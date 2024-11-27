Яке завтра, 28 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 листопада, День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового. До Нового року залишилося 33 дні.
28 листопада 2024 року — четвер. 1009-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
28 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобномученика Стефана Нового. Він був відомим святим у православній церкві. Він народився 1896 року в селі Липовець, що на Волині. 1921 року він прийшов до монастиря, де прийняв чернечий постриг і став ігуменом. Святий Стефан був відомий своєю духовною силою та вірою. Він багато працював над духовним відродженням і допомагав бідним і потребуючим. 1937 року він був арештований радянською владою і після допитів був розстріляний.
Що не можна робити 28 листопада
- Не можна брати чи давати гроші в борг.
- Забороняється прибирати в будинку після полудня.
- Не слід вживати м'ясні та молочні продукти.
Народні прикмети і традиції на 28 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: різко потепліло — зовсім скоро похолодає вже до весни;
- вночі випав сніг — пролежить дуже довго;
- суха, але дуже холодна погода — до спекотного літа.
Цей день в давнину називали Днем Сойки, вірили, що потрібно обов'язково запитати поради у старшого покоління, а потім прислухатися до неї.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада
Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Ганна.
Талісманом людини, народженої 28 листопада, є бірюза. Камінь, який допомагає позбутися безсоння, знімає головний біль. Бірюза також покращує зір.
Цього дня народилися:
- 1890 рік — українська письменниця і перекладачка Зінаїда Тулуб;
- 1957 рік — український режисер Сергій Проскурня;
- 1990 рік — службовець ДСНС України, учасник російсько-української війни, Герой України Ілля Ахметгарєєв.
Пам’ятні дати 28 листопада
Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:
- 1414 рік — відбувається арешт богемського реформатора Яна Гуса;
- 1520 рік — перший європеєць Фернан Магеллан пропливає із Атлантичного океану в Тихий;
- 1561 рік — оголошують про саморозпускання Ливонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;
- 1627 рік — під час Польсько-шведської війни між ескадрами Речі Посполитої та Швеції відбувається Битва при Оливі, яка закінчилася перемогою Речі Посполитої;
- 1654 рік — починається оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;
- 1970 рік — італійська ліво-терористична організація "Червоні бригади" проводить свою першу операцію — серію вибухів на заводі "Pirelli";
- 1974 рік — у нью-йоркському концертному залі "Медісон Сквер Гарден" екс-бітл Джон Леннон виступає зі сцени востаннє;
- 2000 рік — починається касетний скандал в Україні, коли Олександр Мороз оприлюднює аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;
- 2006 рік — Верховна Рада України визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу;
- 2007 рік — крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ;
- 2008 рік — за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста;
- 2013 рік — створюють народний рух Правого Сектору.
Погода на 28 листопада
Завтра, 28 листопада, в Києві хмарно, опадів не очікується. У Львові похмуро, весь день йтиме дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
28 листопада в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Це професійне свято було запроваджене для вшанування фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Дата святкування пов’язана зі створенням Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), яка є ключовим органом у національній системі фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг був заснований 28 листопада 2002 року, і відтоді цей день став символом визнання внеску фахівців у забезпечення фінансової безпеки країни.
Також 28 листопада Всесвітній день милосердя. День милосердя було засновано з метою підвищення обізнаності про важливість гуманності в повсякденному житті. Він нагадує людям про необхідність допомагати тим, хто опинився у скрутному становищі, ділитися теплом, бути уважними до потреб інших. День милосердя має глибокий етичний зміст, нагадуючи, що кожна людина здатна дарувати добро, незалежно від свого становища. Головна ідея свята — показати, що доброта не має меж і об'єднує людей з різних куточків світу.