Яке завтра, 28 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 липня, День працівників торгівлі в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. До Нового року залишилося 156 днів.

28 липня 2024 року — неділя. 886-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони належали до числа 70-ти апостолів, обраних дванадцятьма апостолами для допомоги в служінні. Прохор спочатку супроводжував апостола Петра, а потім став єпископом у Нікомідії. Після Успіння Божої Матері він був супутником апостола Іоанна Богослова і разом з ним був засланий на острів Патмос, де записав Одкровення. Повернувшись до Нікомідії, навертав язичників до Христа і прийняв мученицьку смерть в Антіохії.

Никанор постраждав того ж дня, коли був побитий камінням первомученик архідиякон Стефан. Тимон був єпископом міста Басторії в Аравії. За проповідь Євангелія його кинули в піч, але він вийшов неушкодженим. За переказами, помер розп’ятим на хресті. Пармен проповідував у Македонії. За однією версією, помер від хвороби, за іншою — прийняв мученицьку смерть за часів імператора Траяна.

Що не можна робити 28 липня

Не слід відмовляти у допомозі.

Заборонено шити, вишивати і в'язати.

Не можна лихословити, лаятися чи пліткувати.

Народні прикмети і традиції на 28 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мурахи будують високі мурашники — зима прийде рано і буде холодною;

високо пливуть хмари до сухої та теплої погоди;

вранці на траві багато роси — чекайте на гарну погоду вдень;

вночі на небі яскраві мерехтливі зорі — вдень піде гроза.

28 липня мурахи будують високі мурашники — зима прийде рано і буде холодною / Фото: Unsplash

В давнину цього дня вшановували ковалів та їхню важку працю. Вважалося, що вони є надлюдьми, які можуть приборкати полум'я, воду та залізо.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 липня

Які завтра іменини: Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Ірина.

Талісманом людини, народженої 28 липня є родоніт. Вважається самоцвітом з жіночою енергією. Родоніт рекомендовано носити юним дівчатам, які хочуть відшукати своє призначення в житті.

Цього дня народилися:

1940 рік — український джазовий піаніст, музикознавець Володимир Симоненко;

1983 рік — офіцер ЗСУ, Герой України Сергій Пономаренко;

1987 рік — український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо" Євген Хачеріді.

Пам’ятні дати 28 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 липня:

1497 рік — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право;

1588 рік — біля британського узбережжя з'являються кораблі Непереможної Армади, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія;

1648 рік — закінчується довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним;

1821 рік — Перу оголошує незалежність від Іспанії;

1834 рік — відкривається Київський університет;

1858 рік — відбитки пальців вперше використовують для ідентифікації;

1862 рік — починається золота лихоманка у Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1900 рік — у Коннектикуті Луїс Лассінг готує перший гамбургер;

1914 рік — починається Перша світова війна;

1916 рік — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію;

1959 рік — у Великій Британії вводять поштові індекси та встановлюють сортувальні машини;

1991 рік — створюють Союз офіцерів України;

1992 рік — в Ісламській Державі Афганістан жінкам забороняють з'являтися на телебаченні;

1994 рік — приймають конституцію Молдови;

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

Погода на 28 липня

Завтра, 28 липня, в Києві хмарно, можливий невеликий дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові похмуро, можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненням, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +17 вночі. У Харкові +30 вдень та +22 вночі. В Одесі +29 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 липня святкують Всесвітній день охорони природи / Фото: Unsplash

28 липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Цей день був встановлений 1995 року указом президента України Леоніда Кучми. Свято було створено на підтримку ініціативи працівників торгівлі та професійних спілок. Торгівля завжди відігравала важливу роль в економіці України, починаючи ще з часів Київської Русі.

Також 28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом. Цей день був обраний на честь дня народження Баруха Самюеля Блумберга, американського лікаря та лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B. Метою цього дня є підвищення обізнаності про вірусний гепатит, який є запаленням печінки, що може призвести до серйозних захворювань, таких як цироз і рак печінки. Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: A, B, C, D і E3.

А ще 28 липня День PR-фахівця. Це професійне свято, яке вшановує працю спеціалістів з публічних відносин, які займаються створенням та підтримкою позитивного іміджу компаній, брендів та публічних осіб. PR-фахівці відіграють важливу роль у сучасному світі, допомагаючи організаціям та особам ефективно комунікувати з громадськістю, організовувати пресконференції, створювати пресрелізи та проводити різноманітні заходи.

28 липня святкують Всесвітній день охорони природи. Був створений за ініціативи ЮНЕСКО. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та стимулювання дій для їх вирішення. У різних країнах проводяться заходи, такі як посадка дерев, прибирання сміття, екологічні акції та кампанії зі збереження біорізноманіття.