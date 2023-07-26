Яке завтра, 27 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 липня, в Україні святкують День медичного працівника. Віряни вшановують пам'ять апостола Акили. До Нового року залишилось 157 днів.
27 липня 2023 року — четвер. 519-й день війни в Україні.
Яке завтра, 27 липня, церковне свято
27 липня в церковному календарі – день пам’яті апостола Акили. Жив він у Римі в I столітті разом із дружиною Прискиллою. В той час імператором був Клавдій, який виганяв зі столиці всіх євреїв. Через це сімейній парі довелося покинути місто. Переїхавши до Коринфи, Акила зустрів апостола Павла і став його учнем. Пізніше разом із дружиною прийняв хрещення. Подружжя допомагало поширювати християнство в Іраклії, де Акила став єпископом, а його дружина помічницею. Вбили їх обох язичники, яким не сподобалося, що подружжя сповідує християнство.
Що не можна робити цього дня
- Не варто вести ділові переговори або розривати вже наявні зв'язки.
- Не викидайте залишки зі свого столу, їх краще віддати тим, хто потребує допомоги.
- Не сваріться, не лихословте і не лайтесь.
Народні прикмети і традиції на 27 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: на сході яскраво-червоне сонце ховається за хмарами — чекайте на дощі;
- суха погода означає теплу осінь;
- до 27 липня дерева починають червоніти — буде багато грибів в лісі;
- у водоймах плавають чайки — погода буде доброю;
- дощить — ще цілий тиждень буде мокра погода;
- грім глухий — до тихого дощу, а гучний — до зливи.
Наші предки в давнину вважали, що цього дня потрібно догоджати польовим духам. Тому люди несли в покоси горщик з кашою чи пучок жита, залишали їх там. Часто цього дня йшли грозові дощі, тому намагалися без потреби зайвий раз не виходити з дому. Після теплих дощів в лісах з'являлося багато грибів. Збирати їх зазвичай йшли діти, тому що дорослі були зайняті у полях. Вірили, що 27 липня можна вирушати у далеку подорож.
Погода на 27 липня
Завтра, 27 липня, в Києві хмарно, вночі дощ із грозою, який відновиться в другій половині дня, а ввечері зміниться на сильний дощ. У Львові ранок та день хмарні, ввечері ясно, вночі сильний дощ, який до ранку послабшає, але йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, вночі дощ із грозою, який до ранку закінчиться, вдень він розпочнеться знову та послабшає до вечора.
Температура повітря в Києві — +23 вдень та +19 вночі. У Львові — +15 вдень та +13 вночі. У Харкові — +33 вдень та +21 вночі. В Одесі — +24 вдень та +20 вночі.
Пам’ятні дати 27 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 27 липня:
- 971 рік — підписаний мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;
- 1054 рік — Сівард окуповує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І;
- 1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської (української) церкви;
- 1214 рік — битва при Бувіні;
- 1532 рік — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс "Кароліну";
- 1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії;
- 1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;
- 1656 рік — філософа Б. Спінозу відлучають від єврейської громади і виганяють з його дому в Амстердамі за єретичні погляди;
- 1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;
- 1675 рік — османи штурмом беруть Збараж;
- 1694 рік — актом парламенту заснований Банк Англії;
- 1830 рік — у Франції починається Липнева революція;
- 1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
- 1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ;
- 1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;
- 1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;
- 1936 рік — створюють Інститут історії України;
- 1953 рік — у Пханмунджомі підписують угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни;
- 1974 рік — президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;
- 1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;
- 2002 рік — "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;
- 2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України;
- 2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;
- 2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня
Які завтра іменини: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.
Талісманом людини, народженої 27 липня, є яшма. Може мати різний колір. Здавна вірили, що яшма допомагає підвищити загальний тонус організму, загострює сприйняття та дарує своєму власнику успіх в будь-який справі.
Цього дня народилися:
- 1892 рік — педагог, музикант, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів Володимир Кабачок;
- 1931 рік — художниця-монументалістка, скульпторка Ада Рибачук;
- 1965 рік — українська актриса, співачка, лауреатка Національної премії України імени Тараса Шевченка Наталія Половинка.
Який завтра день в Україні і світі
27 липня в Україні святкують День медичного працівника. Професійне свято було встановлено президентом Леонідом Кравчуком 3 червня 1994 року. Але 2023 року президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 липня, щоб вона не співпадала зі святкуванням у Росії. За словами Міністерства охорони здоров'я України "Відтепер вони не будуть об’єднані цією датою з російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці". 27 липня не забудьте привітати всіх тих, хто героїчно рятують інших під звуки вибухів і сирен.
Також 27 липня День ходіння на хідлях. Свято присвячене стародавньому мистецтву і заохочує кожного перевірити свою координацію і рівновагу, спробувавши веселе, але досить складне заняття. Ходіння на хідлях — непростий цирковий номер, він має дуже багату історію і використовувався практично в усіх частинах світу.
А ще 27 липня День народження гамбургера. В США цю страву вважають одним з національних символів. Хоча фарш і котлети з'явилися в кулінарії дуже давно, але гамбургер — це не просто котлета, а поєднання її з розрізаною булочкою. І саме цей винахід вважається суто американським. Щоправда існує чимало претендентів на авторство гамбургера. Одним із них є Чарлі Нагрін зі штату Вісконсін. 1885 року він торгував гамбургзькими стейками на ярмарку, але торгівля була в'ялою, тому що гарячі котлети було досить важко їсти на ходу. Чарлі недовго думав і розмістив котлету між двома шматками булочки.
27 липня святкують День "Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку". Подія була започаткована Томасом і Рут Рой, щоб залучити людей до зближення з кімнатними рослинами, адже, за словами вчених, на їхній стан позитивно впливають розмови, прогулянки, музика.