Яке завтра, 27 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 листопада 2024 року — середа. 1008-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Якова Персіянина. Він був християнським святим, який жив у IV столітті. Він народився в Персії, але пізніше переїхав до Солуня (сучасний Салоніки в Греції), де став відомим своєю духовною силою та вірою. Яків був відомий своїми дивотворними діями та здатністю викликати духів. Він відзначався великою вірою та мужністю, що допомагали йому викликати духів і відвертати їх від людей. Його життя було наповнене служінням Богу та допомогою людям.

Що не можна робити 27 листопада

Не дозволяється рибалити.

Не слід шити, плести, в'язати.

Не можна впускати до будинку хворих.

Народні прикмети і традиції на 27 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дим стелиться донизу — йде потепління, піднімається вгору — до морозів;

ліс шумить — чекайте на відлигу;

голосно цвірінькають горобці — буде потепління;

корови сопуть та пирхають — до холодної погоди.

27 листопада корови сопуть та пирхають — до холодної погоди / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, що цей день особливий в календарі. Тому чекали на доленосну зустріч з важливою людиною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

Талісманом людини, народженої 27 листопада, є рубін. Здавна вірили, що цей камінь допомагає зупинити лихоманку та кровотечі. Рубін є символом пристрасті, щирого та сильного кохання.

Цього дня народилися:

1940 рік — актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка Богдан Козак;

1946 рік — український зброяр, головний конструктор КБ "Спеціальної Техніки" Ігор Олексієнко;

1977 рік — українська біатлоністка, призерка п'яти чемпіонатів світу Оксана Хвостенко.

Пам’ятні дати 27 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 листопада:

1095 рік — папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід;

1620 рік — пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік — у Львові відбувається прем'єра п'єси Івана Франка "Украдене щастя", постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконує роль Миколи Задорожного;

1895 рік — Альфред Нобель підписує свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії;

1897 рік — вводять в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік — відбуваються перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського;

1937рік — у віці 73 років "народний патріарх" митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком "трійки" НКВС;

1952 рік — у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік — у Відні пожежа охоплює палац Гофбург;

2004 рік — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними.

Погода на 27 листопада

Завтра, 27 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові триматиметься хмарна погода, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -2 вночі. У Львові — +5 вдень та +2 вночі. У Харкові — +1 вдень та -4 вночі. В Одесі — +5 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 листопада День захисту черепах / Фото: Unsplash

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук (НАНУ). Ця дата символізує важливий етап у розвитку української науки, адже саме цього дня 1918 року було засновано Українську академію наук (УАН), яка стала попередницею сучасної НАНУ. Академію було створено за ініціативою гетьмана Павла Скоропадського під час Української Держави. Її першим президентом став видатний учений Володимир Вернадський, який зробив великий внесок у розвиток геохімії, біогеохімії та філософії науки. УАН мала стати науковим осередком для розвитку природничих і гуманітарних наук в Україні, сприяти інтеграції української науки у світовий контекст і підтримувати національне відродження.

У радянський період академія отримала назву Академії наук Української РСР, її структура та напрямки роботи значно розширилися. Після проголошення незалежності України в 1991 році академія набула сучасної назви – Національна академія наук України. НАНУ стала провідною установою в багатьох галузях науки, включаючи інформаційні технології, фізику, біологію, хімію, а також соціально-гуманітарні науки.

Також 27 листопада День шпильок і голок. Цей незвичайний день має цікаве походження та різні інтерпретації, пов’язані як із мистецтвом, так і з повсякденним життям. День шпильок і голок виник у США і спочатку мав стосунок до театрального мюзиклу "Pins and Needles", який був створений і поставлений 1937 року в Нью-Йорку. Ця вистава, що висвітлювала соціальні та політичні проблеми того часу, мала великий успіх і залишила слід в історії мистецтва. Вона була пов'язана із профспілковим рухом, адже учасниками вистави були працівники текстильної промисловості.

А ще 27 листопада День захисту черепах. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до охорони черепах і збереження їхнього природного середовища існування.