. Вбили їх обох язичники, яким не сподобалося, що подружжя сповідує християнство.

Що не можна робити цього дня

Не варто вести ділові переговори або розривати вже наявні зв'язки.

Не викидайте залишки зі свого столу, їх краще віддати тим, хто потребує допомоги.

Не сваріться, не лихословте і не лайтесь.

Народні прикмети і традиції на 27 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на сході яскраво-червоне сонце ховається за хмарами — чекайте на дощі;

суха погода означає теплу осінь;

до 27 липня дерева починають червоніти — буде багато грибів в лісі;

у водоймах плавають чайки — погода буде доброю;

дощить — ще цілий тиждень буде мокра погода;

грім глухий — до тихого дощу, а гучний — до зливи.

До 27 липня дерева починають червоніти — буде багато грибів в лісі / Фото: Pexels

Наші предки в давнину вважали, що цього дня потрібно догоджати польовим духам. Тому люди несли в покоси горщик з кашою чи пучок жита, залишали їх там. Часто цього дня йшли грозові дощі, тому намагалися без потреби зайвий раз не виходити з дому. Після теплих дощів в лісах з'являлося багато грибів. Збирати їх зазвичай йшли діти, тому що дорослі були зайняті у полях. Вірили, що 27 липня можна вирушати у далеку подорож.

Погода на 27 липня

Завтра, 27 липня, в Києві хмарно, вночі дощ із грозою, який відновиться в другій половині дня, а ввечері зміниться на сильний дощ. У Львові ранок та день хмарні, ввечері ясно, вночі сильний дощ, який до ранку послабшає, але йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, вночі дощ із грозою, який до ранку закінчиться, вдень він розпочнеться знову та послабшає до вечора.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +19 вночі. У Львові — +15 вдень та +13 вночі. У Харкові — +33 вдень та +21 вночі. В Одесі — +24 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 27 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 липня:

971 рік — підписаний мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;

1054 рік — Сівард окуповує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І;

1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської (української) церкви;

1214 рік — битва при Бувіні;

1532 рік — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну";

1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії;

1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;

1656 рік — філософа Б. Спінозу відлучають від єврейської громади і виганяють з його дому в Амстердамі за єретичні погляди;

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1675 рік — османи штурмом беруть Збараж;

1694 рік — актом парламенту заснований Банк Англії;

1830 рік — у Франції починається Липнева революція;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ;

1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;

1936 рік — створюють Інститут історії України;

1953 рік — у Пханмунджомі підписують угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни;

1974 рік — президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 рік — "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України;

2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня

Які завтра іменини: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 27 липня, є яшма. Може мати різний колір. Здавна вірили, що яшма допомагає підвищити загальний тонус організму, загострює сприйняття та дарує своєму власнику успіх в будь-який справі.

Цього дня народилися:

1892 рік — педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів Володимир Кабачок;

1931 рік — художниця-монументалістка, скульпторка Ада Рибачук;

1965 рік — українська актриса, співачка, лауреатка Національної премії України імени Тараса Шевченка Наталія Половинка.

Який завтра день в Україні і світі

27 липня в Україні святкують День медичного працівника / Фото: Pexels

27 липня в Україні святкують День медичного працівника. Професійне свято було встановлено президентом Леонідом Кравчуком 3 червня 1994 року. Але 2023 року президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 липня, щоб вона не співпадала зі святкуванням у Росії. За словами Міністерства охорони здоров'я України "Відтепер вони не будуть об’єднані цією датою з російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці". 27 липня не забудьте привітати всіх тих, хто героїчно рятують інших під звуки вибухів і сирен.

Також 27 липня День ходіння на хідлях. Свято присвячене стародавньому мистецтву і заохочує кожного перевірити свою координацію і рівновагу, спробувавши веселе, але досить складне заняття. Ходіння на хідлях — непростий цирковий номер, він має дуже багату історію і використовувався практично в усіх частинах світу.

А ще 27 липня День народження гамбургера. В США цю страву вважають одним з національних символів. Хоча фарш і котлети з'явилися в кулінарії дуже давно, але гамбургер — це не просто котлета, а поєднання її з розрізаною булочкою. І саме цей винахід вважається суто американським. Щоправда існує чимало претендентів на авторство гамбургера. Одним із них є Чарлі Нагрін зі штату Вісконсін. 1885 року він торгував гамбургзькими стейками на ярмарку, але торгівля була в'ялою, тому що гарячі котлети було досить важко їсти на ходу. Чарлі недовго думав і розмістив котлету між двома шматками булочки.

27 липня святкують День "Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку". Подія була започаткована Томасом і Рут Рой, щоб залучити людей до зближення з кімнатними рослинами, адже, за словами вчених, на їхній стан позитивно впливають розмови, прогулянки, музика.