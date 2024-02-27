Яке завтра, 28 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 лютого 2024 року — середа. 735-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 лютого, церковне свято

28 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Василія Посника (Сповідника). Він був ченцем, який постраждав за часів імператора Лева Ісавра в VIII столітті. Тоді почалося сильне гоніння за шанувальниками ікон. Валилій і його друг Прокіп Декаполіт зазнали чимало страждань. Їх разом кинули до в'язниці, де вони перебували до смерті імператора. Після визволення продовжили свій чернечий подвиг. Помер Василій у глибокій старості 750 року.

Що не можна робити 28 лютого

Не можна робити коштовних покупок.

Не варто загадувати бажання чи будувати плани на майбутнє — вони не справдяться.

Заборонено пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції на 28 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже немає снігу — скоро потеплішає;

сонячний день — рік буде урожайним;

йде дощ — влітку чекайте на хорошу погоду;

похмурий день — до нічного заморозку.

28 лютого вже немає снігу — скоро потеплішає / Фото: Pexels

Наші предки цього дня вирушали до лісу, де відламували ялинову або соснову гілочку. Її приносили додому і зберігали як символ добробуту в сім'ї та здоров'я. Часто до цього часу вже відчутно тепліло, зі стріх починала капати вода, тому люди говорили: "Коли Василь Теплий приходить, зима починає плакати".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 лютого

Які завтра іменини: Нестор, Василь, Микола, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка, Кіра, Марина.

Талісманом людини, народженої 28 лютого, є тигрове око. Дивовижний в усіх відношеннях мінерал, який є різновидом кварцу. Здавна вірили, що тигрове око захищає від негативного впливу, оберігає від нечистої сили.

Цього дня народилися:

1979 рік — український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ) Андрій Несмачний;

1990 рік — українська шахістка Анна Музичук;

2003 рік — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" III ступеня у 17-річному віці Олександр Гаркуша.

Пам’ятні дати 28 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 лютого:

202 рік до н. е. — Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;

1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік — Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1854 рік — засновують Республіканську партію США;

1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік — у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації "Незалежна комісія з питань роззброєнь";

1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2013 рік — Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Погода на 28 лютого

Завтра, 28 лютого, в Києві вранці та ввечері ясно, вдень на небі будуть хмари, без опадів. У Львові похмуро, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та -1 вночі. У Львові — +15 вдень та +5 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 лютого святкують Всесвітній день кравців / Фото: Pexels

28 лютого в Україні святкують День працівників патрульно-постової служби. Свято було створене 2010 року і відтоді святкується щорічно. Цей підрозділ патрульно-постової служби був створений 2006 року. Він забезпечує правопорядок і безпеку в громадських місцях, розкриття і попередження злочинів, дотримання правил громадського порядку.

Таклж 28 лютого День штурманської служби авіації збройних сил України. Свято було затверджене 2008 року за ініціативи тодішнього міністра оборони. Штурман — це дуже відповідальна та непроста робота, яка потребує певних здібностей до обчислювання. Головні завдання штурманської служби полягають у контролі технічного стану пристроїв, перевірка навігаційного обладнання, контроль повітря, створення курсу за технічними засобами або картами.

А ще 28 лютого святкують Всесвітній день кравців. Свято приурочене до дня народження Вільяма Хоу, який був видатним творцем швейної машинки. Ще від давніх часів вбрання використовувалося людьми для забезпечення захисту тіла від сонця, холоду, укусів дрібних тварин і комах. Перші кравці використовували в своїй роботі листя рослин і шкіру тварин. Ця професія вважається однією з найдавніших в історії людства.