Яке завтра, 28 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 серпня 2024 року — середа. 917-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Він народився в Ефіопії і в молодості був рабом у знатного чоловіка, який вигнав його за погану поведінку. Після цього Мойсей став ватажком розбійників і наводив жах на всю околицю своїми злодіяннями. Однак, згодом він розкаявся у своїх гріхах і вирішив змінити своє життя. Мойсей прийшов до монастиря, де його спочатку не хотіли приймати через його минуле. Але він не відступив і продовжував молитися та просити прощення. Зрештою, його прийняли до монастиря, де він став ченцем, а пізніше ієромонахом. Мойсей провів решту свого життя в молитві та покаянні, ставши прикладом Божого милосердя та сили покаяння. Він помер у віці 75 років від рук розбійників.

Що не можна робити 28 серпня

Заборонено віддавати, продавати чи міняти речі.

Не можна проводити будь-які фінансові операції.

Не слід брати до рук дзеркало, що тріснуло.

Народні прикмети і традиції на 28 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощ, але вітру немає — погана погода встановиться надовго;

по річці стелиться туман — до ясного дня;

високо пливуть хмари — погода буде ясною, сухою;

роси багато — чекайте на сонячний день.

28 серпня по річці стелиться туман — до ясного дня / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, якщо ви не знаєте, яке рішення ухвалити, потрібно на заході сонця з'їсти грушку. Тоді ви побачите уві сні те, як вам краще поступити.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 серпня

Які завтра іменини: Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 серпня, є сердолік. Мінерал, про який часто писали в старовинних літописах та переказах. Сердолік вважається символом впевненості в собі, він дарує спокій.

Цього дня народилися:

1890 рік — поет, перекладач, літературознавець Дмитро Загул;

1922 рік — українська письменниця Марія Лісовська;

2000 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Юліан Ступак.

Пам’ятні дати 28 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 серпня:

1797 рік — США погоджуються платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі;

1850 рік — у Веймарі відбувається прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Лоенґрін";

1879 рік — після завершення британо-зулуської війни 1879 року британці заарештовують зулуського короля Сетшвайо і висилають його із Зулуленда;

1921 рік — у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1924 рік — відбувається Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;

1937 рік — у Японській імперії засновують компанію Toyota;

1946 рік — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;

1963 рік — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні збирається 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;

1988 рік — у Федеративній Республіці Німеччина відбуваються демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків падають на землю у натовп спостерігачів, що призводить до загибелі 66 осіб;

1990 рік — Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменовує місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворює новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;

1996 рік — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучає британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 рік — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривається найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Вежі Петронас" заввишки 452 метри кожна.

Погода на 28 серпня

Завтра, 28 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі похмуро, тільки ввечері проясниться, вранці доз із грозою, який закінчиться до другої половини дня.

Температура повітря в Києві — +31 вдень та +22 вночі. У Львові — +29 вдень та +18 вночі. У Харкові — +33 вдень та +23 вночі. В Одесі — +26 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів / Фото: Unsplash

28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Це свято було започатковане 2010 року Сарою Мореан та Брайаном Гітером з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch. Мета цього дня – популяризація коміксів та заохочення людей читати їх публічно без сором’язливості. Дата святкування була обрана на честь дня народження Джека Кірбі, одного з найвідоміших творців коміксів, який створив таких персонажів, як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними і сьогодні їх можна знайти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та навіть у шкільних програмах.

Також в Україні особливе народне свято Обжинки. Це стародавнє українське свято, яке відзначає завершення жнив. Це свято має глибоке коріння в народних традиціях і символізує закінчення важкої праці на полях та початок періоду відпочинку. Святкування Обжинок зазвичай відбувається наприкінці серпня, коли завершуються жнива. Цього дня день селяни збираються разом, щоб відсвяткувати успішне збирання врожаю. Однією з головних традицій є плетіння вінка з останніх колосків, який потім урочисто несуть до церкви для освячення. Після цього вінок зберігають до наступного року, а зерно з нього використовують для посівання. Свято супроводжується піснями, танцями та святковою трапезою. Господарі частують женців хлібом-сіллю та іншими стравами, а також організовують різні обрядові дійства.