Яке завтра, 29 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 квітня, Всеукраїнський день футболу. Віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників. До Нового року залишилося 246 днів.

29 квітня 2024 року — понеділок. 796-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 квітня в церковному календарі – день пам’яті дев'яти мучеників. Це були Руф, Феогнід, Антипатр, Артема, Феостих, Феодот, Магн, Філімон і Фавмасій. Вони жили за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті у місті Кизик. Вони мужньо сповідували християнство, хоча тоді велися страшні гоніння за вірянами. Про це дізнався правитель і наказав відрубати їм голови.

Що не можна робити 29 квітня

Не можна ділитися своїми планами з іншими людьми.

Заборонено проводити генеральне прибирання.

Не варто купатися у водоймі, занурившись з головою.

Народні прикмети і традиції на 29 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі на небі багато зірок до великого урожаю;

сильний вітер — чекайте на зливу;

погода спекотна — наприкінці травня буде прохолодно;

вже літають хрущі — літо буде посушливим.

29 квітня вже літають хрущі — літо буде посушливим / Фото: Unsplash

Ця дата здавна вважалася небезпечною для походу на природу. А ось для лікування та цілительства вона була сприятливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 квітня

Які завтра іменини: Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван.

Талісманом людини, народженої 29 квітня є гіацинт. Дорогоцінний камінь, який відомий людству з давніх часів. Колись вірили, що гіацинт є символом мудрості та приносить удачу.

Цього дня народилися:

1970 рік — український футболіст Степан Беца;

1977 рік — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Андрій Конопльов;

1985 рік — український боксер-любитель, чемпіон Європи 2006 року, бронзовий призер 2010 та 2013 років Денис Пояцика.

Пам’ятні дати 29 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 квітня:

998 рік — за наказом імператора Священної Римської імперії страчують лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса;

1429 рік — у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д'Арк, перемагають англійців у битві за Орлеан;

1624 рік — Людовик XIII призначає кардинала де Рішельє першим міністром Франції;

1648 рік — починається битва під Жовтими Водами;

1661 рік — китайські війська захоплюють острів Тайвань;

1770 рік — британський капітан Джеймс Кук уперше висаджується в Австралії;

1882 рік — у Берліні починає діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса, побудована компанією Siemens&Halske, нині Siemens AG;

1897 рік — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомляє про відкриття електрона;

1913 рік — Гідеон Сундбек запатентовує застібку-блискавку із зубчиками;

1918 рік — на сесії Української Центральної Ради схвалюють Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд хліборобів обирає П. Скоропадського гетьманом України;

1945 рік — американські війська звільняють в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору;

1975 рік — останні американські війська покидають В'єтнам;

1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд людей;

1990 рік — у Києві приймають рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії;

1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступається з рахунком 1-3;

1995 рік — на референдумі 95 % виборців Казахстану голосують за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року;

1997 рік — набирає чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами;

2011 рік — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Погода на 29 квітня

Завтра, 29 квітня, в Києві хмарно, можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, вдень можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +8 вдень та +6 вночі. У Львові +9 вдень та +3 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +19 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу / Фото: Unsplash

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Неофіційне свято, дата якого була обрана на честь того, що національна збірна України з футболу провела свій дебютний матч.

Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Ця подія була створена на честь дня народження Жана-Жоржа Новера, якого вважають засновником сучасного балету. Ініціатором став Танцювальний комітет Міжнародного театрального інституту (ITI), головний партнер виконавського мистецтва ЮНЕСКО, 1982 року.

А ще 29 квітня Всесвітній день бажань. Є особливим днем, коли увага зосереджується на здійсненні мрій дітей, які страждають на важкі захворювання. Історія цього свята почалася 1980 року з бажання чотирирічного хлопчика Крістофера Джеймса Грейчуса, який мріяв стати поліцейським. Його мрію здійснили, і це подія стала натхненням для створення благодійного фонду Make-A-Wish.

29 квітня святкують Міжнародний день імунології. Цей день був заснований 2005 року Міжнародним союзом імунологічних товариств (IUIS) з метою сприяння розумінню громадськістю імунології та її ролі в боротьбі з інфекційними захворюваннями, раком та іншими хворобами.

Також 29 квітня День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день був заснований у листопаді 2005 року під час 10-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Він приурочений до дня, коли 1997 року ця Конвенція набула повну законну силу на міжнародному рівні.

А ще 29 квітня День обізнаності про недіагностованих дітей (День недіагностованих захворювань). Щорічний захід, який відзначається в останню п’ятницю квітня. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються діти та сім’ї, уражені недіагностованими генетичними захворюваннями.

29 квітня Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї. Ця дата позначає заснування Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка була створена 1997 року після набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї.