Яке завтра, 27 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 січня 2024 року — субота. 703-й день війни в Україні.

Яке завтра, 27 січня, церковне свято

27 січня в церковному календарі – день перенесення мощей Іоана Златоуста. 397 року Іоан Златоуст стає патріархом (після смерті архієпископа Константинопольського Нектарія). На цій посаді Іоан починає вдосконалювати священство. Згодом він вступає у конфлікт з імператорською сім'єю. Імператриця затаїла сильний гнів на патріарха. Тому його виганяють з міста. Однак, тієї ж ночі стається сильний землетрус і вмирає дитина імператора. Тому імператриця вирішує повернути Іоана назад. 406 року патріарх сильно захворів. Його переводять зі столиці до маленького містечка Піфіунта, куди він, виснажений хворобою, дістається три місяці. Недалеко від міста Комани під сильним дощем він помирає. Сталося це 407 року.

Що не можна робити 27 січня

Заборонено різати та обпалювати шкіру.

Не рекомендується дарувати подарунки, навіть від щирого серця.

Краще відмовитися від миття голови.

Народні прикмети і традиції на 27 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць має білий колір — до сильного холоду, якщо він червоний — буде вітер;

запітніло скло — чекайте на тепло;

хмари пливуть проти вітру — буде йти сніг;

після хуртовини на заметах гребені заокруглені, сніг лежить хвилями на полях — буде хороший урожай.

27 січня місяць має білий колір до сильного холоду, якщо він червоний — буде вітер / Фото: Pexels

Традиційно наші предки 27 січня готували поминальну трапезу, згадували покійних родичів. На столі обов'язково стояли пиріжки з різною начинкою, узвар, рисова каша. Якщо не було міцних морозів, частину обіду виносили на кладовище і залишали на могилі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 січня

Які завтра іменини: Іван, Йосип, Дмитро, Петро.

Талісманом людини, народженої 27 січня, є гірський кришталь. Відомий людству ще від давніх часів. Наприклад, у Стародавній Греції гірський кришталь вважався сльозами богів, що впали з небес. А японці стверджували, що це застигле дихання дракона.

Цього дня народилися:

1915 рік — український художник, графік, кераміст, мистецтвознавець Яків Гніздовський;

1927 рік — український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи Олекса Тихий;

1970 рік — український хокеїст Олександр Годинюк.

Пам’ятні дати 27 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 січня:

1302 рік — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг'єрі висланий з міста;

1527 рік — відбувається битва під Ольшаницею;

1785 рік — засновують Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США;

1859 рік — Оттава стає столицею Канади;

1860 рік — вперше опублікували повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1880 рік — Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;

1918 рік — починається громадянська війна у Фінляндії;

1918 рік — на екрани США виходить фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 рік — Польща визнає незалежність Литви;

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передавання і приймання телевізійного зображення — телевізора;

1944 рік — заснування нагород Української повстанської армії;

1967 рік — під час репетиції польоту на місяць загорається американський корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі гинуть;

1967 рік — США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;

1973 рік — у Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;

1983 рік — в Японії завершується будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 рік — Зімбабве визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

1997 рік — Аслан Масхадов стає президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2000 рік — в Єгипті парламент ухвалює закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення;

2015 рік — починаються активні бої за Дебальцеве під час війни на сході України;

2022 рік — стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої гине 5 осіб.

Погода на 27 січня

Завтра, 27 січня, в Києві похмуро, вдень можливий дрібний сніг з дощем. У Львові похмуро, можливий мокрий сніг. У Харкові хмарно, можливий мокрий сніг із дощем. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +3 вдень та 0 вночі. У Харкові — +2 вдень та -1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту / Фото: Pexels

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Під цим терміном розуміються утиски, гоніння та навмисне винищення нацистами єврейської нації. Геноцид відбувався від 1933 до 1945 року. Він супроводжувався жахливими діями нацистського режиму. За цей час було знищено приблизно 5 мільйонів осіб єврейської національності. 1 листопада 2005 року під час Генеральної Асамблеї ООН було затверджено Резолюцію, яка присвячена Голокосту. В ній йдеться про геноцид, через який було винищено 30% євреїв та інших осіб, які належали до інших національностей. В цій Резолюції було затверджено і дату дня пам'яті.

Також 27 січня святкують Всесвітній день молоковідсмоктувача. Свято заснувала власниця фірми Snugabell Венді Армбрустер 2017 року. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб мотивувати жінок до грудного вигодовування. Педіатри також висловлюються на користь годування дитини грудним молоком. Це допомагає зміцнити імунітет малюка і створює особливий зв'язок дитини з матір'ю. А щоб не відмовлятися від своєї кар'єри, можна використовувати молоковідсмоктувач. Він допомагає створити банк молока у себе вдома.

А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. У всьому світі цей напій має дуже багато шанувальників, але його батьківщиною вважається португальське місто Порту. Звідси вино почали возити до Англії у кінці XVII століття. Існує версія походження портвейну, згідно з якою, деякі виробники почали додавати спирт до вина ще на етапі бродіння. Завдяки цьому напій зберігав солодкий смак і набував міцності.