Яке завтра, 29 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 березня 2024 року — п’ятниця. 765-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Марка. Він був єпископом в Сирії у IV столітті. В ті часи імператором був Костянтин Великий, який підтримував християнство. З дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів, розбивши ідолів. Іновірці розлютилися на святого. А тому, коли на престол зійшов імператор Юліан Відступник, почали вимагати, щоб Марк за свої кошти відбудував їхні капища. Преподобний відмовився. Тоді його схопили, довго катували, різавши тіло ножами. Стійко виніс святий всі муки і помер кількома роками пізніше.

Що не можна робити 29 березня

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна гучно розважатися і веселитися.

Не варто переїдати і напиватися.

Народні прикмети і традиції на 29 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою вона буде 29 вересня;

на березі багато соку — до дощового літа;

сильно дощить — чекайте на великий урожай вівса;

сороки в'ють свої гнізда низько — до частих гроз влітку;

хмари швидко рухаються в одну сторону — чекайте на справжню спеку.

29 березня на березі багато соку — до дощового літа / Фото: Pexels

Цього дня наші предки вшановували свято берези. Тому відвідували березові гаї, де обнімали стовбури цих дерев, набираючись їхньої енергії. Здавна береза вважалася суто жіночим деревом. Цікаво, що існувало повір'я, що своєю енергією береза поділиться лише з доброю людиною, яка не має злих намірів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 березня

Які завтра іменини: Марко, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип.

Талісманом людини, народженої 29 березня, є діамант. Це огранені алмази. Здавна вірили, що діаманти допомагають розповісти про свої почуття коханій людині. Також коштовний камінь вважався символом влади.

Цього дня народилися:

1861 рік — український учений, технолог, громадський і господарський діяч, перший голова Українського технічного товариства Роман Залозецький;

1881 рік — українська поетеса Марійка Підгірянка;

1964 рік — український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор Олександр Волков.

Пам’ятні дати 29 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 березня:

845 рік — вікінги завойовують Париж;

1795 рік — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дає концерт у Відні;

1798 рік — французи проголошують утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки;

1848 рік — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин "зупиняється" Ніагарський водоспад;

1864 рік — у Народному домі у Львові відбувається перша вистава першого в Галичині професійного українського театру;

1867 рік — Конституційний акт парламенту Сполученого Королівства утворює Домініон Канади і стає основною частиною Конституції цієї країни;

1871 рік — відкривається лондонський Альберт-хол;

1886 рік — Джон Пембертон з Атланти створює новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола;

1910 рік — у Марселі піднімається в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром;

1951 рік — у США виносять смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР;

1974 рік — китайські фермери поблизу Сіаню виявляють поховання імператора III ст. до н. е. Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію;

1982 рік — парламент Сполученого Королівства припиняє свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду;

1991 рік — у Києві відбувається перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак);

1998 рік — у Португалії відкривають 16-кілометровий міст "Вашку да Гама" через річку Тежу;

1998 рік — відбуваються парламентські вибори в Україні 1998;

2004 рік — в Україні створюють Громадянську кампанію "Пора!";

2004 рік — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступають до НАТО;

2014 рік — в Англії й Уельсі реєструють перший одностатевий шлюб.

Погода на 29 березня

Завтра, 29 березня, в Києві вранці сонячно, потім небо затягнуть хмари, без опадів. У Львові хмарно, дощитиме від ранку і до самого вечора. У Харкові вранці ясно, в другій половині дня небо затягнуть хмари і ввечері піде дощ. В Одесі хмарно, лише ввечері на невеликий проміжок часу вигляне сонце, пізнього вечора можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +18 вдень та +8 вночі. У Львові — +13 вдень та +7 вночі. У Харкові — +18 вдень та +7 вночі. В Одесі — +15 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день русалки / Фото: pixabay.com

29 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день русалки. Тисячоліттями ці легендарні істоти полонили уяву людей. Русалки з давніх-давен символізують таємничу красу океану. Це чудова нагода дізнатися більше про значення цих міфічних істот і те, як вони вплинули на мистецтво. Перші згадки про русалок датуються 1000 роком до нашої ери. В Ассирії вірили, що вони є богинею Атаргаріс, яка перетворилася на істоту через те, що випалково вбила свого коханого, який був смертним.

Також 29 березня День обізнаності про оніхектомію. День присвячений інформації про медичні, етичні та поведінкові наслідки видалення кігтів у котів. Оніхектомія є хірургічною процедурою, під час якої у кішки видаляються кігті, шляхом ампутації останньої фаланги пальців. Це серйозна процедура, яка може визвати серйозний біль, зміни у поведінці та довготривалі проблеми зі здоров'ям.

А ще 29 березня День зарплати наперед. Потужна ініціатива, яка вже давно перетворилася на глобальний рух, спрямований на позитивні зміни та сприяння культурі взаєморозуміння. По суті, цей день є можливістю простягнути руку допомоги та підтримки хлопцям та чоловікам, які стикаються з суспільним тиском та проблемами. Подія була створена за ініціативи матері одного з таких чорношкірих хлопців, Пейлора Джеймса, життя якого трагічно обірвалося. Ініціатива заохочує вийти за межі стереотипів та забути про расову дискримінацію.

29 березня Всесвітній день марблс. Він присвячений чарівній грі в кульки, що має багаторічну історію. Хоча гра доволі проста, але вона захоплює з перших хвилин. Марбл — різнокольорова кулька, виготовлена з глини, скла, агату або сталі, яка використовується в різних іграх, які носять загальну назву "марблс".

Також 29 березня святкують День фокусника. Професійне свято циркових майстрів і артистів, які демонструють публіці трюки, що були названі фокусами. Фокусники з'явилися ще в середні віки.

А ще 29 березня День народження кока-коли. Один з найпопулярніших газованих напоїв в світі. Він був створений американським фармацевтом Джоном Пембертоном 1886 року. Чоловік приготував напій, в якому використав листя рослини коки, для лікування головного болю та нервів. В перших кока-колах містилися вино і кокаїн, пізніше їх вилучили, а сам напій зробили газованим.