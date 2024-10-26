Яке завтра, 27 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 27 жовтня, День автомобіліста і дорожника. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Нестора. До Нового року залишилося 65 днів.

27 жовтня 2024 року — неділя. 977-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

27 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Нестора. Також відомий як Нестор Літописець, був відомим давньоруським істориком та письменником. Він жив у ХІ столітті та був монахом Кіево-Печерського монастиря. Нестор був автором "Повісті временних літ", яка є одним з найважливіших джерел для вивчення історії Русі. Його життя та діяльність відзначаються відданістю своїй вірі та величезним внеском у розвиток давньоруської культури та історіографії.

Що не можна робити 27 жовтня

Не слід переїдати — будуть проблеми зі здоров'ям.

Забороняється давати пусті обіцянки.

Не ведіть розмови ні про що.

Народні прикмети і традиції на 27 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг впав на мокру землю — до ранньої весни;

на деревах цілий день тримається іній — чекайте на швидкий прихід справжніх морозів;

гусак плаває довго по воді — морози ще не прийдуть;

туман вранці — буде відлига.

27 жовтня гусак плаває довго по воді — морози ще не прийдуть / Фото: Unsplash

Дуже важливо цього дня помолитися у повній тиші і самотності. Саме тоді святі допоможуть виконати ваше найзаповітніше бажання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 27 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.

Талісманом людини, народженої 27 жовтня є родоніт. Здавна вважаєвся жіночим каменем. Вірили, що родоніт потрібно носити юним дівчатам, які хочуть знати своє щастя і призначення.

Цього дня народилися:

1856 рік — український громадсько-політичний діяч Кипріян Іван;

1919 рік — український історик, правознавець Іван Лисяк-Рудницький;

1970 рік — українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор Руслана Таран.

Пам’ятні дати 27 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 27 жовтня:

1654 рік — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля і Брацлавщину;

1662 рік — англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік — створюють перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького;

1904 рік — відкривається Нью-Йоркський метрополітен;

1937 рік — перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції;

1938 рік — на І з'їзді художників УРСР створюють Спілку радянських художників України;

1951 рік — уперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік — Китайська Народна Республіка оголошує, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд жителів.

Погода на 27 жовтня

Завтра, 27 жовтня, в Києві похмурий ранок зміниться ясними днем і вечором, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі проясниться тільки ввечері, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +7 вночі. У Львові +19 вдень та +5 вночі. У Харкові +11 вдень та +2 вночі. В Одесі +16 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

27 жовтня в Україні святкують День автомобіліста і дорожника / Фото: Unsplash

27 жовтня в Україні святкують День автомобіліста і дорожника. Щорічно припадає на останню неділю жовтня. Це свято було засновано для вшанування працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, які відіграють важливу роль у розвитку економіки країни та забезпеченні комфорту і безпеки громадян. Цей день відзначається різними заходами, включаючи урочисті зібрання, нагородження найкращих працівників галузі, а також проведення освітніх програм та заходів для підвищення безпеки на дорогах.

Також 27 жовтня Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Цей день присвячений збереженню та популяризації аудіовізуальної спадщини, яка включає в себе кінофільми, телепередачі, радіопередачі та інші аудіовізуальні матеріали. Це важливий день для збереження культурної пам'яті та історичних документів, які мають значну цінність для сучасного та майбутнього поколінь.

А ще 27 жовтня День свекрухи і тещі. Щорічно припадає на четверту неділю жовтня. Це свято присвячене вшануванню та вираженню подяки матерям чоловіків і дружин за їхню підтримку, любов та турботу. Цей день створений для зміцнення сімейних зв'язків і визнання важливості цих жінок у житті подружніх пар. Він також є нагодою для відзначення їхньої ролі у вихованні дітей та підтримці сімейних традицій.

27 жовтня святкують День української писемності і мови. День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада. Це свято було встановлено Указом Президента України 1997 року та має на меті вшанування спадщини української мови та розвиток національної культури. Свято приурочене до дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Нестор Літописець вважається одним з перших істориків Київської Русі та автором "Повісті временних літ". Цього дня традиційно проводять різноманітні заходи, такі як диктанти національної єдності, конкурси, лекції та тематичні виставки. Це чудова нагода підвищити обізнаність про важливість мови як складової культурної ідентичності та засобу комунікації.

Також 27 жовтня Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість фізичної активності та реабілітації для здоров'я людини. Ерготерапія, або трудотерапія, використовує фізичні вправи для лікування та профілактики різних захворювань. Цей день також створений для підтримки та заохочення фахівців, які працюють в цій галузі, а також для підвищення обізнаності суспільства про важливість фізичної реабілітації.