Яке завтра, 28 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 грудня, Міжнародний день кіно. Віряни вшановують пам'ять святих 2000 мучеників, спалених у Никодимії. До Нового року залишилося 3 дні.

28 грудня 2024 року — субота. 1039-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих 2000 мучеників спалених у Никодимії. Вони були християнськими священниками, дівами та мирянами, які були замучені та спалені живцем 320 року в період гонінь на християн у Римській імперії. Їхнє мучеництво стало одним з найбільших масових вбивств християн у той час.

Що не можна робити 28 грудня

Забороняється підслуховувати, брехати.

Не слід пити алкогольні напої.

Забороняється залишати будинок зачиненим для колядників.

Народні прикмети і традиції на 28 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кішка спить весь день — чекайте на потепління;

день хмарний — літо буде дощовим і холодним;

горобці весело співають — до швидкого потепління;

собака лежить на снігу — чекайте на хуртовину;

іній на деревах і безвітряна погода — до урожайного року.

28 грудня собака лежить на снігу — чекайте на хуртовину / Фото: Unsplash

Цього дня потрібно всією родиною зробити якусь серйозну справу, тоді, за народними повір'ями, весь рік всі члени сім'ї будуть щасливими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 грудня

Які завтра іменини: Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Анна, Варвара.

Талісманом людини, народженої 28 грудня, є опал. Напівдорогоцінний камінь, який здатний захистити свого власника від негативу. Також опали допомагають розвинути творчі здібності.

Цього дня народилися:

1885 рік — український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор Володимир Татлін;

1968 рік — український поет і дитячий письменник Іван Андрусяк;

1977 рік — український воїн, учасник російсько-української війни, спортсмен, підприємець, Герой України Максим Редзанич.

Пам’ятні дати 28 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 грудня:

1065 рік — у Лондоні засновують Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів;

1869 рік — американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо отримує патент на жувальну гумку;

1895 рік — в паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр проводять перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу;

1908 рік — на півдні Італії стається найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб;

1942 рік — під час Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1973 рік — у Парижі друкують "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років;

1983 рік — створюють Шацький національний природний парк;

1987 рік — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягає у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами;

1991 рік — незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

1999 рік — у Туркменістані ухвалюють закон, за яким Сапармурат Ніязов стає довічним президентом країни;

2014 рік — завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Погода на 28 грудня

Завтра, 28 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -2 вночі. У Львові — -1 вдень та -6 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +2 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно / Фото: Unsplash

28 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день кіно. Ця дата має особливе значення, адже саме 28 грудня 1895 року в Парижі брати Люм’єр вперше публічно продемонстрували "сінематограф" — пристрій для показу рухомих зображень. Ця подія вважається початком кінематографа як мистецтва та індустрії. Подія викликала величезний інтерес і стала проривом у розвагах, започаткувавши розвиток кінематографа у всьому світі. Міжнародний день кіно святкує досягнення та вплив кінематографа як форми мистецтва, культурного феномену та потужного інструменту комунікації. Кіно здатне об’єднувати людей, розповідати історії, передавати емоції та сприяти розумінню різних культур.

Також 28 грудня День завантажень. Це неофіційне свято, яке святкують ентузіасти цифрового світу, зокрема розробники, користувачі програмного забезпечення та шанувальниками технологій. Конкретної офіційної дати це свято не має, але часто його пов’язують із важливими подіями в історії цифрових технологій, наприклад, із запуском популярних продуктів або оновлень.