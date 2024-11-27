Яке завтра, 28 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 листопада, День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого преподобномученика Стефана Нового. До Нового року залишилося 33 дні.

28 листопада 2024 року — четвер. 1009-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобномученика Стефана Нового. Він був відомим святим у православній церкві. Він народився 1896 року в селі Липовець, що на Волині. 1921 року він прийшов до монастиря, де прийняв чернечий постриг і став ігуменом. Святий Стефан був відомий своєю духовною силою та вірою. Він багато працював над духовним відродженням і допомагав бідним і потребуючим. 1937 року він був арештований радянською владою і після допитів був розстріляний.

Що не можна робити 28 листопада

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Забороняється прибирати в будинку після полудня.

Не слід вживати м'ясні та молочні продукти.

Народні прикмети і традиції на 28 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: різко потепліло — зовсім скоро похолодає вже до весни;

вночі випав сніг — пролежить дуже довго;

суха, але дуже холодна погода — до спекотного літа.

28 листопада вночі випав сніг — пролежить дуже довго / Фото: Unsplash

Цей день в давнину називали Днем Сойки, вірили, що потрібно обов'язково запитати поради у старшого покоління, а потім прислухатися до неї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 листопада, є бірюза. Камінь, який допомагає позбутися безсоння, знімає головний біль. Бірюза також покращує зір.

Цього дня народилися:

1890 рік — українська письменниця і перекладачка Зінаїда Тулуб;

1957 рік — український режисер Сергій Проскурня;

1990 рік — службовець ДСНС України, учасник російсько-української війни, Герой України Ілля Ахметгарєєв.

Пам’ятні дати 28 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 листопада:

1414 рік — відбувається арешт богемського реформатора Яна Гуса;

1520 рік — перший європеєць Фернан Магеллан пропливає із Атлантичного океану в Тихий;

1561 рік — оголошують про саморозпускання Ливонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;

1627 рік — під час Польсько-шведської війни між ескадрами Речі Посполитої та Швеції відбувається Битва при Оливі, яка закінчилася перемогою Речі Посполитої;

1654 рік — починається оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

1970 рік — італійська ліво-терористична організація "Червоні бригади" проводить свою першу операцію — серію вибухів на заводі "Pirelli";

1974 рік — у нью-йоркському концертному залі "Медісон Сквер Гарден" екс-бітл Джон Леннон виступає зі сцени востаннє;

2000 рік — починається касетний скандал в Україні, коли Олександр Мороз оприлюднює аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе;

2006 рік — Верховна Рада України визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2007 рік — крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ;

2008 рік — за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста;

2013 рік — створюють народний рух Правого Сектору.

Погода на 28 листопада

Завтра, 28 листопада, в Києві хмарно, опадів не очікується. У Львові похмуро, весь день йтиме дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та -1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 листопада в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу / Фото: Unsplash

28 листопада в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Це професійне свято було запроваджене для вшанування фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Дата святкування пов’язана зі створенням Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), яка є ключовим органом у національній системі фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг був заснований 28 листопада 2002 року, і відтоді цей день став символом визнання внеску фахівців у забезпечення фінансової безпеки країни.

Також 28 листопада Всесвітній день милосердя. День милосердя було засновано з метою підвищення обізнаності про важливість гуманності в повсякденному житті. Він нагадує людям про необхідність допомагати тим, хто опинився у скрутному становищі, ділитися теплом, бути уважними до потреб інших. День милосердя має глибокий етичний зміст, нагадуючи, що кожна людина здатна дарувати добро, незалежно від свого становища. Головна ідея свята — показати, що доброта не має меж і об'єднує людей з різних куточків світу.