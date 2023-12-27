Яке завтра, 28 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 грудня, Міжнародний день кіно. Віряни вшановують пам'ять двадцяти тисяч мучеників. До Нового року залишилося 3 дні.
28 грудня 2023 року — четвер. 673-й день війни в Україні.
Яке завтра, 28 грудня, церковне свято
28 грудня в церковному календарі – день пам’яті двадцяти тисяч мучеників. Ця страшна подія сталася у IV столітті, коли імператором був Максиміан. Він наказав руйнувати всі храми, карати кожного, хто вірить в Ісуса Христа. В Никодимії єпископом тоді був святий Кирило. Він таємно поширював істинну віру. А в палаці імператора жила жриця Домна. Зацікавило її християнство, тому вона прийшла до Кирила, щоб той її охрестив. Після цього Домна почала допомагати бідним і нужденним.
Довідалися про це у палаці, схопили колишню жрицю і почали мучити. А коли вона влала із себе божевільну, викинули на вулицю. Тоді Домна пішла до монастиря і переодягнулася в чоловіка. Жила довгий час в печерах на самоті. Імператор же вирішив знайти Домну. Дійшов він зі своїми воїнами до того монастиря, де раніше жила дівчина. Тоді було свято і на служіння зібралося 20 тисяч християн. Імператор сказав, щоб вони поклонилися ідолам. Але вони всі відмовилися, за що були вбиті. Коли до міста повернулася Домна і дізналася, що сталося, то пішла до імператора і відкрилася. Він її одразу і стратив.
Що не можна робити 28 грудня
- Заборонено брехати і підслуховувати.
- Не можна не впускати до будинку колядників.
- Також не варто пити алкогольні напої.
Народні прикмети і традиції на 28 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: весело цвірінькають горобці — до швидкого потепління;
- хмарний день — чекайте на дощове і холодне літо;
- у водоймах риба себе веде неспокійно — сніжитиме;
- собака ліг на сніг, отже, прийде хуртовина;
- сира погода — до великого урожаю льону;
- кішка весь день спить — до потепління;
- погода безвітряна, а на деревах іній — буде вдалий і врожаний рік;
- густий снігопад — до хорошого урожаю хліба;
- на скиртах іній лежить — до дощового літа.
Наші предки вірили, якщо разом всією родиною зробити цього дня якусь справу, то весь рік будете щасливими і здоровими.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 грудня
Які завтра іменини: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро.
Талісманом людини, народженої 28 грудня, є опал. Дорогоцінний камінь, який був відомий з давніх давен. Може бути різного кольору, залежно від якого отримує властивості. Наприклад, червоний опал є символом спонтанності, пристрасті, креативності.
Цього дня народилися:
- 1885 рік — український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор Володимир Татлін;
- 1968 рік — український поет і дитячий письменник Іван Андрусяк;
- 1977 рік — український воїн, учасник російсько-української війни, спортсмен, підприємець, Герой України Максим Редзанич.
Пам’ятні дати 28 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 грудня:
- 1065 рік — у Лондоні засновують Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів;
- 1869 рік — американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо отримує патент на жувальну гумку;
- 1895 рік — в паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр проводять перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора;
- 1908 рік — на півдні Італії стається найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів;
- 1942 рік — під час Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта (Індія);
- 1944 рік — великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;
- 1973 рік — у Парижі друкують "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років;
- 1983 рік — створюють Шацький національний природний парк;
- 1987 рік — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягає у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня;
- 1991 рік — незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;
- 1999 рік — у Туркменістані ухвалюють закон, за яким Сапармурат Ніязов стає довічним президентом країни;
- 2014 рік — завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
Погода на 28 грудня
Завтра, 28 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +5 вдень та +2 вночі. У Львові — +7 вдень та +2 вночі. У Харкові — +5 вдень та +1 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Також це свято є професійним для всіх тих, хто працює над виробництвом фільмів. Кінематограф з'явився у XX столітті і одразу став справжньою сенсацією. Завдяки йому люди отримали можливість побувати в абсолютно новій реальності. Сьогодні кіно вважається високим мистецтвом, розвагою та галуззю з багатомільярдними обертами.
Також 28 грудня День короткометражного кіно. Свято було започатковане в США, де воно залишається досить популярною подією вшанування короткометражного мистецтва. Цього дня також вшановують унікальну силу короткометражних фільмів, які здатні за короткий проміжок часу розповісти цілу історію.
А ще 28 грудня День "Зателефонуй другу". Він присвячений відновленню зв'язків із друзями за допомогою такої простої, але потужної сили, як телефонний дзвінок. Стосунки дуже важливі в сучасному зайнятому житті. А тому це свято заохочує взяти паузу і зателефонувати другу чи подрузі, з якими ви давно хотіли поспілкуватися.