Яке завтра, 27 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 листопада 2023 року — понеділок. 642-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 листопада, церковне свято

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Він був глибоко набожною та благочестивою людиною. Роздавши майже все своє майно, півжиття прожив в сирійській пустелі, де харчувався водою та хлібом. За це Бог нагородив його даром зцілення.

Що не можна робити 27 листопада

Не варто шити або плести, взагалі краще не займатися рукоділлям.

Заборонено цього дня впускати до будинку немічних, старих та хворих людей, після такого у вас самих почнуться злидні.

Не можна рибалити, бо риба вся залягає на дно і ви нічого не впіймаєте.

Народні прикмети і традиції на 27 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дружно цвірінькають горобці — до потепління;

шумить ліс — чекайте на відлигу;

корови пирхають та сопуть — буде холодна погода;

червона зоря цього дня вказує на вітряну погоду;

дим із труби піднімається догори — на морози, стелиться донизу — на потепління.

27 листопада корови пирхають та сопуть — буде холодна погода / Фото: Pexels

В народі 27 листопада називали Романів день. Так як за життя він був цілителем, до нього моляться про зцілення від хвороб. Також наші предки завжди вважали цей день особливим і чекали на доленосну зустріч.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 27 листопада є рубін. Здавна цей камінь вважався символом влади та могутності. Це також один з чотирьох дорогоцінних каменів. А ще рубін вважали символом палкого кохання.

В цей день народилися:

1863 рік — українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини Ольга Кобилянська;

1926 рік — український письменник-фантаст, філософ, громадський діяч, автор понад 20 романів і повістей Олесь Бердник;

1977 рік — українська біатлоністка, призерка п'яти чемпіонатів світу Оксана Хвостенко.

Пам’ятні дати 27 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада:

1095 рік — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід;

1620 рік — Пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік — у Львові відбувається прем'єра п'єси Іван Франка "Украдене щастя", постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного;

1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського;

1937 рік — у віці 73 років "народний патріарх" митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком "трійки" НКВС;

1943 рік — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі;

1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік — у Відні пожежа охоплюєпалац Гофбург;

2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Погода на 27 листопада

Завтра, 27 листопада, в Києві хмарно, протягом всього дня сніжитиме. У Львові похмуро, вночі сніг, але потім без опадів. У Харкові протягом всього дня небо буде вкрите хмарами та сніжитиме. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві -3 вдень та -5 вночі. У Львові -2 вдень та -4 вночі. У Харкові +1 вдень та -3 вночі. В Одесі +1 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 листопада Кіберпонеділок / Фото: Pexels

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук. Засновником НАНУ став гетьман Іван Скоропадський. А саме створення відбулося 1918 року під час установчих зборів. Першим президентом Національної Академії Наук України став вчений-геолог та геохімік Вернадський. За часів Другої світової війни тут успішно проводили роботи з ядерними реакціями, технологіями автоматичного зварювання корпусів артилерійських систем тощо.

Також 27 листопада Кіберпонеділок. Настає кожного року після Чорної п'ятниці. Цей день є періодом шалених знижок, але вже в інтернет-магазинах. Найбільш популярним він є в США, хоча останні роки і українські інтернет-магазини намагаються активно приєднатися до розпродажу. Свято було засноване 28 листопада 2005 року за ініціативи продавців, які помітили, що люди повертаються у понеділок в офіси після Чорної п'ятниці і продовжують купувати товари вже в інтернет-магазинах.