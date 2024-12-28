Яке завтра, 29 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 грудня, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Віряни вшановують пам'ять святих дітей, вбитих у Вифлеємі. До Нового року залишилося 2 дні.

29 грудня 2024 року — неділя. 1040-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих дітей, вбитих у Вифлеємі. Відомі як Вифлеємські немовлята, є одними з перших мучеників християнської церкви. Їхня історія пов'язана з подіями, що відбулися після народження Ісуса Христа. Після народження Ісуса Христа, волхви прийшли до царя Ірода, щоб дізнатися, де народився новий Цар Юдейський. Ірод, боячись втратити свою владу, наказав убити всіх хлопчиків у Вифлеємі та його околицях, які були молодші двох років. Це було зроблено з метою знищити новонародженого Месію.

Що не можна робити 29 грудня

Не слід випускати з дому дітей одних.

Забороняється ходити до лісу.

Не можна братися за важкі справи.

Народні прикмети і традиції на 29 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зорі вночі мерехтять — буде мороз;

сильна заметіль до похмурого дня;

хмари пливуть низько — буде холоднеча;

коні сплять стоячи — чекайте на мороз.

29 грудня коні сплять стоячи — чекайте на мороз / Фото: Unsplash

Молодь цього дня часто збиралася разом, проводила час за посиденьками. Жінки йшли до церкви, молилися за здоров'я дітей та їхнє щасливе майбутнє життя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 грудня

Які завтра іменини: Антон,Данило, Лев, Макар, Марія, Ірина.

Талісманом людини, народженої 29 грудня є топаз. Мінерал, який здатний покращити інтуїцію свого власника. В давнину вірили, що топаз здатний лікувати будь-які психічні розлади.

Цього дня народилися:

1970 рік — український гімнаст, чемпіон світу Григорій Місютін;

1972 рік — український актор театру і кіно, міністр культури України Євген Нищук;

1979 рік — український боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Андрій Котельник.

Пам’ятні дати 29 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 грудня:

1845 рік — через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступає як 28-й штат до складу США, що стає причиною початку війни між США та Мексикою;

1891 рік — Томас Едісон отримує патент на радіо;

1911 рік — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановлює світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами — 111 км/год;

1937 рік — набуває чинності конституція Ірландії;

1940 рік — Лондон зазнає найпотужнішого за весь час 2-ї Світової війни нальоту німецьких бомбардувальників;

1964 рік — ставлять під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС;

1991 рік — незалежність України визнає Народна Республіка Бангладеш;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українську скаутську організацію "Пласт";

1995 рік — відкривається метрополітен у Дніпрі;

1996 рік — у Гватемалі закінчується 36-річна громадянська війна;

1998 рік — червоні кхмери в Камбоджі просять вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинуло близько мільйона людей;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України;

2008 рік — починається нова "газова війна" Росії проти України;

2023 рік — масований ракетний обстріл України, найбільший від початку повномасштабного російського вторгнення.

Погода на 29 грудня

Завтра, 29 грудня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +2 вдень та 0 вночі. У Львові +3 вдень та -2 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +2 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 грудня Міжнародний день віолончелі / Фото: Unsplash

29 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день єврейської книги. Це культурна подія, спрямована на популяризацію єврейської літератури, історії та традицій. Це свято не має офіційно встановленої дати, але його відзначають у багатьох єврейських громадах по всьому світу, зазвичай восени або взимку, часто під час Єврейського книжкового місяця (Jewish Book Month), що проходить напередодні свята Хануки.

Також 29 грудня День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Це професійне свято було запроваджене для вшанування роботи військових журналістів, пресслужб, інформаційних підрозділів та інших фахівців, які забезпечують ефективну комунікацію та інформаційну безпеку у сфері оборони. Свято було засноване за ініціативою Міністерства оборони України, щоб підкреслити важливість інформаційної складової у сучасній війні, особливо на тлі протидії гібридній агресії, яка включає не лише збройні дії, але й інформаційні атаки. Цей день нагадує, що в сучасному світі інформація є не менш потужною зброєю, ніж зброя фізична.

А ще 29 грудня Міжнародний день віолончелі. Святкується на честь дня народження видатного віолончеліста та педагога Пабло Казальса (1876–1973), який вважається одним із найвпливовіших виконавців на віолончелі в історії. Свято покликане популяризувати віолончельну музику, відзначити внесок видатних музикантів і надихнути нові покоління музикантів. Міжнародний день віолончелі з’явився завдяки ініціативі музикантів і шанувальників цього інструмента, які прагнули вшанувати пам’ять Пабло Казальса. Він зробив революцію у грі на віолончелі, запровадивши нові техніки виконання та піднявши цей інструмент на новий рівень у класичній музиці. Віолончель — це струнний смичковий інструмент із широким діапазоном і надзвичайно виразним звуком. Її часто називають "голосом людської душі" через здатність передавати найглибші емоції. Вона займає ключове місце в оркестрах, камерній музиці та сольних виступах.