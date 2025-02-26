Яке завтра, 27 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 лютого 2025 року — четвер. 1100-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 лютого в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. Він був візантійським монахом, який жив у другій половині VIII століття. Народився в області Декаполіс (Десятиграддя), що розташована на схід від Геннесаримського озера. Прокопій відомий своїм чернецьким подвижництвом, молитвою та постом. Прокопій був одним із активних противників іконоборчої ересі, яку підтримував василевс Лев V. За свої переконання він був підданий численним істязанням і ув'язнений у темницю, де провів багато років разом з іншими православними подвижниками, включаючи Василя Ісповідника. Після смерті Лева V Прокопій прожив ще близько десяти років, продовжуючи свої чернечі подвижництва. Він помер у глибокій старості, залишивши по собі славу як великого захисника православних ікон.

Що не можна робити 27 лютого

Не можна відмовляти у гостині.

Не слід проходити повз людини, яка просить допомоги.

Забороняється рушати у далеку подорож.

Народні прикмети і традиції на 27 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: верба вже розпустилася — до великого урожаю;

граки прилетіли на гнізда — чекайте на теплу весну;

з дахів будинків рясно крапає — до теплого літа;

зацвіли підсніжники — можна починати польові роботи.

27 лютого верба вже розпустилася до великого урожаю / Фото: Unsplash

Здавна вважалося, що від цього дня починається весна. За традицією двері до оселі потрібно було тримати відчиненими, щоб впустити її тепло.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 лютого

Які завтра іменини: Макар, Михайло, Петро, Степан, Яків.

Талісманом людини, народженої 27 лютого, є смарагд. Камінь, що володіє антибактеріальними властивостями. Смарагд допомагає боротися з різноманітними інфекціями.

Цього дня народилися:

1887 рік — пілот-новатор, перший виконавець "петлі Нестерова", член Київського товариства повітроплавання Петро Нестеров;

1904 рік — український письменник Леонід Смілянський;

1923 рік — вояк УПА, політв'язень Іван Терлецький.

Пам’ятні дати 27 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 лютого:

1593 рік — японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;

1594 рік — перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;

1870 рік — японський уряд затверджує державний прапор;

1919 рік — комісія Антанти проводить зустріч з Головним отаманом Симоном Петлюрою;

1933 рік — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1942 рік — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1942 рік — початок битви в Яванському морі між Японією та США;

1944 рік — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах;

1952 рік — ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1991 рік — президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі";

2014 рік — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори;

2015 рік — в Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віцепрем'єр уряду Росії Борис Нємцов.

Погода на 27 лютого

Завтра, 27 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та -2 вночі. У Львові — +6 вдень та -1 вночі. У Харкові — +3 вдень та +1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 лютого Міжнародний день полярного ведмедя / Фото: Unsplash

27 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день оптиміста. Це неофіційне свято присвячене людям, які бачать світ у позитивному світлі, надихають інших і знаходять можливості навіть у складних ситуаціях. День оптиміста нагадує про важливість позитивного мислення та віри в краще. Оптимізм допомагає долати труднощі, покращує добробут та навіть позитивно впливає на здоров’я. Це чудова нагода налаштувати себе на хвилю радості та натхнення!

Також 27 лютого Всесвітній день неурядових організацій. Це міжнародне свято, присвячене діяльності неурядових організацій (НУО), які відіграють важливу роль у вирішенні соціальних, екологічних, гуманітарних та інших глобальних проблем. Ідея святкування цього дня виникла 2010 року в Латвії. Офіційно день був визнаний 2014 року ООН, ЄС та іншими міжнародними структурами.

А ще 27 лютого День обізнаності про аносмію. Аносмія – це повна або часткова втрата нюху. Вона може бути вродженою або набутою через інфекції, травми, алергії чи неврологічні захворювання. Цього дня люди діляться своїм досвідом, а медичні спільноти проводять лекції та кампанії для підвищення обізнаності.

27 лютого Міжнародний день полярного ведмедя. Це екологічне свято, присвячене приверненню уваги до проблеми зникнення білих ведмедів через зміну клімату, танення арктичних льодів і вплив людської діяльності. Полярні ведмеді є ключовими хижаками Арктики, і їхнє виживання залежить від стану навколишнього середовища. Цей день нагадує всім нам про важливість захисту природи та збереження арктичних екосистем!