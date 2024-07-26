Яке завтра, 27 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 липня, День медичного працівника (День медика) в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона. До Нового року залишилося 157 днів.

27 липня 2024 року — субота. 885-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 липня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Пантелеймона. Він народився в Нікомедії (сучасна Туреччина) 275 року. Його ім’я при народженні було Пантолеон, що означає "лев у всьому". Його мати, свята Єввула, була християнкою і виховувала сина у вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Пантолеон навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина і став талановитим лікарем. Пізніше він зустрів пресвітера Єрмолая, який навернув його до християнства. Після хрещення він отримав ім’я Пантелеймон, що означає "всемилостивий".

Пантелеймон став відомим як безмездний лікар, тобто він лікував людей безкоштовно. Його чудеса і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року.

Що не можна робити 27 липня

В жодному разі нікому не відмовляйте у допомозі.

Не можна лихословити, лаятися.

Категорично забороняється працювати в полі.

Народні прикмети і традиції на 27 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стрибають коники — до сухої і теплої погоди;

мурахи почали зачиняти входи до мурашника — почнеться дощ;

на капусті вже зав'язуються качани — осінь буде холодною;

на дубі багато жолудів — чекайте на великий урожай.

27 липня мурахи почали зачиняти входи до мурашника — почнеться дощ / Фото: Unsplash

Святому Пантелеймону здавна молилися про зцілення та міцне здоров'я. Святий також є покровителем лікарів. Вважається, що цього дня потрібно піти до храму і поставити свічку за військових.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 липня

Які завтра іменини: Герман, Іван, Микола, Еммануїл.

Талісманом людини, народженої 27 липня є яшма. Камінь відомий людству протягом багатьох тисячоліть. Здавна вірили, що яшма здатна захистити людину від негативної енергії.

Цього дня народилися:

1929 рік — український поет, прозаїк, перекладач Іван Гнатюк;

1935 рік — український митець-графік, майстер книжкового оформлення Володимир Юрчишин;

1937 рік — український письменник, критик, публіцист Володимир Дячков.

Пам’ятні дати 27 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 липня:

971 рік — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;

1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської (української) церкви;

1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить до Королівства Англії тютюн із американської колонії у Вірджинії;

1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1694 рік — актом парламенту засновують Банк Англії;

1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ;

1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;

1936 рік — створюють Інститут історії України;

1974 рік — президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 рік — "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою президента України;

2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Погода на 27 липня

Завтра, 27 липня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові хмарно, дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +24 вдень та +16 вночі. У Харкові +30 вдень та +22 вночі. В Одесі +29 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 липня святкують День медичного працівника (День медика) в Україні / Фото: Unsplash

27 липня в Україні і світі святкують День ходіння на ходулях. Це свято присвячене стародавньому мистецтву ходьби на ходулях, яке має багату історію і використовується в різних культурах по всьому світу. Ходьба на ходулях бере свій початок 6 століття до нашої ери в Стародавній Греції, де ходулі використовували для пересування та в сільськогосподарських цілях. У 19 столітті у французькому регіоні Ланди мешканці використовували ходулі, щоб пересуватися болотистою місцевістю та виконувати свої щоденні завдання.

Також 27 липня День трансатлантичного зв’язку. Це свято присвячене важливому досягненню в історії комунікацій – прокладанню трансатлантичного телеграфного кабелю, який з’єднав Європу та Північну Америку. Перший успішний трансатлантичний телеграфний кабель був прокладений 1866 року, після кількох невдалих спроб. Цей кабель дозволив передавати повідомлення через Атлантичний океан значно швидше, ніж це було можливо раніше, коли повідомлення доставлялися кораблями.

А ще 27 липня День народження гамбургера. Це свято присвячене одному з найпопулярніших фастфудів у світі – гамбургеру. Вважається, що перший гамбургер був проданий 27 липня 1900 року в місті Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США. Гастроном Луї Лессінг поклав традиційний німецький біфштекс з соусом і листком салату між двома круглими булочками, що стало початком історії гамбургера.

27 липня святкують День медичного працівника (День медика) в Україні. Це професійне свято було започатковане 1994 року, але раніше його святкували у третю неділю червня. 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування на 27 липня. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність усім працівникам сфери охорони здоров’я за їхню важливу та самовіддану працю. Медики відіграють ключову роль у забезпеченні здоров’я та благополуччя суспільства, рятуючи життя та надаючи необхідну медичну допомогу.