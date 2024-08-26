Яке завтра, 27 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 серпня 2024 року — вівторок. 916-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Пімена. Він був родом з Єгипту, народився близько 340 року. У молодому віці він разом з двома своїми братами пішов до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де вони прийняли чернечий постриг. Пімен був відомий своєю суворою аскезою та великим постом. Він міг не приймати їжу більше тижня, але завжди радив іншим їсти щодня, але без пересичення.

Пімен також прославився своєю духовною мудрістю та наставництвом. Він уникав зустрічей з мирськими людьми, але завжди був готовий допомогти ченцям своїми порадами. Помер святий у віці 110 років, близько 450 року, і незабаром після смерті був визнаний святим.

Що не можна робити 27 серпня

Забороняється піднімати будь-яку річ на перехресті.

Не можна довго стояти на порозі дому.

Не варто одружуватися чи свататися.

Народні прикмети і традиції на 27 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — будуть зливи;

пізно з'явилися квіти на горобині — до теплої осені;

багато жолудів — зима буде холодною і суворою;

кішка постійно ховається під ковдру — чекайте на похолодання.

27 серпня кішка постійно ховається під ковдру — чекайте на похолодання / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня обов'язково йшли на риболовлю. Також можна помолитися святому, щоб він подарував добробут та здоров'я всім членам вашої родини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 27 серпня, є сердолік. Цей камінь може похвалитися дуже багатою історією. Сердолік особливо шанувався в Древньому Єгипті, адже був символом богині Ізіди, покровительки гармонії, добробуту та сімейних уз.

Цього дня народилися:

1902 рік — український письменник Юрій Яновський;

1941 рік — український актор театру і кіно Богдан Ступка;

1983 рік — українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Пам’ятні дати 27 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 серпня:

1672 рік — об'єднана українсько-османсько-кримська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський сулан Мегмед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобуває фортецю Кам'янець (Кам'янець-Подільський) і вирушає на Галичину;

1831 рік — Варшава капітулює перед військами фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Листопадовому повстанню 1831 року;

1859 рік — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсільванія, дає першу нафту;

1916 рік — Румунське королівство оголошує війну Австро-Угорщині;

1934 рік — ухвалюють постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1938 рік — в Римі відбувається Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затверджує Андрія Мельника на посаді очільника Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН);

1939 рік — відбувається перший у світі політ реактивного літака (He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля);

1955 рік — виходить перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1991 рік — проголошують незалежності Молдови.

Погода на 27 серпня

Завтра, 27 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці ясно, але протягом дня похмуро, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно, але опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +22 вночі. У Львові — +30 вдень та +20 вночі. У Харкові — +32 вдень та +21 вночі. В Одесі — +30 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 серпня Міжнародний день боксу / Фото: Unsplash

27 серпня в Україні святкують День українського сала. Це свято не є офіційним, але стало популярним серед українців, які в цей день обмінюються веселими картинками та беруть участь у різних заходах, пов’язаних із салом. Сало вважається національним продуктом України і має багато корисних властивостей. Воно містить вітаміни A, E, D, F та мікроелемент селен. Арахідонова кислота, яка є в салі, стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.

Також 27 серпня Міжнародний день боксу. Це свято було перенесено з 22 липня, щоб зв’язати його з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в Гавані, Куба, 1974 року. Цей день має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати бокс серед населення. Бокс є одним з найдавніших і найпопулярніших видів спорту, який вимагає не лише фізичної сили, але й витримки та стратегії.

А ще 27 серпня Всесвітній день прощення. Це свято було започатковане 1994 року в Канаді і з того часу поширилося на інші країни світу. Мета цього дня — заохотити людей до прощення, примирення та взаєморозуміння. Прощення є важливим елементом багатьох релігій і культур. Воно допомагає звільнитися від негативних емоцій, таких як гнів і образа, і сприяє покращенню психічного та фізичного здоров’я. У цей день людей заохочують загладжувати провину, прощати інших і, можливо, найважливіше, прощати себе.

27 серпня святкують Міжнародний день лотереї. Це свято присвячене популяризації лотерей як форми розваги та можливості виграти призи. Лотереї мають давню історію, яка сягає ще античних часів. Наприклад, перша відома лотерея була проведена 1466 року в Брюгге, Бельгія, вдовою художника Яна ван Ейка. Лотереї стали популярними в Європі в кінці XV століття і від того часу поширилися по всьому світу. Вони використовуються не тільки для розваг, але й для збирання коштів на благодійні та громадські проєкти. Наприклад, на гроші від продажу лотерейних білетів був побудований Британський музей.