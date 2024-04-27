Яке завтра, 28 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 квітня, День охорони праці та День працівників швидкої допомоги в Україні. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила. До Нового року залишилося 247 днів.

28 квітня 2024 року — неділя. 795-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Він був архієпископом Олександрійським, який став творцем христологічної доктрини. Ще в юному віці вступив до скиту святого Макарія, що в Нітрійських горах. Там прожив шість років. Олександрійською церквою Кирило керував 32 роки. Помер 444 року, залишивши після себе багато творів.

Що не можна робити 28 квітня

Не варто планувати заручити, свататися.

Не можна змінювати сережки і проколювати вуха.

Заборонено вже збирати сік з берези.

Народні прикмети і традиції на 28 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: поховалися метелики — до холодної і пасмурної погоди;

ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо;

пішов дощ до потепління;

вночі багато зірок — буде великий урожай;

світанок безхмарний та ясний — літо буде теплим.

28 квітня ще не зацвіли кульбаби — чекайте на посушливе літо / Фото: Unsplash

Здавна вірили, що теплий вітер приносить здоров'я. Тому, якщо він цього дня дув, обов'язково виходили надвір, підставляли хвору частину тіла. Вважалося, що цей день вдалий для лікування.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 квітня

Які завтра іменини: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.

Талісманом людини, народженої 28 квітня є чароїт. Здавна вірили, що цей камінь наділений магічною силою. Наприклад, вважалося, що чароїт здатний принести гармонію у відносини.

Цього дня народилися:

1868 рік — український математик, творець геометрії чисел, зробив значний внесок у розвиток сучасної інформатики Георгій Вороний;

1875 рік — український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор Модест Сосенко;

1928 рік — бандурист, заступник диригента Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка Петро Китастий.

Пам’ятні дати 28 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 квітня:

1180 рік — 14-літній французький король Філіпп II Август одружується з Ізабелою, небіжкою графа Фландрського;

1220 рік — закладають перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія;

1563 рік — першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочинають друк першої книги;

1621 рік — українські православні священники пишуть "Протестацію", в якій обґрунтовують правомірність відновлення православної ієрархії;

1686 рік — публікують перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи";

1814 рік — Наполеон вирушає у заслання на острів Ельба;

1908 рік — засновують Всесвітня асоціація есперанто (UEA);

1914 рік — у США отримано патент на повітряний кондиціонер;

1923 рік — у Лондоні відкривають стадіон "Вемблі";

1947 рік — польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини до Західної Польщі;

1957 рік — засновують Всесвітню федерацію міст-побратимів;

1987 рік — у США вперше у світі випускають компакт-диск;

2000 рік — Туреччина, Азербайджан і Грузія укладають договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії;

2001 рік — політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 рік — Палата представників США схвалює закон про ленд-ліз для України.

Погода на 28 квітня

Завтра, 28 квітня, в Києві похмуро, від другої половини дня дрібний дощ. У Львові хмарно, після полудня почнеться дрібний дощ, який йтиме до вечора. У Харкові хмарно, нічний дощ закінчиться вранці. В Одесі ясний ранок зміниться похмурим днем та вечором, ввечері можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +8 вночі. У Львові +14 вдень та +5 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 квітня День порятунку жаб / Фото: Unsplash

28 квітня в Україні святкують День охорони праці. Свято бере свій початок від Всесвітнього дня охорони праці. В Україні його святкують від 2006 року. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб поширити інформацію про проблему травмування на робочому місці.

Також 28 квітня Всесвітній день охорони праці. Дотримання умов безпеки на робочому місці завжди є актуальною проблемою, що стосується кожної людини. Щоб привернути увагу до неї 2003 року було засновано спеціальне свято. Також цього дня вшановують людей, які втратили на робочому місці своє життя.

А ще 28 квітня Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Пам'ятна дата була створена після розголосу кількості осіб, які загинули на робочому місці. За даними, щодня вмирає близько 5-6 тисяч людей.

28 квітня День читання великої поезії. Свято прийшло з США, де цілий квітень присвячений поезії. Як мінімум у Сполучених Штатах цей день відомий від 1994 року. В Україні прийнято влаштовувати тематичні вечора, різноманітні заходи.

Також 28 квітня День біологічного годинника. Традиція цього свята також родом з США. Хоча історія заснування його невідома, проте воно давно стало досить поширеним в різних країнах світу. Воно демонструє зв'язок між зовнішнім світом та нашими внутрішніми циркадними ритмами.

А ще 28 квітня День порятунку жаб. Щорічний захід, який спрямований на підвищення обізнаності про важливість збереження життя земноводних, а також про ті загрози, з якими жаби стикаються у сучасному світі.

28 квітня День працівників швидкої допомоги в Україні. Свято спрямоване на вшанування працівників медичної допомоги, які є справжніми героями-рятівниками, що завжди самовіддано виконують свою роботу.

Також 28 квітня Всесвітній день пінхол-фотографії. Щорічна подія, яка припадає на останню неділю квітня. День присвячений популяризації камери-обскури, яка зазвичай створюється з картонної коробки чи інших підручних матеріалів. Пінхол — це камера з маленьким отвором замість об'єктива або об'єктив, який імітує даний ефект.

А ще 28 квітня Всесвітній день заплати наперед. Ця подія закликає всіх людей у світі робити добрі справи і не очікувати нічого натомість. Вона була створена 2007 року за ініціативою Блейка Бітті, який є міжнародним спікером і письменником.