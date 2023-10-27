Яке сьогодні, 27 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 27 жовтня, Всесвітній день лемура. Віряни вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця. До Нового року залишилося 65 днів.

27 жовтня 2023 року — п’ятниця. 611-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 27 жовтня, церковне свято

27 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Він був письменником-агіографом, ченцем Києво-Печерського монастиря в кінці XI-на початку XII століття. Народився в Києві і у віці 17 років вирішив стати ченцем. Постриг прийняв у Печерській обителі. Благочестивого життя його навчали святий Антоній та Феодосій. Пізніше він став дияконом, а помер 1114 року. Саме Нестор Літописець став автором відомої "Повісті минулих літ", яку він написав на основі різних стародавніх джерел, розповідей старожилів та оповідань народу.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено лаятися, інакше доведеться до Різдва гніватися.

Не варто зловживати алкогольними напоями.

Краще не ходити в гості, тому що винесете з дому все щастя.

Народні прикмети і традиції на 27 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: протягом декількох днів дує сильний вітер в один бік — чекайте на опади;

вранці сильний туман — буде відлига;

на деревах іній — скоро прийде мороз;

на сиру землю випав сніг — весна прийде рано і буде багато пролісків;

гусак вийшов на воду і довго плаває — похолодає ще нескоро.

27 жовтня гусак вийшов на воду і довго плаває — похолодає ще нескоро / Фото: pixabay.com

Від цього дня наші предки відкривали "санний шлях". Навіть існувала приказка: "З Нестора мужик в сані забирається". Все тому, що до цього часу вже міг випасти досить сильний сніг і можна було виїжджати лише на санях.

Погода на 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +10 вночі. У Львові — +20 вдень та +13 вночі. У Харкові — +17 вдень та +8 вночі. В Одесі — +20 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 27 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 жовтня:

1654 рік — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;

1662 рік — англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік — відкривається перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;

1904 рік — відкривають Нью-Йоркський метрополітен;

1938 рік — на І з'їзді художників УРСР створюють Спілку радянських художників України;

1951 рік — уперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік — Китайська Народна Республіка оголошує, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів;

2007 рік — відбувається прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу "Футурама".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 жовтня

Які сьогодні іменини: Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 27 жовтня, є родоніт. Утворився внаслідок контакту магми з осадовими породами. В Індії родоніт вважають божественним каменем, який допомагає розкрити таланти людини.

Цього дня народилися:

1908 рік — американська художниця, працювала в стилі абстрактного експресіонізму, дочка українських емігрантів Ганни та Йосипа Краснерів із села Шпиків Вінницької області Краснер Лі;

1919 рік — український історик, правознавець Іван Лисяк-Рудницький;

1970 рік — українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор Руслана Таран.

Який сьогодні день в Україні і світі

27 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день лемура / Фото: pixabay.com

27 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день лемура. Свято було створене 2014 року на Мадагаскарі — саме тут живуть ці унікальні тварини. На сьогоднішній день існує близько 100 видів лемурів. Згідно з нещодавнім дослідженням, лемури — найменш захищені з усіх приматів. Причиною цього є руйнування місць їхнього проживання та постійне полювання браконьєрів. В Мадагаскарі лемури відіграють важливу роль у підтриманні екосистеми лісу, вони сприяють розповсюдженню та зростанню рослин.

Також 27 жовтня Всесвітній день трудотерапії. Це лікування працею, яке часто застосовується до хворих на фізичні або психічні захворювання. Свято започаткували 2010 року для того, щоб поширити інформацію про важливість трудотерапії. Цим питанням займається Всесвітня федерація WFOT.

А ще 27 жовтня Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Свято було створене 2005 року для того, щоб підвищити обізнаність про значення і збереження звукових і аудіовізуальних документів. Вони є свідченням різноманітних культур, історій та людей з усього світу. До архівів входять фільми, телепрограми, аудіопрограми, різноманітні записи.

27 жовтня святкують Всесвітній день шампанського. Виник цей напій в холодному регіоні Франції, де через зниження температури процес бродіння вина зупинявся. Коли температура підвищувалася, він знову відновлювався, але зупинити ще раз його вже не вдавалося. Так зародилося вино з бульбашками.