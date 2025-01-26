Яке завтра, 27 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 січня 2025 року — понеділок. 1069-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 січня в церковному календарі – перенесення мощей святого Івана Златоустого. Іван Златоуст був одним з найвидатніших церковних діячів і проповідників, відомим за свої красномовні проповіді та глибокі богословські праці. Він був патріархом Константинополя. Перенесення мощей святого Івана Златоуста відбулося в середині V століття. Після його смерті його мощі були перенесені з Комана Понтійських до Константинополя. Ця подія символізувала відновлення миру та гармонії в церкві, завдяки його вченням та моральному авторитету.

Що не можна робити 27 січня

Не можна мити голову — будуть проблеми зі здоров'ям.

Не слід дарувати подарунки, навіть від щирого серця.

Забороняється різати чи обпалювати шкіру як матеріал.

Народні прикмети і традиції на 27 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: конденсат на вікнах — до потепління;

місяць білого кольору — почнеться сильний холод;

заокруглені вали після хуртовини — чекайте на великий урожай;

хмари проти вітру біжать — буде снігопад.

27 січня заокруглені вали після хуртовини — чекайте на великий урожай / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято готувати "поминальну" вечерю, згадувати покійних родичів, а також виносити частину частування на кладовище.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 січня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Петро.

Талісманом людини, народженої 27 січня є гірський кришталь. Камінь, що допомагає побачити своє майбутнє. Гірський кришталь здавна використовували за ішемічної хвороби, варикозу для лікування.

Цього дня народилися:

1935 рік — український і білоруський оперний співак (драматичний тенор) Зеновій Бабій;

1948 рік — поет, перекладач, есеїст, культуролог, музикознавець, музичний педагог, культур-менеджер, композитор Валерій Брайнін;

1970 рік — український хокеїст Олександр Годинюк.

Пам’ятні дати 27 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 січня:

1302 рік — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поета і політика Данте Аліг'єрі висилають з міста;

1527 рік — відбувається битва під Ольшаницею, одна з найбільших перемог над татарами русько-литовського війська під проводом князя Костянтина Острозького;

1785 рік — засновуюит Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США;

1859 рік — Оттава стає столицею Канади;

1860 рік — вперше публікують повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1880 рік — Томас Едісон отримує патент на електричну лампу розжарювання;

1918 рік — починається громадянська війна у Фінляндії;

1918 рік — на екрани США виходить фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі;

1921 рік — Польща визнає незалежність Литви;

1926 рік — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд проводить публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора;

1944 рік — затверджують перші нагороди Української повстанської армії;

1967 рік — під час репетиції польоту на Місяць загорається американський корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу гинуть;

1967 рік — США, Велика Британія та Радянський Союз укладають міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору;

1973 рік — у Парижі підписують угоду про виведення американських військ з В'єтнаму;

1983 рік — в Японії завершують будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо;

1992 рік — Зімбабве визнає незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Канадою та Португалією;

1997 рік — Аслан Масхадов стає президентом Чеченської Республіки Ічкерія;

2015 рік — починаються активні бої за Дебальцеве під час Війни на сході України;

2022 рік — стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в результаті якої гине 5 осіб.

Погода на 27 січня

Завтра, 27 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вранці похмуро, пізніше ясно, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +5 вночі. У Львові +11 вдень та +3 вночі. У Харкові +3 вдень та 0 вночі. В Одесі +8 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 січня Міжнародний день портвейну / Фото: pixabay.com

27 січня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Це дата, коли радянські війська звільнили найбільший нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау 1945 року. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року, щоб вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули під час Голокосту. Голокост — це систематичне винищення євреїв, ромів, поляків, хворих, людей з інвалідністю та інших груп, яких нацисти вважали "неповноцінними". Близько 6 мільйонів євреїв було вбито в таборах смерті, під час масових розстрілів і примусових робіт. Цей день служить нагадуванням про важливість пам'яті, боротьби з антисемітизмом, расизмом і іншими формами ненависті.

Також 27 січня Всесвітній день молоковідсмоктувача. Молоковідсмоктувачі — це пристрої, що допомагають жінкам збирати грудне молоко, коли вони не можуть годувати дитину безпосередньо груддю через різні причини (наприклад, робота, захворювання чи інші обставини). Цей день має на меті підвищити обізнаність про можливості та переваги грудного молока, яке є найкращим джерелом живлення для немовлят, і про роль молоковідсмоктувачів у підтримці грудного вигодовування.

А ще 27 січня Міжнародний день портвейну. Портвейн — це міцне червоне вино, яке ферментується в спеціальних умовах і збагачується виноградним спиртом, що зупиняє процес бродіння і зберігає природну солодкість вина. Цей процес надає портвейну особливу глибину смаку та ароматів. Портвейн отримав свою назву від міста Порту, яке є головним портом для експорту цього вина. Найвідоміші його сорти — це рубі, тауні, білий і вінтаж, і кожен з них має свої характерні відмінності в смакових нотках і процесі витримки.

27 січня День вдячності менеджерам спільнот. Щорічно припадає на останній понеділок січня. Цей день присвячений людям, які займаються управлінням онлайн-спільнот, створюючи й підтримуючи взаємодію та взаєморозуміння між учасниками різних цифрових платформ. Менеджери спільнот відіграють важливу роль у розвитку та підтримці онлайн-спільнот, таких як форуми, соціальні мережі, групи за інтересами, брендові спільноти та інші платформи для взаємодії. Вони забезпечують позитивну атмосферу, відповідають на запити учасників, вирішують конфлікти та допомагають будувати взаємовигідні стосунки між членами спільноти.