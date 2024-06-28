Яке завтра, 29 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 червня 2024 року — субота. 857-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 червня в церковному календарі – день пам’яті святих верховних апостолів Петра й Павла. Петро був першим з апостолів, хто визнав Ісуса Христа месієм. Він очолив спільноту християн після Ісуса і залишив два послання Христовим послідовникам. Петро був розп’ятий на хресті за свої переконання.

Павло колись гонив християн, але потім розкаявся та став палким проповідником християнства. Він написав 13 послань різним церквам та подорожував, поширюючи вчення Христа. Обоє апостолів були страчені за свої переконання, але завдяки їм християнство продовжило поширюватися. Вони уособлюють неперервну Церкву. Вшановування цих апостолів відоме ще від IV століття.

Що не можна робити 29 червня

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не варто купатися у водоймах.

Не можна вінчатися.

Народні прикмети і традиції на 29 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спекотна погода — на Різдво буде сильний мороз;

дощовий день — до прохолодної зими і вогкого літа;

напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати — зима прийде пізно;

дощить — до гарного врожаю.

Напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати — зима прийде пізно / Фото: pixabay.com

Віряни обов'язково моляться святим апостолам, просячи зцілення від хвороб, фінансового добробуту, великого урожаю. Святого Петра здавна вважали покровителем рибалок, а Павла — учнів і всіх, хто навчається.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 червня

Які завтра іменини: Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 29 червня, є сердолік. Камінь, який може похвалитися багатою історією. Здавна вірили, що сердолік допомагає розпалити почуття у іншої людини, викликати пристрасть.

Цього дня народилися:

1849 рік — українська письменниця, мати Лесі Українки Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач);

1939 рік — український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура" Віктор Гресь;

1947 рік — український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Михайло Іллєнко.

Пам’ятні дати 29 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 червня:

1174 рік — Полтава вперше згадується в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава;

1236 рік — хрестоносці захоплюють Кордову;

1575 рік — під час битви при Наґасіно аркебузири Оди Нобунаґи отримують перемогу над кіннотою роду Такеда;

1579 рік — іспанські війська вчиняють масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт;

1613 рік — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" починає горіти і вщент пошкоджується театр "Глобус";

1644 рік — у битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромлює парламентські війська;

1945 рік — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднується до УРСР;

1949 рік — у ПАР починає діяти політика апартеїду, набуває чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Погода на 29 червня

Завтра, 29 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, вдень дощ із грозою, який стихне до вечора. У Харкові вранці сонячно, але потім хмарно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +19 вночі. У Львові — +26 вдень та +19 вночі. У Харкові — +28 вдень та +16 вночі. В Одесі — +29 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки / Фото: Unsplash

29 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рибалки. Цей день віддає належне наполегливій праці, майстерності та самовідданості цих людей, які сміливо борються з морями та річками, щоб забезпечити нас основним джерелом їжі та підтримати місцеву економіку, залежну від рибної промисловості.

Також 29 червня Міжнародний день бруду. Ця унікальна подія має на меті відновити зв’язок людей із природою, сприяти творчості та почуттю пригод і свободи через простий акт забруднення. Міжнародний день бруду надихає нас позбутися обмежень, засукати рукави та зануритися в безладний, тактильний досвід, який пропонує бруд.

А ще 29 червня Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Запровадження Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин було ініційовано французькими організаціями, що спеціалізуються на захисті тварин. Вони хотіли дізнатися, чому люди виганяють своїх улюбленців з дому, особливо влітку. Дата 29 червня була обрана не випадково, оскільки в цей період в Україні та багатьох інших країнах збільшується кількість бездомних тварин.

29 червня Міжнародний день тропіків. У червні 2014 року Генеральна Асамблея ООН заслухала доповідь Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі, присвячену тропікам. Ця природна зона займає майже 40% всієї території світу. Тут проживають понад 80% біологічних видів, а народи цієї зони становлять значну частину мов і культур. Тому зона тропіків є найважливішою складовою в системі сталого розвитку планети Земля.

Також 29 червня Всесвітній день склеродермії. Цей день призначений для привернення уваги до склеродермії та її наслідків. Склеродермія — це рідкісне аутоімунне захворювання, яке вражає шкіру, суглоби, легені, серце та нирки.

А ще 29 червня Міжнародний день промислового дизайну. Саме 29 червня 1957 року було засновано Міжнародну організацію дизайну (WDO), що була зацікавлена у захисті промислового дизайну та поширенні знань у цій сфері. Після появи WDO було введено професійне свято для дизайнерів всього світу.

29 червня Міжнародний день амброзії. Припадає щороку на останню суботу червня. Цю подію проголосила Генеральна Асамблея ООН 2011 року. Амброзія – це квітуча загроза, особливо для тих, хто схильний до алергічних реакцій. Пилок цієї рослини в період цвітіння може спричинити алергію та приступи бронхіальної астми.

Також 29 червня Міжнародний день поінформованості про сколіоз. Від 2013 року припадає щороку на останню суботу червня. Ініціаторкою цієї дати виступила Асоціація сколіозу Великої Британії. Метою цього дня є об’єднання людей, які постраждали від цієї недуги, підвищення обізнаності та розуміння суспільства щодо впливу сколіозу на організм та можливих наслідків.