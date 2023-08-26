Яке завтра, 27 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 серпня, Міжнародний день боксу, День шахтаря в Україні. Віряни вшановують пам'ять пророка Михея. До Нового року залишилося 126 днів.

27 серпня 2023 року — неділя. 550-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 серпня, церковне свято

27 серпня в церковному календарі – день пам’яті пророка Михея. Пророче служіння він почав близько 778 року до Різдва Христового та пророкував 50 років. Був сучасником ще одного великого пророка Ісаї. Багато передбачень Михея стосувалися царя і Ізраїльського народу. Він бачив майбутні руйнування і набіги ворогів. Одним з перших заговорив про прихід Ісуса Христа. Мощі Михея знайшли в IV столітті н.е. у Варафсатії.

Що не можна робити в цей день

Заборонено вживати спиртні напої.

Не варто пекти будь-що — робота з тістом може накликати хвороби.

Не можна лінуватися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 27 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: журавлі почали відлітати в теплі краї — морози прийдуть дуже швидко;

листя тополі вкрилося росою — чекайте на дощ;

зоря червоного кольору — вітер буде дуже сильним;

тихий вітер цього дня віщує ясну та теплу осінь.

27 серпня зоря червоного кольору — вітер буде дуже сильним / Фото: Pexels

Наші предки називали 27 серпня Михей-Тиховей, тому що селяни слідкували за вітром, щоб спрогнозувати, якою буде пізніше погода. Пророк вважався захисником мулярів, особливо тих, хто займався будівництвом храмів. До 27 серпня селяни намагалися закінчити всі роботи в полі. А ось ремонтом чи іншими подібними справами займатися заборонялося.

Погода на 27 серпня

Завтра, 27 серпня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який до середини дня повинен закінчитися. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +22 вночі. У Львові +33 вдень та +19 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 27 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 серпня:

1672 рік — об'єднана українсько-османсько-татарська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський сулан Мегмед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобуває фортецю Кам'янець (Кам'янець-Подільський) і вирушає на Галичину;

1783 рік — відбувається перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем;

1813 рік — Дрезденська битва, перемога Наполеона над союзною російсько-пруссько-австрійською армією;

1831 рік — Варшава капітулює перед військами фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Листопадовому повстанню 1831 року;

1859 рік — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсільванія, дає першу нафту;

1913 рік — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV піднімається над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснює знамениту "мертву петлю", що згодом починає називатися "петлею Нестерова";

1916 рік — Королівство Румунія оголошує війну Австро-Угорщині;

1919 рік — під час наступу на Київ Армія УНР звільняє Житомир, Білу Церкву та Васильків;

1934 рік — ухвалюють постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1938 рік — в Римі відбувається Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затверджує Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН);

1939 рік — відбувається перший у світі політ реактивного літака (He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля);

1955 рік — виходить перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1977 рік — на Чорнобильській АЕС запускають в дію 1-й енергоблок;

1991 рік — проголошення незалежності Молдови.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Федір, Єва, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 27 серпня є сердолік. Різдновид агата помаранчево-червоного кольору. Найчастіше має неоднорідне забарвлення. В давні часи сердолік використовували для лікування головного болю.

В цей день народилися:

1856 рік — письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист Іван Франко.

1902 рік — український письменник Юрій Яновський;

1941 рік — український актор театру і кіно Богдан Ступка;

1983 рік — українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Який завтра день в Україні і світі

27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу / Фото: Pexels

27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу. З сивої давнини чоловіки змагалися в кулачних боях, про що свідчать шумерські малюнки на камені (III тисячоліття до нашої ери). На Давньоєгипетських рельєфах також можна побачити бійців і глядачів. При цьому тоді билися без рукавиць, але зап'ястя перев'язували бинтами. Бокс вперше з'явився на Олімпійських іграх 688 року до нашої ери. Поєдинки в той час проходили на свіжому повітрі, суперника було заборонено утримувати руками, раундів не було — бій закінчувався повною поразкою одного з учасників. Відродження боксу, як виду спорту, розпочалося в Англії XVII століття, адже аристократи дуже цікавилися античними традиціями, зокрема і боями. Першим чемпіоном Англії став Джеймс Фігг 1719 року. Він залишався непереможним 15 років.

Також 27 серпня Всесвітній день прощення. Прощення майже у всіх світових релігіях є одним з основних постулатів. Деякі з вірувань акцентують увагу на прощенні Богом гріхів людства, а інші закликають прощати один одного. Згідно з християнським вченням, вірянин має духовний обов'язок прощати інших. А першоджерелом прощення є Бог. Завдяки стражданням Ісуса Христа кожен грішник, який розкаявся, може отримати прощення. В церковній традиції прощення прийнято отримувати від священника через спеціальні ритуали.

А ще 27 серпня святкують День українського сала. Сало для України вважається національним продуктом. Воно не лише смачне, але й досить корисне. І користь сала підтвердили експерти. Відомо, що в ньому містяться вітаміни А, E, D, F, а також мікроелемент селен. Найбільшою перевагою сала є наявність арахідонової кислоти, яка допомагає стимулювати роботу мозку і серцевого м'яза, виводить зайві холестеринові згустки, покращує роботу нирок.

27 серпня Міжнародний день лотереї. Слово "лотерея" походить від фінської мови і означає "жереб". Існує лотерея з давніх часів, а особливо широке розповсюдження отримала в Європі в кінці XV століття. Першу відому людству лотерею провели в лютому 1466 року. Тоді вдова бельгійського художника Яна Ван Ейка на честь 25 річниці смерті свого чоловіка влаштувала благодійний захід, на якому кожен учасник купував квиток і міг за номером квитка виграти приз. Всі зібрані кошти пішли на допомогу бідняків з міста Брюгге.

Також 27 серпня День шахтаря в Україні. Прийнято вітати людей цієї суворої професії. Найбільш видатні трудівники отримують різні нагороди та подяки. Також прийнято вшановувати пам'ять тих шахтарів, які загинули в забоях під час вибухів чи завалів.