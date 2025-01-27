Яке завтра, 28 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

28 січня 2025 року — вівторок. 1070-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця. Народившись в Нізибії (сучасна Туреччина), він пізніше переїхав до Едеси, що в ассирійській провінції Осроена. Раннє життя і духовний шлях: Єфрем був відомим аскетом і монахом. Він вибрав життя самотника, присвятивши його молитві, посту та написанню духовних творів. За життя він написав численні гімни та поеми, що мали глибокий духовний зміст і використовувалися в богослужіннях. Його твори перекладалися багатьма мовами і збереглися до наших днів. Єфрем активно протидіяв різним єретичним рухам свого часу, зокрема аріанству і гностицизму. Він залишився відомим своєю відданістю православному вченню і захистом істинної віри.

Що не можна робити 28 січня

Не варто прибирати в домі.

Не можна лихословити, лаятися.

Забороняється займатися господарством.

Народні прикмети і традиції на 28 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почорнів ліс — почнеться відлига;

птахи низько літають — до сильного похолодання;

сильний вітер — буде холодне і дощове літо;

потемніло небо — чекайте на потепління.

28 січня птахи низько літають до сильного похолодання / Фото: pixabay.com

Цього дня наші предки залишали страву на ніч на столі для будинкового. Це особливий дух, який захищає оселю від негатива.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 січня

Які завтра іменини: Володимир, Георгій, Ольга.

Талісманом людини, народженої 28 січня, є циркон. Камінь, що допомагає покращити пам'ять. Також циркон сприяє збагаченню і притягує талан.

Цього дня народилися:

1981 рік — поетеса Олеся Мамчич;

1982 рік — поетеса, філологиня Богдана Матіяш;

1991 рік — офіцер Збройних сил України, учасник АТО, Герой України Євгеній Зеленський.

Пам’ятні дати 28 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 січня:

98 рік — римським імператор стає Марк Ульпій Траян;

1077 рік — папа Римський Григорій VII бере гору над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершилося "ходінням до Каносси";

1855 рік — Панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану проходить перший локомотив;

1919 рік — у Чехословаччині засновують Університет Масарика;

1871 рік — після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулюють у війні з Пруссією;

1920 рік — засновують Іспанський іноземний легіон;

1920 рік — виставою Володимира Винниченка "Гріх" у Вінниці відкривається Український драмтеатр імені Івана Франка;

1921 рік — у Парижі відкривається символічний монумент Невідомому солдат;

1929 рік — у Відні відбувається Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошують про створення ОУН та обрано її керівництво;

1935 рік — Ісландія стає першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти;

1958 рік — компанія Lego отримує патент на вигляд деталей конструктора;

1986 рік — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухає американський космічний човник "Челленджер";

1990 рік — у Бухаресті відбуваються продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади;

1992 рік — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджують Державним Прапором України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Італією;

2003 рік — під час зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписують Договір про українсько-російський державний кордон;

2010 рік — тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнає воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Погода на 28 січня

Завтра, 28 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +3 вночі. У Львові — +14 вдень та +6 вночі. У Харкові — +6 вдень та +2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 січня в Україні святкують День затвердження Державного Прапора України / Фото: ТСН.ua

28 січня в Україні святкують День затвердження Державного Прапора України. Саме 28 січня 1918 року в Україні було офіційно затверджено національні кольори синьо-жовтого прапора. Цей прапор став символом боротьби за незалежність і національну гідність, але через політичні обставини того часу не зміг утвердитися як офіційний прапор на тривалий період. Попри це, синьо-жовтий прапор набув символічного значення для українців, і в різні періоди історії його використовували під час боротьби за незалежність, а також на різних етапах розвитку української державності.

Також 28 січня Міжнародний день скорочення викидів CO2. Цей день був започаткований для того, щоб звернути увагу на проблему змін клімату та важливість зменшення викидів вуглекислого газу (CO2), який є основним парниковим газом, що сприяє глобальному потеплінню. Викиди CO2 походять від різних джерел, зокрема від спалювання викопних палив (нафта, вугілля, природний газ) в енергетиці, транспортуванні, промисловості та інших секторах економіки. Це сприяє накопиченню парникових газів в атмосфері, що призводить до підвищення температури на планеті, що, у свою чергу, викликає негативні наслідки для екосистем, здоров'я людей та економік країн.

А ще 28 січня Всесвітній день громадської активності. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про роль громадських організацій, волонтерів та активістів у забезпеченні стабільності, розвитку та покращенні життя у різних країнах. Це також можливість відзначити значущість організацій, які працюють у різних сферах, таких як захист прав людини, охорона навколишнього середовища, допомога біженцям, освітні та соціальні ініціативи.

28 січня святкують Міжнародний день конструктора "Лего". Це свято присвячене знаменитому бренду конструкторів LEGO, який з'явився в Данії 1932 року. У цей день вшановується не тільки сама компанія, але й її величезний вплив на розвиток творчих здібностей, уяви та інженерного мислення у дітей і дорослих по всьому світу. Історія LEGO почалася з того, що майстер дерев'яних іграшок Оле Кірк Крістіансен заснував компанію 1932 року. Спочатку це була маленька фабрика, яка виготовляла дерев'яні іграшки, але вже 1949 року компанія почала випускати перші пластикові конструктори. 1958 року був запатентований сучасний механізм з'єднання блоків LEGO, який став основою для конструктора, який ми знаємо сьогодні.

Також 28 січня Всесвітній день безробітних. Безробіття є однією з головних соціальних проблем, яка може мати негативні наслідки не тільки для окремих осіб, але й для економіки загалом. Всесвітній день безробітних акцентує увагу на необхідності створення нових робочих місць, покращення умов праці та підвищення ефективності ринку праці.

А ще 28 січня Європейський день захисту персональних даних. Цей день був заснований Європейською Радою 2007 року, щоб підвищити обізнаність щодо важливості захисту персональних даних і приватності у цифровому світі. Дата була вибрана невипадково: 28 січня є річницею ухвалення Конвенції Ради Європи про захист осіб за автоматизованої обробки персональних даних (1981 рік). Це була одна з перших міжнародних угод, спрямованих на регулювання захисту особистої інформації в Європі.

28 січня святкують Міжнародний день захисту персональних даних. Цей день покликаний привернути увагу до важливості захисту особистої інформації у сучасному цифровому світі. Він був заснований на основі рішення Ради Європи та є нагадуванням про необхідність зберігати конфіденційність та безпеку персональних даних, якими володіють різні організації та компанії.