Яке завтра, 28 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 червня, День Конституції України. Віряни вшановують перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. До Нового року залишилося 186 днів.

28 червня 2024 року — п’ятниця. 856-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 червня в церковному календарі – день перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана. Кир та Іван дізналися про християнку, яку ув’язнили разом з її дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були спочатку збережені в церкві святого апостола Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх до Єгипту, де збудували нову церкву на честь цих праведників.

Що не можна робити 28 червня

Не можна лягати спати надто рано.

Не варто виливати чисту питну воду.

Заборонено лихословити і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 28 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато шишок на сосні — чекайте на великий урожай ячменю;

дощовий день — до ясної і теплої осені;

чорниця почала дозрівати — пора косити жито;

голки будяка не колються, бо розм'якли — буде дощ;

худоба збилася до купи — чекайте на негоду;

стара кішка активно грається — до дощової погоди.

28 червня худоба збилася до купи — чекайте на негоду / Фото: Unsplash

За можливості віряни відвідували храм, ставили свічку перед іконою Божої Матері і просили для себе та рідних здоров'я. Існує думка, що щира молитва допомагає вилікуватися навіть від тяжких хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 червня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів. В давнину вірили, що нефрит лікує від усіх хвороб.

Цього дня народилися:

1980 рік — український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права Юрій Барабаш;

1991 рік — український співак, автор пісень, продюсер Артем Пивоваров;

2002 рік — українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок Марта Костюк.

Пам’ятні дати 28 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 червня:

1569 рік — підписують Люблінську унію, що об'єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — на Карибських островах засновують французьку колонію Гваделупа;

1644 рік — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;

1648 рік — починається експедиція Семена Дежньова, в ході якої відкривають Північний морський шлях;

1651 рік — починається битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;

1812 рік — війська Наполеона вступають до Вільня;

1902 рік — Конгрес США затверджує Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділяє президента повноваженнями для придбання у французької "Панамської компанії" прав на будівництво каналу і у Колумбії права на вічне управління зоною каналу;

1917 рік — на засіданні Малої Ради формують перший український уряд — Генеральний Секретаріат;

1919 рік — підписують Версальський договір;

1988 рік — Іван Павло II публікує апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1989 рік — у Києві проходить прощальний матч Олега Блохіна;

1992 рік — "Сигнальщик" стає першим кораблем на Чорному морі, який піднімає український прапор;

1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України приймають Конституцію України;

2012 рік — ООН проголошує Міжнародний День Щастя.

Погода на 28 червня

Завтра, 28 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +19 вночі. У Львові — +30 вдень та +19 вночі. У Харкові — +25 вдень та +15 вночі. В Одесі — +28 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 червня в Україні святкують День Конституції / Фото: Unsplash

28 червня в Україні святкують День Конституції. Це державне свято, яке щорічно припадає на 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. Цей день є єдиним державним святом, закріпленим в самій Конституції.

Конституція України — це основний закон країни, який визначає принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, державний устрій, права та обов’язки громадян, виборчу систему та інші важливі аспекти. Вона побудована на демократичних принципах, і міжнародне співтовариство визнає її однією з найдемократичніших у світі.

Хоча через воєнний стан 28 червня не є вихідним, вшановувати нашу Конституцію та пам’ятати про її важливість — це завдання кожного з нас.

Також 28 червня Міжнародний день рожевого вина. Це свято було встановлене за ініціативи Валері Руссель, яка є власницею Châteaux Roubine і Sainte Béatrice. Воно припадає на останню п'ятницю червня і святкується від 2018 року. Головна мета дня є вшанування задоволення від особливого життя в Провансі, яке передбачає і смакування рожевого вина, яке тут виготовляють.

А ще 28 червня День молочного шоколаду. Свято було засноване Асоціацією кондитерів, але особливо популярне в США. Молочний шоколад виник 1839 року, але в ті часи він мав вигляд гарячого напою. Виготовила новий продукт німецька фабрика Jordan & Timaeus, а через 30 років швейцарський кондитер Даніель Петер зрозумів, як можна зробити ці ласощі твердими.

28 червня Міжнародний день пірсингу. Саме цього дня народився Джим Ворд, який відкрив найперший в світі професійний пірсинг-салон, що мав назву "Рукавичка". Хоча проколювання мочок вух та носа століттями було особливою традицією багатьох народів світу, саме Ворд зробив процес безпечним і естетичним.

Також 28 червня Міжнародний день соціального бізнесу. Головна його мета полягає у тому, щоб привернути увагу представників влади до тих проблем соціального бізнесу, які все ще залишаються в суспільстві. Соціальне підприємництво — це ті організації, діяльність яких спрямована на створення взаємовідносин в суспільстві, наприклад, харчування безхатьків чи роздавання книжок сиротам.