Яке завтра, 28 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 березня 2024 року — четвер. 764-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іларіона. Святий, який за свої благодіяння отримав від Господа дар дивотворення. Наприклад, коли була сильна посуха, то міг викликати дощ. А ще Іларіон зцілював хвороби і допомагав тваринам. Існує церковний переказ, який свідчить, що 754 року преподобний постраждав через напад на церкву. Тоді схопили його і деяких інших ченців, а потім відіслали на далекі острова. Були й ті, кого довго і сильно мучили.

Що не можна робити 28 березня

Заборонено обманювати і сваритися.

Триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження.

Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 28 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сороки сидять на верхівках дерев до тепла;

іній та туман вранці означають, що буде великий урожай овочів, фруктів та злаків;

почути глухий та тривалий грім — до великої кількості дощів в квітні;

чайки протяжно співають — чекайте на ясну погоду наступного дня.

28 березня сороки сидять на верхівках дерев до тепла / Фото: Pexels

Цей день вважався сприятливим для того, щоб вирушити у довгу подорож. Також наші предки намагалися 28 березня завершити всі ті справи, які вони розпочали раніше.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 березня

Які завтра іменини: Іларіон, Степан, Ілля, Лазар, Сава, Марія.

Талісманом людини, народженої 28 березня, є рубін. Самоцвіт, який відомий людству ще від давніх часів. Рубін став каменем знаті і королів. Йому приписували зцілення хвороб нирок та печінки.

Цього дня народилися:

1933 рік — Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання Юрій-Богдан Шухевич;

1938 рік — український поет, прозаїк, драматург, сценарист Лупій Олесь Васильович;

1950 рік — український поет, член Національної спілки письменників України Віктор Стельмах.

Пам’ятні дати 28 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 березня:

37 рік — після смерті Тиберія Калігула прибуває до Риму й отримав від сенату найвищі повноваження;

1566 рік — великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт засновує місто Валлетту на Мальті;

1842 рік — під орудою Отто Ніколаї Віденський філармонічний оркестр дає перший концерт;

1842 рік — у Львові відкривається театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі;

1876 рік — японський уряд забороняє самураям носити мечі;

1910 рік — Анрі Фабр здійснює перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції;

1930 рік — у Туреччині замість "грецьких" назв міст Константинополь і Ангора затверджують офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара;

1939 рік — після 2,5-річної облоги Франсіско Франко бере Мадрид;

1942 рік — успішний рейд британських командос на сухий док у Сен-Назері в окупованій Франції;

1979 рік — часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стає найбільшою аварією в атомній енергетиці США;

2004 рік — у ніч проти 29 березня разом із переходом на літній час стартує Громадянська кампанія ПОРА!;

2008 рік — українська Вікіпедія сягає обсягу в 100 000 статей.

Погода на 28 березня

Завтра, 28 березня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові сонячно, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно до другої половини дня, коли на нетривалий час вийде сонце, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +6 вночі. У Львові — +19 вдень та +5 вночі. У Харкові — +9 вдень та +4 вночі. В Одесі — +10 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 березня День народження пральної машини / Фото: Pexels

28 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день фортепіано. Це свято об'єднує прихильників цього музичного інструменту по всьому світу. Головна мета — привернути увагу людей до краси звучання фортепіано, заохотити музикантів різного віку та здібностей виступати у громадських місцях. Свято було створене за ініціативи сучасного німецького композитора Нільса Фрама, який здобув свою популярність саме завдяки творчому підходу до музики. Вперше подію відсвяткували 2015 року.

Також 28 березня Всесвітній день історика. Професійне свято істориків, які живуть в різних куточках світу. Цей фах неооцінює багато людей, проте саме історики достеменно знають все про наше минуле і можуть вплинути на наше майбутнє. Достеменно невідомо, як саме і ким було створене це свято. Одним із перших істориків був Геродот, який жив в Стародавній Греції у V столітті до нашої ери. Його праця "Історія" дійшла до наших днів. Вона описує великі діяння еллінів, як тоді називалися греки, та варварів, розповідає про війни, які велися між ними.

А ще 28 березня День народження пральної машини. Дату обрали тому, що саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на свій прототип пральної машини. Цікаво, що перший патент на саму пральну машину був виданий ще 1691 року. Цей незамінний помічник сучасності пройшов дійсно довгий та складний шлях, розвинувшись від ручного методу роботи до звичного нам автоматичного.