Яке завтра, 28 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 липня, День української державності та День хрещення Русі-України. Віряни вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира. До Нового року залишилось 156 днів.

28 липня 2023 року — п’ятниця. 520-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 липня, церковне свято

28 липня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольного князя Володимира. Він був внуком рівноапостольної княгині Ольги та займався запровадженням на території Київської Русі християнства. Ставши князем, Володимир захотів взяти за дружину Анну, сестру візантійських імператорів Василія і Костянтина. Ті погодилися лише за однієї умови, якщо Володимир прийме християнство і охреститься.

1 серпня 988 року князь прочитав молитву над водами Дніпра, охрестивши їх. Потім хрещення отримали всі жителі Києва. Для цього було запрошено грецьке духовенство на чолі з митрополитом Київським святителем Михаїлом.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено цього дня важко працювати, можна накликати на себе проблеми і біди.

Не варто відходити далеко від дому, можна постраждати від блискавки.

Заборонено сваритися з рідними, бо конфлікт може надовго затягнутися.

Народні прикмети і традиції на 28 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пожовкло листя на липі — осінь буде пізньою;

якщо інші дерева стали жовтими, осінь прийде набагато раніше, ніж зазвичай;

ввечері туман — завтра очікуйте дощу;

не видно веселки після дощу — чекайте на велику кількість ясних днів;

подув південний вітер — буде ясна погода, а ось східний означає, що підуть дощі, здійметься вітер і таке протримається кілька днів.

28 липня ввечері туман — завтра очікуйте дощу / Фото: Pexels

28 липня українці намагалися не працювати, адже вірили, якщо не послухатися цієї поради, може початися мор домашньої худоби, а когось з членів родини вб'є блискавка. Взагалі день вважався дуже нещасливим.

Погода на 28 липня

Завтра, 28 липня, в Києві вранці хмарно, але день та вечір ясні, без опадів. У Львові ранок безхмарний, але в середині дня погода зміниться на похмуру і буде такою до вечора, опадів не очікується. У Харкові хмарна погода протягом всього дня, вранці і вдень дощ з грозою, ближче до вечора він зміниться на звичайний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +15 вночі. У Львові — +20 вдень та +10 вночі. У Харкові — +23 вдень та +20 вночі. В Одесі — +26 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 28 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 липня:

1497 рік — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право;

1588 рік — біля британського узбережжя з'являються кораблі Непереможної Армади — іспанського флоту, що складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдат, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія;

1648 рік — закінчується довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним;

1656 рік — починається Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам;

1697 рік — експедиція козака Володимира Атласова висаджується на Камчатці;

1821 рік — Перу оголошує незалежність від Іспанії;

1834 рік — відкривають Київський університет;

1858 рік — відбитки пальців вперше використовують для ідентифікації;

1862 рік — починається золота лихоманка у Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1900 рік — у Коннектикуті Луїс Лассінг готує перший гамбургер;

1914 рік — початок Першої світової війни.

1914 рік — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні створюють військовий прес-штаб;

1916 рік — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію;

1917 рік — Мала Рада УНР затверджує особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 рік — запровадження поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1991 рік — створюють Союз офіцерів України;

1992 рік — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 рік — ухвалюють конституцію Молдови;

2000 рік — вперше святкують день системного адміністратора;

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 липня

Які завтра іменини: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан, Сара.

Талісманом людини, народженої 28 липня, є родоніт. Мінерал часто називали камінь ранкової зорі. Здавна він вважався жіночим каменем. А ще його носили творчі люди, щоб розвинути в собі талант.

Цього дня народилися:

1810 рік — український живописець і педагог Аполлон Мокрицький;

1880 рік — український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко;

1983 рік — офіцер ЗСУ, Герой України Сергій Пономаренко.

Який завтра день в Україні і світі

28 липня в Україні святкують День української державності / Фото: Pexels

28 липня в Україні святкують День української державності. Свято було встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Від 2024 року подія буде святкуватися 15 липня. Відповідний законопроєкт був підтриманий Верховною Радою України.

Також 28 липня День хрещення Русі-України. Понад тисячу років тому русини стали християнами, і цей факт не потрібно сприймати лише в релігійному сенсі, адже він сильно вплинув на рух нашої держави назустріч цивілізованому світу, він дав імпульс розвитку науки та культури, допоміг зміцнити державність. Також цього дня вшановують рівноапостольного князя Володимира, який відіграв важливу роль у запроваджені християнства на території Київської Русі.

А ще 28 липня святкують День системного адміністратора. Це неофіційне професійне свято, яке ще інколи називають Днем вдячності системному адміністратору. Подія була створена Тедом Кекатосом із США. Робота системного адміністратора полягає у піклуванні про функціонування мережі, комп'ютерів і програмного забезпечення.

28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом. Дата була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2011 року. Обрали 28 липня невипадково. Саме цього дня 1925 року народився лікар із США (Барух Самюель Блумберг), який зробив відкриття гепатиту В. За це він тоді отримав Нобелівську премію.

Також 28 липня День PR-фахівця. Неофіційне професійне свято. PR-фахівці — це люди, які допомагають створити імідж і правильно презентувати бренди, бізнесменів, політичних діячів, спортсменів, артистів тощо. Головними їхніми завданнями є налагодження потрібних зв'язків, ведення переговорів, організація прес-конференцій.

А ще 28 липня Всесвітній день охорони природи. Головною метою цієї події є привернення уваги до проблем, які з'являються в довкіллі, підвищення обізнаності про захист і збереження природи Землі, правильне використання природних ресурсів нашої планети.