Яке завтра, 28 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 листопада, День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого Стефана. До Нового року залишилося 33 дні.

28 листопада 2023 року — вівторок. 643-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 листопада, церковне свято

28 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Народився він 750 року у Константинополі у родині благочестивих вірян. Згідно з легендою його мама дуже хотіла сина, тому кожного дня молилася Богу, щоб той подарував їй немовля. Коли так і сталося, то батьки вирішили віддати Стефана до старця до пустелі, щоб він там вивчав Слово Боже.

Коли старець помер від старості, Стефан продовжив його справу і відзначився чималою кількістю подвигів. До нього йшли люди звідусіль. Скоро в пустелі виросла обитель. Але почалися сильні гоніння за християнами. Стефан намагався всіма силами підтримати вірян. Та і його згодом кинули до в'язниці. Стефана намагалися змусити зректися Господа, однак він відмовився. Тоді ідолопоклонники заслали його на острів, куди за ним попрямувало багато сподвижників. Побудував там монастир і помер у поважному віці.

Що не можна робити 28 листопада

Заборонено лаятися, краще стримувати свої емоції та бути розсудливим.

Не можна позичати будь-що сусідам чи друзям, можна віддати своє щастя.

Намагарайтесь ввечері не прибирати в оселі, інакше Різдво будете святкувати з нечистю.

Народні прикмети і традиції на 28 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси постійно ляскають крилами — чекайте на потепління;

верещить порося — до холодів;

швидко гасне пічна зола — прийде тепло;

вночі випав сніг — він буде довго лежати, якщо ж випав вдень — скоро розстане;

холодний і сухий день — до спекотного літа;

зоря багряного кольору — чекайте на сильний вітер.

28 листопада гуси постійно ляскають крилами — чекайте на потепління

В народі цей день називали "Степани Зимові". Зазвичай до людського житла в пошуках їжі прилітали сойки. Цих птахів наші предки вважали заступницями і покровительками новонароджених. Тому вважалося, якщо вона цього дня прилетіла до оселі, де є маленька дитина, то принесла їй добро, щастя та успіх.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада

Які завтра іменини: Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 28 листопада, є бірюза. Яскравий мінерал, який вирізняється небесно-блакитним або зеленувато-синім кольором. Здавна бірюзу вважали каменем щастя, її використовували як талісман від усяких хвороб, пристріту.

Цього дня народилися:

1890 рік — українська письменниця і перекладачка Зінаїда Тулуб;

1957 рік — український режисер Сергій Проскурня;

1990 рік — службовець ДСНС України, учасник російсько-української війни, Герой України Ілья Ахметгарєєв.

Пам’ятні дати 28 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:

1414 рік — заарештовують богемського реформатора Яна Гуса;

1520 рік — перший європеєць Фернан Магеллан пропливає із Атлантичного океану в Тихий;

1561 рік — оголошують про саморозпуск Ливонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;

1654 рік — починається героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

1921 рік — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалює постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста;

1970 рік — італійська ліво-терористична організація "Червоні бригади" проводить свою першу операцію — серію вибухів на заводі "Pirelli";

1974 рік — у нью-йоркському концертному залі "Медісон Сквер Гарден" екс-бітл Джон Леннон виступає зі сцени востаннє;

1983 рік — вперше за історію американських космічних польотів у складі американського екіпажу був іноземний громадянин — західнонімецький фізик Ульф Мербольд;

2000 рік — початок касетного скандалу в Україні, коли Олександр Мороз оприлюднює аудіокасети з записами розмов у кабінеті Леоніда Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;

2004 рік — у м. Сєвєродонецьку Луганської області відбувається "Всеукраїнський з'їзд народних депутатів";

2006 рік — Верховна Рада України визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2013 рік — створюють народний рух Правого Сектору.

Погода на 28 листопада

Завтра, 28 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці сильний сніг, який в другій половині дня зміниться мокрим снігом. У Харкові хмарно вранці, але вдень погода стане ясною, без опадів. В Одесі вранці ясно, але вдень небо вже затягнеться хмарами до пізнього вечора, коли піде дощ.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -6 вночі. У Львові — 0 вдень та -4 вночі. У Харкові — 0 вдень та -4 вночі. В Одесі — +8 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 листопада Всесвітній день милосердя / Фото: pixabay.com

28 листопада в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Професійне свято, під час якого вшановують важливий внесок фахівців фінансового моніторингу для утвердження України як надійного партнера в міжнародному співтоваристві в сфері запобігання і протидії відмиванню доходів, що були отримані злочинним шляхом. День встановив своїм указом президент України Володимир Зеленський 2020 року.

Також 28 листопада Всесвітній день милосердя. Ця дата є найбільш популярною в Індії, де вона вказує на неминущі цінності ахімси (ненасильства) та співчуття. Вперше день розробив і втілив в життя індійський поет Прітіш Нанді, який також був журналістом та активістом. Він придумав платформу, яка надихне кожного замислитися над цінностями життя.