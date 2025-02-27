Яке завтра, 28 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 лютого 2025 року — п’ятниця. 1101-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового. Він був ченцем і постраждав під час правління іконоборця Лева Ісавра (717-741). Коли почалися гоніння на шанувальників святих ікон, святий Василій разом зі своїм сподвижником преподобним Прокопієм зазнав багатьох катувань і був ув'язнений. Святі Василій і Прокопій довгий час перебували у в'язниці до смерті нечестивого імператора. Після звільнення вони продовжили свій чернечий подвиг, наставляючи багатьох у православній вірі та доброчесному житті. Преподобний Василій мирно помер 750 року.

Що не можна робити 28 лютого

Забороняється пити алкогольні напої.

Не варто будувати плани на майбутнє.

Не варто робити коштовні покупки.

Народні прикмети і традиції на 28 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — вночі будуть заморозки;

дощить — до ганої погоди;

снігу вже немає — чекайте на швидке потепління;

сонячний день — до гарної погоди влітку.

28 лютого сонячний день до хорошої погоди влітку / Фото: Unsplash

Існувала традиція йти до лісу, виламувати соснову гілочку, приносити її додому і ставити в оселі. Вона символізувала добробут і сімейний достаток.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 лютого

Які завтра іменини: Арсеній, Василь, Микола, Кіра, Марина.

Талісманом людини, народженої 28 лютого, є тигрове око. Камінь, який допомагає позбутися ревнощів. Також тигрове око здатне попередити про хижих тварин.

Цього дня народилися:

1979 рік — український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ) Андрій Несмачний;

1990 рік — українська шахістка Анна Музичук;

2003 рік — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, перший в Україні кавалер ордена "За мужність" III ступеня у 17-річному віці Олександр Гаркуша.

Пам’ятні дати 28 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 лютого:

202 рік до н. е. — Лю Бан сходить на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;

1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняється погром вірменського населення;

2000 рік — Ірак та Сирія поновляють дипломатичні стосунки, перервані 1980 року, коли Сирія прийняла бік Ірану в ірано-іракській війні;

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

2024 рік — Рада Європейського Союзу схвалює інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024—2027 роки.

Погода на 28 лютого

Завтра, 28 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +6 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та -8 вночі. В Одесі —+6 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 лютого в Україні і світі святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил / Фото: pixabay.com

28 лютого в Україні і світі святкують День штурманської служби авіації Збройних Сил. Це професійне свято військових штурманів, які відповідають за навігацію та точність польотів авіації. Дату 28 лютого обрали на честь створення першої штурманської служби в авіації Збройних Сил ще за радянських часів. В Україні свято стало офіційним після здобуття незалежності, коли було сформовано власну військову авіацію.

Також 28 лютого День працівників патрульно-постової служби України. Патрульно-постова служба (ППС) – це підрозділ поліції, який забезпечує громадський порядок, безпеку громадян та запобігання злочинності. Раніше ППС була окремою структурою у складі МВС, але після реформи 2015 року більшість її функцій перейшла до Патрульної поліції України. Вона отримала нову форму, автомобілі, а також сучасні методи роботи.

А ще 28 лютого Міжнародний день поширення інформації про повторювані травми. Дату обрали символічно, оскільки це останній день найкоротшого місяця, що уособлює ідею зменшення навантаження на тіло. Повторювані травми або RSI (Repetitive Strain Injury) – це ушкодження м’язів, сухожиль і нервів, які виникають через часті, одноманітні рухи та перенапруження.

28 лютого Міжнародний день протидії булінгу. Цей день покликаний привернути увагу до проблеми булінгу (цькування) та закликати суспільство активно протистояти агресії. Булінг – це систематичне цькування, агресія або приниження однієї людини іншими. Факт: Традиція носити рожевий колір почалася у Канаді після того, як школярі підтримали однокласника, якого цькували за рожеву футболку.

Також 28 лютого Всесвітній день кравців. Цей день присвячений майстрам швейної справи, які створюють та ремонтують одяг, підтримуючи традиції пошиття та моди. Дата обрана на честь дня народження Томаса Сенфі (Thomas Saint) – винахідника першої швейної машини (народився 28 лютого 1748 року). Цікаво: В Україні професія кравця має давні традиції, і багато сучасних дизайнерів поєднують ручну роботу з новітніми технологіями.

А ще 28 лютого Всесвітній день рідкісних захворювань. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про рідкісні (орфанні) захворювання, які зустрічаються у менш ніж 1 людини на 2000. Ці хвороби часто складні, малодосліджені та потребують дорогого лікування. Через рідкість цих станів діагностика може займати роки, а фармацевтичні компанії не завжди зацікавлені у розробці ліків. Саме тому важливо підтримувати дослідження та пацієнтів.