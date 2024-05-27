Яке завтра, 28 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 28 травня, День поліцейського офіцера громади в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. До Нового року залишилося 217 днів.

28 травня 2024 року — вівторок. 825-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

28 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Святий Микита відрізнявся великим милосердям і небайдужістю до страждань ближніх. Він завжди допомагав убогим, приймав мандрівників у своєму будинку, дбав про сиріт і вдів, із благоговінням ставився до святих ікон. За свою вірність іконам, він переживав багато страждань, був підданий тортурам і відправлений у заслання. Преподобний Микита помер на початку IX століття, залишивши після себе свої мощі, біля яких стали відбуватися численні дива зцілення. Він став притулком для тих, хто шукав духовної підтримки та милості.

Що не можна робити 28 травня

Заборонено працювати фізично — цей день потрібно присвятити молитвам.

Не можна залишати двері будинку відчиненими.

Не варто лаятися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 28 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: роса на траві — буде добре колоситися зерно;

безвітряна погода — до хорошого урожаю;

багато мурах в мурашнику — до вітру;

на сонці гріється багато ящірок — чекайте на дощ;

низько літають птахи — задощить;

гарна погода — до великого урожаю.

28 травня на сонці гріється багато ящірок — чекайте на дощ / Фото: Unsplash

Наші предки вважали, що святий Микита опікується дикими гусами, у яких в цей період з яєць вилуплюються пташенята. Також до нього зверталися цього дня з молитвою, щоб він захистив домашню птицю від хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 травня

Які завтра іменини: Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар.

Талісманом людини, народженої 28 травня, є нефрит. Легендарний камінь, що відомий з давніх часів. Згідно з китайськими віруваннями, нефрит в собі уособлює п'ять основних якостей людини: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість.

Цього дня народилися:

1952 рік — соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів "Київська камерата", народний артист України Василенко Олександр Миколайович;

1971 рік — український історик, поет, громадсько-політичний діяч Гай-Нижник Павло Павлович;

1972 рік — український рок-співак і шоумен, лідер гурту "Тартак" Положинський Олександр Євгенович.

Пам’ятні дати 28 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 травня:

1742 рік — у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;

1830 рік — президент США Ендрю Джексон підписує Акт про виселення індіанців;

1918 рік — Вірменія й Азербайджан проголошують державну незалежність;

1923 рік — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться;

1925 рік — в місті Харкові розпочинається І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої створюють Український комітет краєзнавства;

1957 рік — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі";

1959 рік — американські вчені проводять успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18;

2009 рік — у Києві відкривають Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".

Погода на 28 травня

Завтра, 28 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +14 вночі. У Львові — +20 вдень та +12 вночі. У Харкові — +21 вдень та +13 вночі. В Одесі — +21 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

28 травня Всесвітній день мартіні з маракуї / Фото: Unsplash

28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади – це наступний крок у реформі Національної поліції. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там.

Також 28 травня Всесвітній день мартіні з маракуї. Історія мартіні з маракуї починається у Бразилії в 1940-х роках, де він виник як варіація класичного бразильського коктейлю "Капріоска", який готується з соку лайма, цукру та кашаси – спиртного напою, дистильованого з соку цукрової тростини. Бармени почали додавати до суміші маракуйю, що надало коктейлю унікальну солодкість і пікантний післясмак.

А ще 28 травня Всесвітній день голоду. Створено з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Ця подія допомагає надати розголосу та привернути увагу до голоду у світі у третьому тисячолітті.

28 травня святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято призначене для підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв та традицій українського народу. Метою є також залучення широких верств населення до вивчення та пізнання рідного краю та співпраця з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами та громадськими організаціями, зацікавленими у розвитку краєзнавства.

Також 28 травня День менструальної гігієни. Цей день був заснований 2014 року німецькою громадською організацією "WASH United", щоб підвищити обізнаність про менструальну гігієну і привернути увагу до доступності засобів менструальної гігієни для жінок і дівчат у всьому світі.

А ще 28 травня Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Це свято було запропоновано під час V Міжнародної наради з питань жіночого здоров’я у Коста-Риці 1987 року. Від того часу щорічно в світі відзначається Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров’я.

28 травня святкують День "Міжнародної амністії". Це свято було засноване завдяки ініціативі британського юриста Пітера Бененсона. Він опублікував статтю у газеті The London Observer 28 травня 1961 року, яка закликала до амністії та влаштування акцій протесту проти ув’язнення за політичні та релігійні погляди.