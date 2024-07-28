Яке завтра, 29 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 липня, День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиніка. До Нового року залишилося 155 днів.

29 липня 2024 року — понеділок. 887-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 липня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Калиніка. Він був християнським святим, який жив у III столітті. Він народився в Кілікії (сучасна Туреччина) і з юних років був ревним християнином. Калинік активно проповідував християнську віру, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Його змушували відректися від Христа, але він залишався непохитним у своїй вірі. За це його засудили до смерті і спалили живцем. За переказами, під час страти він молився і залишався спокійним, що вразило багатьох свідків.

Що не можна робити 29 липня

Забороняється займатися рукоділлям.

Не можна важко працювати.

Не слід бажати комусь зла, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 29 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі багато ягід та грибів — до холодної і довгої зими;

тепло, але дощить — до великої кількості грибів;

видався туманний день — буде великий урожай зернових;

вранці тепло — буде сонячний і гарний день.

29 липня в лісі багато ягід та грибів — до холодної і довгої зими / Фото: Unsplash

В давнину цього дня збирали ягоди калини, з яких обов'язково пекли пироги, щоб потім нагодувати всіх домочадців. Вірили, що тоді в оселі пануватиме щастя і тепло.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 липня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.

Талісманом людини, народженої 29 липня є змійовик. Мінерал, що міститься у вулканічних породах. Здавна вірили, що використання змійовика під час медитації допомагає підвищити свідомість і збалансувати енергію.

Цього дня народилися:

1904 рік — український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра Дмитро Іваненко;

1984 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років Ганна Безсонова;

1999 рік — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Євгеній Волков.

Пам’ятні дати 29 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 липня:

1108 рік — Людовик VI стає королем Франції;

1565 рік — королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1793 рік — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1858 рік — під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

1874 рік — британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

1907 рік — створюють Всесвітню організацію скаутського руху;.

1948 рік — у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2022 рік — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Погода на 29 липня

Завтра, 29 липня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові сонячно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +17 вночі. У Харкові +29 вдень та +22 вночі. В Одесі +28 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 липня Міжнародний день тигра / Фото: Unsplash

29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це свято було встановлено указом президента України 26 липня 2016 року. Метою цього дня є вшанування мужності, професіоналізму та відданості військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО), які виконують складні та небезпечні завдання для забезпечення обороноздатності держави.

ССО ЗСУ були офіційно створені 5 січня 2016 року і включають частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних операцій. Вони виконують різноманітні завдання, включаючи спеціальну розвідку, прямі дії та військову підтримку.

Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Цей день підкреслює важливість різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним і унікальним. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та на підтримку соціокультурного розмаїття.

А ще 29 липня Міжнародний день тигра. Тигри є одними з найбільш вразливих видів на планеті, і їхня популяція значно зменшилася через браконьєрство, втрату середовища існування та інші фактори. За останніми даними, у світі залишилося менше 4 000 диких тигрів.