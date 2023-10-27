Яке сьогодні, 28 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 28 жовтня, День визволення України від фашистських загарбників, а ще святкують День бабусів та дідусів. Віряни вшановують пам'ять святої Параскеви. До Нового року залишилося 64 дні.

28 жовтня 2023 року — субота. 612-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 28 жовтня, церковне свято

28 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої Параскеви. Дівчина народилася в сім'ї заможного сенатора, але вирішив вести аскетичне життя ще в досить юному віці. За часів правління імператора Діоклетіана почалися гоніння за християнами. Параскеву тоді схопили і привели на суд. Її довго мучили, а потім обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Жінкам цього дня заборонялося прясти, вишивати та шити.

Дівчата намагалися не мити голову і не розчісувати волосся.

Заборонено щось віддавати чи позичати, бо можна "віддати" своє щастя.

Народні прикмети і традиції на 28 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з вишні листя ще не опало — тепло буде триматися довго;

на деревах вранці іній — чекайте на мороз;

навколо місяця коло — буде сильна буря;

в ранішні години туман — до відлиги;

якщо цього дня побачили білку — буде потепління.

28 жовтня побачили білку — буде потепління / Фото: pixabay.com

Шанування Параскеви в народному календарі переплелося із святом П'ятниці (слов'янська богиня, яка була покровителькою жінок та матерів). Особливим днем вважався той, коли святкування випадало саме на п'ятий день тижня (тобто п'ятницю). Цього дня дівчата обов'язково молилися про швидке заміжжя, а жінки та чоловіки готували будинок до приходу зими.

Погода на 28 жовтня

Сьогодні, 28 жовтня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +5 вночі. У Львові — +18 вдень та +10 вночі. У Харкові — +10 вдень та +2 вночі. В Одесі — +14 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 28 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 жовтня:

1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік — країни Антанти підписують з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік — 17 тисяч польських євреїв арештовують у Третьому Рейху і відсилають до польського кордону, однак польський уряд відмовився їх прийняти;

1993 рік — Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до якого входить український художник Іван Марчук.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 28 жовтня

Які завтра іменини: Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян, Семен, Ян.

Талісманом людини, народженої 28 жовтня, є опал. Самоцвіт, який грає різноманітними барвами. Опал був відомий з давніх часів і досить сильно цінувався різними народами. Здавна вірили, що цей камінь здатний розігнати негативні думки.

Цього дня народилися:

1872 рік — український кобзар з Полісся Терентій Пархоменко;

1895 рік — український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження Майк Йогансен;

1955 рік — засновник і голова ради директорів корпорації "Майкрософт" Білл Ґейтс.

Який сьогодні день в Україні і світі

28 жовтня День бабусів та дідусів / Фото: pixabay.com

28 жовтня в Україні святкують День визволення України від фашистських загарбників. Річницю офіційно затвердив президент Віктор Ющенко 2009 року. Пам'ятний день присвячений подіям, які відбулися під час Другої світової війни. Саме на український території проходили вирішальні битви, які відіграли важливу роль у ході військових дій. Саме 28 жовтня 1944 року після 15 наступальних операцій стратегічного та фронтового масштабу землі України були повністю звільнені від фашистських загарбників.

Також 28 жовтня починається Всесвітній тиждень інсульту. Головна мета його проведення полягає в тому, щоб поінформувати населення про серйозність цього захворювання. Ще 2004 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про глобальну епідемію інсультів. Інсульт виникає, коли частини мозку припиняють забезпечуватися кров'ю. Без кисню клітини поступово ушкоджуються або вмирають. Наслідки інсульту можуть бути досить негативними. Тому важливо вчасно надати кваліфіковану допомогу.

А ще 28 жовтня Міжнародний день креольської культури. Це офіційне свято, історія якого розпочалася 1983 року, а ініціатором створення виступила ЮНЕСКО. Головна мета події — підтримати креольську культуру та мову, адже в різних країнах світу проживають люди, які належать до креольської спільноти.

28 жовтня Всесвітній день дзюдо. Історія цього напряму бойових мистецтв починається 1882 року. Тоді 21-річний японець Дзігоро Кано заснував школу "Кодокан" в буддійському храмі Ейсьодзт в Токіо. Спочатку Кано навчав джиу-джитсу в Токійському Імператорському університеті, досягнувши неабияких вершин. Дзюдо вважається мистецтвом м'якості, боротьби без зброї, філософією життя.

Також 28 жовтня Міжнародний день анімації. Свято запропонувало створити французьке відділення ASIFA (Міжнародна асоціація анімаційного кіно) 2002 року. Перша анімаційна подія відбулася 1892 року, коли видатних винахідник та художник Еміль Рейно запросив на особливе шоу, яке до цього ніхто не бачив. "Оптичний театр" викликав шквал емоцій. Винахідник тоді використав праксиноскоп — апарат, який показував рухливі зображення. Так почалася історія анімації.

А ще 28 жовтня День бабусів та дідусів. Свято було створене 2009 року, коли Голландське квіткове бюро запропонувало виділити один день в році, коли онуки змогли б дарувати своїм бабусям та дідусям квіти. Вони відзначили, що це стане символом нерозривного зв'язку між поколіннями. Коли вирішували, яку дату обрати, на допомогу прийшли історики, які порадили використовувати кінець жовтня. Річ у тім, що вони спеціалізувалися на культурі слов'ян, а в ній існувало особливе свято "Осінні діди", яке припадало на кінець другого осіннього місяця. Тоді слов'яни вшановували предків, які вже померли.