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Яке завтра, 28 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 28 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 28 квітня? / Фото: pixabay.com

Завтра, 28 квітня, День охорони праці та День працівників швидкої допомоги в Україні. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила. До Нового року залишилося 247 днів.

28 квітня 2024 року — неділя. 795-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Він був архієпископом Олександрійським, який став творцем христологічної доктрини. Ще в юному віці вступив до скиту святого Макарія, що в Нітрійських горах. Там прожив шість років. Олександрійською церквою Кирило керував 32 роки. Помер 444 року, залишивши після себе багато творів.

Що не можна робити 28 квітня

  • Не варто планувати заручити, свататися.
  • Не можна змінювати сережки і проколювати вуха.
  • Заборонено вже збирати сік з берези.

Народні прикмети і традиції на 28 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: поховалися метелики — до холодної і пасмурної погоди;
  • ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо;
  • пішов дощ до потепління;
  • вночі багато зірок — буде великий урожай;
  • світанок безхмарний та ясний — літо буде теплим.
28 квітня ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо / © Unsplash
28 квітня ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо / Фото: Unsplash

Здавна вірили, що теплий вітер приносить здоров'я. Тому, якщо він цього дня дув, обов'язково виходили надвір, підставляли хвору частину тіла. Вважалося, що цей день вдалий для лікування.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 квітня

Які завтра іменини: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.

Талісманом людини, народженої 28 квітня є чароїт. Здавна вірили, що цей камінь наділений магічною силою. Наприклад, вважалося, що чароїт здатний принести гармонію у відносини.

Цього дня народилися:

  • 1868 рік — український математик, творець геометрії чисел, зробив значний внесок у розвиток сучасної інформатики Георгій Вороний;
  • 1875 рік — український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор Модест Сосенко;
  • 1928 рік — бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка Петро Китастий.

Пам’ятні дати 28 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 квітня:

  • 1180 рік — 14-літній французький король Філіпп II Август одружується з Ізабелою, небіжкою графа Фландрського;
  • 1220 рік — закладають перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія;
  • 1563 рік — першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочинають друк першої книги;
  • 1621 рік — українські православні священники пишуть "Протестацію", в якій обґрунтовують правомірність відновлення православної ієрархії;
  • 1686 рік — публікують перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи";
  • 1814 рік — Наполеон вирушає у заслання на острів Ельба;
  • 1908 рік — засновують Всесвітня асоціація есперанто (UEA);
  • 1914 рік — у США отримано патент на повітряний кондиціонер;
  • 1923 рік — у Лондоні відкривають стадіон "Вемблі";
  • 1947 рік — польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини до Західної Польщі;
  • 1957 рік — засновують Всесвітню федерацію міст-побратимів;
  • 1987 рік — у США вперше у світі випускають компакт-диск;
  • 2000 рік — Туреччина, Азербайджан і Грузія укладають договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;
  • 2001 рік — політ першого космічного туриста Денніса Тіто;
  • 2022 рік — Палата представників США схвалює закон про ленд-ліз для України.

Погода на 28 квітня

Завтра, 28 квітня, в Києві похмуро, від другої половини дня дрібний дощ. У Львові хмарно, після полудня почнеться дрібний дощ, який йтиме до вечора. У Харкові хмарно, нічний дощ закінчиться вранці. В Одесі ясний ранок зміниться похмурим днем та вечором, ввечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +8 вночі. У Львові +14 вдень та +5 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 квітня День порятунку жаб / © Unsplash
28 квітня День порятунку жаб / Фото: Unsplash

28 квітня в Україні святкують День охорони праці. Свято бере свій початок від Всесвітнього дня охорони праці. В Україні його святкують від 2006 року. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб поширити інформацію про проблему травмування на робочому місці.

Також 28 квітня Всесвітній день охорони праці. Дотримання умов безпеки на робочому місці завжди є актуальною проблемою, що стосується кожної людини. Щоб привернути увагу до неї 2003 року було засновано спеціальне свято. Також цього дня вшановують людей, які втратили на робочому місці своє життя.

А ще 28 квітня Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Пам'ятна дата була створена після розголосу кількості осіб, які загинули на робочому місці. За даними, щодня вмирає близько 5-6 тисяч людей.

28 квітня День читання великої поезії. Свято прийшло з США, де цілий квітень присвячений поезії. Як мінімум у Сполучених Штатах цей день відомий від 1994 року. В Україні прийнято влаштовувати тематичні вечора, різноманітні заходи.

Також 28 квітня День біологічного годинника. Традиція цього свята також родом з США. Хоча історія заснування його невідома, проте воно давно стало досить поширеним в різних країнах світу. Воно демонструє зв'язок між зовнішнім світом та нашими внутрішніми циркадними ритмами.

А ще 28 квітня День порятунку жаб. Щорічний захід, який спрямований на підвищення обізнаності про важливість збереження життя земноводних, а також про ті загрози, з якими жаби стикаються у сучасному світі.

28 квітня День працівників швидкої допомоги в Україні. Свято спрямоване на вшанування працівників медичної допомоги, які є справжніми героями-рятівниками, що завжди самовіддано виконують свою роботу.

Також 28 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії. Щорічна подія, яка припадає на останню неділю квітня. День присвячений популяризації камери-обскури, яка зазвичай створюється з картонної коробки чи інших підручних матеріалів. Пінхол — це камера з маленьким отвором замість об'єктива або об'єктив, який імітує даний ефект.

А ще 28 квітня Всесвітній день заплати наперед. Ця подія закликає всіх людей у світі робити добрі справи і не очікувати нічого натомість. Вона була створена 2007 року за ініціативою Блейка Бітті, який є міжнародним спікером і письменником.

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