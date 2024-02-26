Яке завтра, 27 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 лютого 2024 року — вівторок. 734-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 лютого, церковне свято

27 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Він був палестинським ченцем, борцем із іконоборством, сповідником та святим. Все своє життя присвятив служінню Богу. Народився в місті Селевкія, на той час ця земля називалася Декаполітом, а сьогодні — Йорданія. Спочатку був ченцем у Константинополі, де мужньо виступив проти імператора Лева III, який не хотів шанувати ікони. За це Прокопія кинули до в'язниці, побивши спочатку залізними прутами. Там він просидів до смерті імператора (741 рік). Помер в глибокій старості.

Що не можна робити 27 лютого

Заборонено вирушати в далеку дорогу.

Не можна ігнорувати прохання про допомогу.

Не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям.

Народні прикмети і традиції на 27 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: граки летять на гнізда — весна буде теплою;

вже розпустилася верба — чекайте на великий урожай;

з'явилися підсніжники — вже можна приступати до польових робіт;

рясно капає з дахів будинків — літо буде теплим.

27 лютого з'явилися підсніжники — вже можна приступати до польових робіт / Фото: Pexels

В народі день називали Прокіп Перезимник, адже вважалося, що вже від цього дня починається весна. За традицією двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 лютого

Які завтра іменини: Михайло, Петро, Прокіп, Тит.

Талісманом людини, народженої 27 лютого, є смарагд. Самоцвіт був відомий від давніх часів, його добували ще під час правління цариці Клеопатри в Єгипті. Здавна вірили, що смарагд допомагає розкрити людині її майбутнє.

Цього дня народилися:

1887 рік — пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання Нестеров Петро Миколайович;

1904 рік — український письменник, автор творів "Нова оселя", "Машиністи", "Периферія" Леонід Смілянський;

1923 рік — вояк УПА, політв'язень Іван Терлецький.

Пам’ятні дати 27 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 лютого:

425 рік — візантійський імператор Феодосій II засновує Константинопольський університет;

1593 рік — японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;

1594 рік — перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;

1870 рік — японський уряд затверджує державний прапор;

1883 рік — композитор Оскар Гаммерштайн отримує патент на першу машину, що скручує сигари;

1900 рік — засновують ФК "Баварія" (Мюнхен);

1918 рік — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну;

1919 рік — комісія Антанти проводить зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою;

1932 рік — у Nature друкують повідомлення Джеймса Чедвіка про можливість існування нейтрона;

1933 рік — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 рік— початок битви в Яванському морі між Японією та США;

1952 рік — ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1965 рік — відбувається перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 ("Анте"), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ);

1971 рік — альбом "Pearl" Дженіс Джоплін очолює чарт і перебував на вершині гітпараду 9 тижнів;

1974 рік — у Нью-Йорку мільйонним тиражем виходить перший номер щотижневого журналу People, що розповідає новини про життя зірок шоу-бізнесу;

1980 рік — тріумф Глорії Гейнор на "Греммі" — її хіт "I Will Survive" називають найкращим "диско-записом року";

1991 рік — президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі";

2010 рік — великий землетрус у Чилі силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера;

2014 рік — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори.

Погода на 27 лютого

Завтра, 27 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарна погода, опадів не очікується. У Харкові похмурий ранок, але вдень небо розпогодиться, без опадів. В Одесі вранці ясна погода, але вдень та ввечері хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +1 вночі. У Львові — +15 вдень та +5 вночі. У Харкові —+5 вдень та -3 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя / Фото: Pexels

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день полярного ведмедя. Свято було створене для того, щоб люди могли більше дізнатися про цікавих тварин, як кліматичні зміни впливають на їхнє життя, які дії можна робити для збереження їх виду. Подія була заснована за ініціативи некомерційної організації Polar Bear International. Білі ведмеді відокремилися від загального ведмежого предка тисячі років тому та пройшли серйозні еволюційні зміни, які були необхідні для виживання в умовах Арктики. Подярний ведмідь є найбільшою хижою твариною на планеті. Його зріст від 1,8 до 3 метрів.

Білі ведмеді чудово пристосувалися до крижаного середовища. Насамперед, їхнє хутро складається з двох шарів, що запобігає втраті тепла. Насправді хутро полярних ведмедів не біле, а прозоре. Кожна волосинка відбиває сонячне світло і розсіює його, тому нам і здається, що шерсть тварин біла. Так само наші очі сприймають колір льоду або снігу.

Також 27 лютого Всесвітній день стерилізації тварин. З'явився він у США 1995 року за ініціативи акторки та співачки Доріс Дей. 2006 року подія вже вийшла за межі однієї країни і отримала світовий статус. Завдяки стерилізації домашніх тварин можна подолати проблему безпритульності, адже вони припиняють розмножуватися, стають менш агресивними.

А ще 27 лютого День обізнаності про аносмію. Подія була створена в США 2012 року. Аносмія — повна чи часткова втрата нюху, яка ставить під загрозу здоров'я людини загалом. Через відсутність нюху з'являються проблеми із травленням, людині складніше виявити отруйні речовини. Втрата нюху буває вродженою і набутою (наприклад, в результаті хвороби).

27 лютого святкують Всесвітній день неурядових організацій. Студент Марціс Ліорс Скадманіс 2009 року вирішив, що варто додати таке свято до календарів країн світу. Проте його ідея була підтримана лише 2010 року на Форумі неурядових організацій. А перше міжнародне святкування відбулося 2014 року.

Також 27 лютого Міжнародний день оптиміста. Цікаво, що лютий вважається найоптимістичнішим місяцем року, адже має аж два свята, що пов'язані з оптимістами. Спочатку в перший четвер лютого святкують подібне свято, а потім 27 лютого. Достовірно невідомо хто і коли став ініціатором появи такої події.