Яке завтра, 28 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 серпня 2023 року — понеділок. 551-й день війни в Україні.

Яке завтра, 28 серпня, церковне свято

28 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Останнє двонадесяте свято церковного року і одне з найважливіших християнських свят. Це свято присвячене дню, коли Божа Матір завершила своє земне життя і перейшла до Царства Небесного. За християнською традицією, це не називається смертю, а успінням, або засинанням, бо Діва Марія померла уві сні і через три дні воскресла, після чого була піднесена на небо.

Успіння Богородиці має глибокий духовний і символічний сенс. Це свято показує, що Марія була не тільки матір’ю Ісуса Христа, але й Його першою ученицею, яка слухала Його слова і зберігала їх у своєму серці. Вона була прикладом віри, любові, покори і служіння Богові. Вона також була обраною Богом для особливої місії — стати Матір’ю Божою і посередницею між людьми і Богом. Вона стала першою людиною, яка досягла повного об’єднання з Богом і взяла участь у Його славі.

Успіння Богородиці також має практичне значення для християн. Це свято нагадує нам про наше призначення — жити для Бога і прагнути до Нього. Марія є нашою заступницею і захисницею, яка молиться за нас і допомагає нам у скрутних часах. Вона є нашою матір’ю, яка любить нас і турбується про нас. Вона є нашим зразком, який вчить нас бути послушними Богові і виконувати Його волю.

У цей день християни вшановують Успіння Богородиці різними способами. Зазвичай вони ходять до церкви, де служаться особливі богослужіння, приносять до храму квіти і фрукти, як символ подяки Богові за урожай і благословення. Вони моляться до Марії, просячи її заступництва і захисту і також читають Святе Письмо, сповідаються і приймають Святе Причастя. Деякі християни також дотримуються посту перед святом або протягом двох тижнів, які йдуть перед ним.

Що не можна робити в цей день

Заборонено ходити по росі босими ногами — вважається, що вона є слізьми Діви Марії, тому можна накликати на себе біду.

Не можна вдягати незручне або брудне взуття — якщо цього дня натерти ноги, то все життя проживете в "мозолях".

Не варто сваритися, особливо з рідними — всі погані думки обов'язково повернуться до вас бумерангом.

Народні прикмети і традиції на 28 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня така і осінь;

на небі з'явилася веселка — осінь буде теплою;

багато павутиння означає, що взимку буде мало снігу, але сильний мороз;

погода хороша на прохолодне бабине літо;

стелиться туман — йдіть шукати гриби в лісі;

видно на деревах іній — до швидкого холоду восени.

28 серпня стелиться туман — йдіть шукати гриби в лісі / Фото: Pexels

Успіння Пресвятої Богородиці має подвійний зміст для людства: людська скорбота поєднується з упевненістю в тому, що смерті як знищення і небуття не існує.

Погода на 28 серпня

Завтра, 28 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, але опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +35 вдень та +23 вночі. У Львові +32 вдень та +22 вночі. У Харкові +29 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 28 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 серпня:

1797 рік — США погоджуються платити викуп Тунісу за те, щоб припинити піратство щодо американських кораблів у Середземному морі;

1850 рік — у Веймарі відбувається прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Лоенґрін";

1879 рік — після завершення британо-зулуської війни у 1879 році британці заарештовують зулуського короля Сетшвайо і висилають його із Зулуленда;

1921 рік — у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1924 рік — Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;

1937 рік — у Японській імперії засновують компанію Toyota;

1946 рік — США користаються правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;

1963 рік — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні збирається 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;

1988 рік — у Федеративній Республіці Німеччина відбуваються демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб;

1990 рік — Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменувавши місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворивши новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;

1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 рік — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривається найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Вежі Петронас" заввишки 452 метри кожна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 серпня

Які завтра іменини: Марія.

Талісманом людини, народженої 28 серпня є гематит. Назва походить від грецького слова, яке означає "кров". Гематит в давнину використовували, щоб повернути з того життя людину, яка померла. Вірили, що це потужний талісман, який може захистити свого володаря.

В цей день народилися:

1887 рік — український архітектор і громадський діяч Дмитро Дяченко;

1922 рік — українська письменниця Марія Лісовська;

1969 рік — американський актор Джейсон Прістлі.

Який завтра день в Україні і світі

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів / Фото: Pexels

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Щорічне свято, яке широко популярне серед усіх шанувальників коміксів. 2010 року Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вирішили створити окреме свято для просування коміксів, щоб люди не соромилися читати їх публічно. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1917 року народився Джек Кірбі, який вважається генієм коміксів. Кірбі створив таких відомих героїв як Халк, Люди Ікс, Фантастична четвірка.

Також 28 серпня День краватки-метелика. Свято найбільш популярне в США, хоча воно і є неформальним, проте святкується від 2007 року. Достеменно невідомо, хто виступив ініціатором створення такого цікавого дня, але це чудова нагода одягнути краватку-метелик і створити особливий образ.