Яке завтра, 27 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

27 травня 2024 року — понеділок. 824-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ферапонта. Він жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів. Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.

Що не можна робити 27 травня

Не можна носити монети у кишені.

Заборонено лаятися і сваритися з рідними.

Не варто вимітати чи виносити сміття з будинку.

Народні прикмети і традиції на 27 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: рясна роса на траві, день буде сонячним;

вранці задушливе повітря — буде негода;

ясна погода, але на землі повзають черв'яки — до грози;

ліс шумить без вітру — чекайте на дощ найближчим часом;

від квітів жимолості не відчувається запаху — до засухи.

27 травня ясна погода, але на землі повзають черв'яки — до грози / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, що цього дня в будинках пустує будинковий, а тому його намагалися зайвий раз не злити. Взагалі день вважався несприятливим для серйозних справ.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 травня

Які завтра іменини: Іван, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 27 травня є аметист. Напівдорогоцінний камінь насиченого фіолетового кольору. Здавна аметист вважали символом богів, йому приписували чимало магічних властивостей. Зокрема, вважали, що він захищає від алкоголю.

Цього дня народилися:

1964 рік — український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч Цибулько Володимир Миколайович;

1971 рік — український футболіст, захисник запорізького "Металурга" Олександр Чижевський;

1979 рік — український хокеїст Дмитро Толкунов.

Пам’ятні дати 27 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 травня:

1753 рік — в Києві завершують будівництво Андріївської церкви;

1821 рік — в Миколаєві засновують астрономічну обсерваторію;

1895 рік — англійський винахідник Бірт Акрес запатентовує кінопроєктор;

1900 рік — вперше у світі на парламентських виборах у Бельгії випробували систему пропорційного представництва;

1916 рік — президент США Вудро Вільсон закликає після Першої світової війни створити Лігу Націй;

1921 рік — оголошення незалежності Афганістану;

1926 рік — в штаті Міссурі споруджують пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру;

1930 рік — Річард Дрю отримують патент на "прозору целофанову липку стрічку", яку назвали скотч;

1933 рік — відбувається прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросяти";

1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкривається міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі;

1944 рік — в Парижі відбувається прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає";

1950 рік — теледебют Френка Синатри на каналі "NBC", де він виступив разом з коміком Бобом Гоупом;

2002 рік — музикант Алан Паркер стає лицарем;

2009 рік — на базі Національного авіаційного університету створюють Інститут Аеронавігації;

2015 рік — прокуратури Швейцарії та США арештовують 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей

Погода на 27 травня

Завтра, 27 травня, в Києві сонячно, опадів не очікується. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові сонячно, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +15 вночі. У Львові +20 вдень та +13 вночі. У Харкові +22 вдень та +15 вночі. В Одесі +22 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 травня День екстреної медичної допомоги / Фото: Unsplash

27 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день маркетингу. Це глобальне свято призначене для вшанування життєво важливої ролі маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами, а також для стимулювання суспільних змін. Чому 27 травня? Цю дату обрали для святкування маркетингу, оскільки саме цього дня 1931 року в Чикаго народився видатний маркетолог, практик і теоретик, якого часто називають "батьком сучасного маркетингу" – Філіп Котлер. Котлер написав понад 80 книг і мав великий вплив на розвиток маркетингу по всьому світу.

Також 27 травня День екстреної медичної допомоги. Це день, коли ми віддаємо шану лікарям невідкладної медичної допомоги, медсестрам, фельдшерам, реаніматологам та іншим медичним працівникам, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу в критичних ситуаціях.

Він відзначає початок екстреної медицини в Європі, коли в Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини з метою створення моделі системи, щоб надати кожному громадянину Європи професійну, компетентну і, перш за все, своєчасну реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю.

А ще 27 травня День захисту від Сонця. Ультрафіолетове випромінювання, особливо типи УФ-А і УФ-В (UVA і UVB), можуть негативно впливати на шкіру, спричиняючи фотостаріння, пігментні плями, новоутворення, а також збільшуючи ризик розвитку раку шкіри. Тому дуже важливо правильно користуватися сонцезахисними засобами, щоб уникнути цих негативних наслідків.

27 травня святкують День народження скотча. Саме цього дня 1930 року Річард Дрю, працюючи лабораторним техніком у компанії Minnesota Mining and Manufacturing, яка спеціалізувалася на виробництві наждачного паперу, розробив першу стрічку на целофановій основі з каучуку, смол та олій. Цей винахід став незамінним у багатьох сферах життя і приніс своєму творцю значний капітал.

Цікавий факт: назва "скотч" виникла через жартівливе зауваження одного з майстрів, який порадив Дрю звернутися до своїх шотландських директорів (Scotch bosses) та попросити їх не економити на клею, щоб зробити стрічку більш клейкою. У ті часи шотландців вважали за жадібних, і це стало підставою для назви продукту.