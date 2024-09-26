Яке завтра, 27 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 вересня, День вихователя в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Калістрата і дружини його. До Нового року залишилося 95 днів.

27 вересня 2024 року — п’ятниця. 947-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його. Святий мученик Калістрат був родом з Карфагена. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії в Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином.

Калістрат був воїном і відзначався своєю вірою та благочестям. Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він чудом врятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували в Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна ходити до лісу — існує великий ризик загубитися.

Не слід влаштовувати скандали — вони затягнуться надовго.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 27 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже полетіли перелітні птахи — чекайте на морозну погоду;

вранці заморозок — зима прийде рано;

дме західний вітер — через кілька днів вже зіпсується погода;

різко похолодало — весна буде ранньою.

27 вересня вранці заморозок — зима прийде рано / Фото: Unsplash

Віряни обов'язково йшли до церкви і молилися святому Калістрату про зміцнення здоров'я, надання фізичних і духовних сил протистояти злу. Традиційно цього дня готували медові пряники, які роздавали потім родичам, щоб подарувати добробут в оселю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 27 вересня, є цитрин. Здавна камінь символізує удачу та багатство. В давнину вірили, що цитрин рятує від негативних думок та нічних жахіть.

Цього дня народилися:

1962 рік — українська славістка, перекладачка, історикиня літератури, літературна критикиня Алла Татаренко;

1979 рік — українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча Оксана Радушинська;

1983 рік — українська письменниця і літературознавчиня Лілія Демидюк.

Пам’ятні дати 27 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 вересня:

1605 рік — війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;

1821 рік — проголошують незалежність Мексиканської імперії;

1825 рік — у Великій Британії починається рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;

1893 рік — у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган — газету "Свобода";

1895 рік — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);

1912 рік — у Києві відкривають стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб;

1920 рік — Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1920 рік — Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;

1937 рік — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 рік — німці захоплюють Варшаву;

1941 рік — в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації";

1941 рік — Сирійська Республіка проголошується незалежною державою;

1977 рік — пускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР — Чорнобильська АЕС;

1993 рік — відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

1998 рік — засновують компанію Google;

1998 рік — на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;

2001 рік — уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію;

2003 рік — Україна обмежує імпорт російських сірників.

Погода на 27 вересня

Завтра, 27 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +18 вночі. У Львові — +23 вдень та +16 вночі. У Харкові — +24 вдень та +16 вночі. В Одесі — +24 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 вересня Всесвітній день без м'яса / Фото: Unsplash

27 вересня в Україні святкують День вихователя. Це свято було встановлено з метою привернення уваги до важливості дошкільної освіти та вшанування праці вихователів, які відіграють ключову роль у розвитку та соціалізації дітей.

Також 27 вересня Всесвітній день без м'яса. Це свято є частиною Всесвітнього тижня без м’яса (World Meat Free Week), який заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етичні наслідки споживання м’яса. Свято було встановлено з метою збереження навколишнього середовища (відмова від м’яса навіть на один день може значно зменшити використання води та зберегти природні ресурси), покращення здоров’я (зменшення споживання м’яса може знизити ризик деяких захворювань, таких як рак кишечника), добробуту тварин (відмова від м’яса допомагає зменшити кількість тварин, які піддаються забою).

А ще 27 вересня Всесвітній день туризму і День туризму в Україні. Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) 1979 року в іспанському місті Торремолінос. Метою цього дня є популяризація туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін та розвиток зв’язків між народами. Щороку Всесвітній день туризму присвячений певній темі, яка відображає актуальні питання та виклики у сфері туризму. Наприклад, теми минулих років включали екотуризм, стійкий розвиток, культурну спадщину та інновації. В Україні День туризму також святкується 27 вересня. Це свято було встановлено указом президента України 1998 року. Україна стала членом Всесвітньої туристичної організації у жовтні 1997 року, що підкреслює важливість туризму для країни.

27 вересня святкують День дудла. Щороку свято припадає на визначену організатором п'ятницю вересня. Воно було започатковане 2004 року з метою збору коштів на дослідження епілепсії та підтримку людей, які страждають від цієї хвороби. Дудлінг – це створення простих замальовок або каракулів, часто під час виконання інших завдань, таких як телефонні розмови або зустрічі. Ці малюнки можуть бути як абстрактними, так і мати певне значення.