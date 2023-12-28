Яке завтра, 29 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 грудня, День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять Вифлеємських немовлят. До Нового року залишилося 2 дні.

29 грудня 2023 року — п’ятниця. 674-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 грудня, церковне свято

29 грудня в церковному календарі – день пам’яті Вифлеємських немовлят. За часів правління царя Ірода у Вифлеємі народився Син Божий, Ісус Христос. Тоді наказав правитель волхвам знайти немовля. Вони зустрілися з новонародженим, але не повернулися до царя. Тоді Ірод видав новий наказ — вбивати всіх немовлят у Вифлеємі, які мають до двох років. Тоді загинуло близько 14 тисяч дітей. Але Ісус вже давно перебував разом з Дівою Марією та Йосипом у Єгипті. За страшні діяння цар був покараний страшною хворобою.

Що не можна робити 29 грудня

Заборонялося ходити до лісу і взагалі не виходити з дому, щоб не схопила нечисть.

Не варто також випускати дітей із дому.

Не можна братися за важливі чи важкі справи, тому що нічого не вдасться зробити.

Народні прикмети і традиції на 29 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі низько пливуть хмари — прийде холоднеча;

вночі мерехтять зірки — до морозу;

бехмарне небо та північний вітер вказують на настання холодів;

заметіль — день буде похмурим;

тепла погода вказує, що весна прийде рано і буде теплою;

коні сплять стоячи — до морозу, а якщо лягають на землю — буде відлига.

29 грудня коні сплять стоячи — до морозу / Фото: Pexels

Цього дня наші предки намагалися слідкувати за хмарами та вітром, щоб спрогнозувати погоду на найближчі дні. Молодь збиралася разом і проводила час за посиденьками. А ось жінки йшли до церкви, щоб помолитися за здоров'я своїх дітей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 грудня

Які завтра іменини: Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій, Варвара, Анна (Ганна), Єфросинія, Наталя, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 29 грудня, є топаз. Напівдорогоцінний камінь з високою прозорістю. Його історія налічує близько 3 тисячоліть. Довгий час топаз вважався талісманом моряків через свій синій відтінок.

Цього дня народилися:

1970 рік — український гімнаст, чемпіон світу Григорій Місютін;

1972 рік — український актор театру і кіно, міністр культури України Євген Нищук;

1979 рік — український боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Андрій Котельник.

Пам’ятні дати 29 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 грудня:

1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;

1940 рік — Лондон піддається найпотужнішому за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1989 рік — федеральні збори Чехословаччини одноголосно обирають письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни;

1991 рік — Незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;

1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;

1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 рік — починається нова "газова війна" Росії проти України.

Погода на 29 грудня

Завтра, 29 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +4 вночі. У Львові — +8 вдень та +4 вночі. У Харкові — +6 вдень та +2 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 грудня Міжнародний день віолончелі / Фото: Pexels

29 грудня в Україні святкують День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ. Подія була створена 27 грудня 2010 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня було створена прес-служба Міністерства оборони та відбулося призначення на посаду військового прессекретаря суверенної держави. Військові журналісти часто ризикують своїм життям, щоб правдиво та швидко інформувати суспільство про події у прифронтових зонах. А ще вони розповідають про буденне життя військових, їхні завдання та проблеми.

Також 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Жодна людина не може залишитися байдужою до звучання цього музичного інструменту. Хоча це свято і неофіційне, проте дуже популярне серед музикантів та справжніх поціновувачів музики. Дату обрали невипадково. Саме 29 грудня 1876 року народився відомий каталонський віолончеліст Пабло Кальзас. Вважається, що він зробив найбільший внесок у популяризацію віолончелі.

А ще 29 грудня Міжнародний день єврейської книжки. Це важлива подія, яка підкреслює багату культурну традицію єврейського народу. Завдяки святу можна заглибитися у вивчення творів, які розповідають про єврейську культуру, віру, історію. Це більше, ніж просте святкування єврейської літератури. День став справжнім вікном для вивчення глибини єврейської історії та внесок євреїв у глобальне полотно взаєморозуміння.