Яке завтра, 28 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 грудня, Міжнародний день кіно. Віряни вшановують пам'ять двадцяти тисяч мучеників. До Нового року залишилося 3 дні.

28 грудня 2023 року — четвер. 673-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 грудня, церковне свято

28 грудня в церковному календарі – день пам’яті двадцяти тисяч мучеників. Ця страшна подія сталася у IV столітті, коли імператором був Максиміан. Він наказав руйнувати всі храми, карати кожного, хто вірить в Ісуса Христа. В Никодимії єпископом тоді був святий Кирило. Він таємно поширював істинну віру. А в палаці імператора жила жриця Домна. Зацікавило її християнство, тому вона прийшла до Кирила, щоб той її охрестив. Після цього Домна почала допомагати бідним і нужденним.

Довідалися про це у палаці, схопили колишню жрицю і почали мучити. А коли вона влала із себе божевільну, викинули на вулицю. Тоді Домна пішла до монастиря і переодягнулася в чоловіка. Жила довгий час в печерах на самоті. Імператор же вирішив знайти Домну. Дійшов він зі своїми воїнами до того монастиря, де раніше жила дівчина. Тоді було свято і на служіння зібралося 20 тисяч християн. Імператор сказав, щоб вони поклонилися ідолам. Але вони всі відмовилися, за що були вбиті. Коли до міста повернулася Домна і дізналася, що сталося, то пішла до імператора і відкрилася. Він її одразу і стратив.

Що не можна робити 28 грудня

Заборонено брехати і підслуховувати.

Не можна не впускати до будинку колядників.

Також не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 28 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: весело цвірінькають горобці — до швидкого потепління;

хмарний день — чекайте на дощове і холодне літо;

у водоймах риба себе веде неспокійно — сніжитиме;

собака ліг на сніг, отже, прийде хуртовина;

сира погода — до великого урожаю льону;

кішка весь день спить — до потепління;

погода безвітряна, а на деревах іній — буде вдалий і врожаний рік;

густий снігопад — до хорошого урожаю хліба;

на скиртах іній лежить — до дощового літа.

28 грудня собака ліг на сніг, значить, прийде хуртовина / Фото: Pexels

Наші предки вірили, якщо разом всією родиною зробити цього дня якусь справу, то весь рік будете щасливими і здоровими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 грудня

Які завтра іменини: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро.

Талісманом людини, народженої 28 грудня, є опал. Дорогоцінний камінь, який був відомий з давніх давен. Може бути різного кольору, залежно від якого отримує властивості. Наприклад, червоний опал є символом спонтанності, пристрасті, креативності.

Цього дня народилися:

1885 рік — український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор Володимир Татлін;

1968 рік — український поет і дитячий письменник Іван Андрусяк;

1977 рік — український воїн, учасник російсько-української війни, спортсмен, підприємець, Герой України Максим Редзанич.

Пам’ятні дати 28 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 грудня:

1065 рік — у Лондоні засновують Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів;

1869 рік — американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо отримує патент на жувальну гумку;

1895 рік — в паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр проводять перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора;

1908 рік — на півдні Італії стається найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів;

1942 рік — під час Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1944 рік — великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;

1973 рік — у Парижі друкують "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років;

1983 рік — створюють Шацький національний природний парк;

1987 рік — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягає у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня;

1991 рік — незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

1999 рік — у Туркменістані ухвалюють закон, за яким Сапармурат Ніязов стає довічним президентом країни;

2014 рік — завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Погода на 28 грудня

Завтра, 28 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та +2 вночі. У Львові — +7 вдень та +2 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно / Фото: Pexels

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Також це свято є професійним для всіх тих, хто працює над виробництвом фільмів. Кінематограф з'явився у XX столітті і одразу став справжньою сенсацією. Завдяки йому люди отримали можливість побувати в абсолютно новій реальності. Сьогодні кіно вважається високим мистецтвом, розвагою та галуззю з багатомільярдними обертами.

Також 28 грудня День короткометражного кіно. Свято було започатковане в США, де воно залишається досить популярною подією вшанування короткометражного мистецтва. Цього дня також вшановують унікальну силу короткометражних фільмів, які здатні за короткий проміжок часу розповісти цілу історію.

А ще 28 грудня День "Зателефонуй другу". Він присвячений відновленню зв'язків із друзями за допомогою такої простої, але потужної сили, як телефонний дзвінок. Стосунки дуже важливі в сучасному зайнятому житті. А тому це свято заохочує взяти паузу і зателефонувати другу чи подрузі, з якими ви давно хотіли поспілкуватися.