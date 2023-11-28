Яке завтра, 29 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 листопада 2023 року — середа. 644-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 листопада, церковне свято

29 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Парамона Віфінського. Він та 370 інших мучеників постраждали за віру в Христа 250 року, коли імператором був Декій. Правитель наказав ув'язнити 370 християн, змушуючи їх зректися своєї віри за допомогою тортур. Парамон був місцевим і побачив муки цих людей. Він відкрито встав проти жорстокості імператора, визнавши релігію Єдиного Бога. Після цього його та інших християн піддали смерті.

Що не можна робити 29 листопада

Не можна в одному приміщенні підмітати підлогу різними віниками.

Не варто вагітним переступати через віник, пологи будуть важкими.

Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 29 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яскраво світять зірки до похолодання, якщо тьмяні — буде відлига;

снігопад віщує, що наступного року буде хороший урожай;

дим з димаря піднімається стовпом вгору — до морозу, якщо стелиться — до потепління;

зранку зійшов сніг — до святого Миколая (6 грудня) буде заметіль.

29 листопада снігопад віщує, що наступного року буде хороший урожай / Фото: Pexels

За народними повір'ями на Парамона люди могли передбачити погоду на всю зиму. Тому обов'язково стежили за нею. Також вірили, якщо встати рано-вранці, розтопити в печі і поснідати кашею, то всі хвороби оминуть.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 листопада

Які завтра іменини: Олександр.

Талісманом людини, народженої 29 листопада, є рубін. Дорогоцінний камінь, який символізує пристрасть та кохання. Здавна рубін був відомий споїми магічними властивостями. Особливо потужним талісманом цей камінь може стати для жінок, адже він захищає від всіх негативних впливів.

Цього дня народилися:

1778 рік — український письменник Григорій Квітка-Основ'яненко;

1899 рік — український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань, розстріляний 1934 року Григорій Косинка;

1978 рік — український футболіст ("Шахтар" Донецьк, збірна України), найкращий бомбардир чемпіонату України (2000) Андрій Воробей.

Пам’ятні дати 29 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 листопада:

1830 рік — у Варшаві починається Листопадове повстання;

1899 рік — заснували іспанський футбольний клуб "Барселона";

1929 рік — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетає Південний полюс літаком;

1945 рік — югославська скупщина проголошує Югославію Федеративною Народною Республікою;

1947 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав;

1959 рік — церемонію вручення нагород "Ґреммі" була вперше показана по американському телебаченню;

1963 рік — президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим;

1990 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяє застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік — Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 рік — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виносить свій перший вирок;

1999 рік — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 встановлюється, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

2007 рік — депутати від виборчих блоків "БЮТ" та "Наша Україна — Народна Самооборона" створюють коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

Погода на 29 листопада

Завтра, 29 листопада, в Києві хмарно, увесь ранок сильний дощ, який розпочнеться вночі, в другій половині дня дрібний дощ зі снігом, який стихне лише увечері. У Львові похмуро, вночі сильний сніг, який послабшає до ранку і закінчиться до обіду. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ зі снігом, який може посилитися до середини дня і змінитися на дрібний дощ до вечора. В Одесі вночі хмарно, від ранку і до вечора ясно, вночі також можливий сильний дощ.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -2 вночі. У Львові — -1 вдень та -5 вночі. У Харкові — +3 вдень та -2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 листопада Міжнародний день ягуара / Фото: Pexels

29 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день правозахисниць. Це свято є вшануванням жінок, які відстоюють права людей, а також дівчат, жінок та ЛГБТ-спільноти. Цей день був створений не лише для визнання, але й щоб показати відповідальність держави у забезпеченні прав цих захисниць прав людини та просуванні і захисті прав інших.

Також 29 листопада День електронних привітань. Свято створили на честь різноманітних вітальних листівок, які можна використовувати через Мережу і надсилати в месенджерах, через електронну пошту, в соціальних мережах тощо. Достеменно невідомо, коли саме було засновано це цікаве свято, але існує думка, що це сталося 1990 року.

А ще 29 листопада Всесвітній день мурахоїдів. Мурахоїдів вважають одними з найцікавіших та найунікальніших тварин. Їх одразу можна впізнати за характерними довгими мордочками та кущистими хвостами. День було створено, щоб привернути увагу до їхньої важливості в екологічній системі нашої планети, а також вказати на проблеми, з якими ці дивні створіння стикаються.

29 листопада Міжнародний день ягуара. Офіційним святом він став 2018 року на форумі, що проводився у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН. В засіданні тоді взяли участь 14 країн, на території яких проживають ягуари. Останні роки популяція тварин почала різко зменшуватися. На форумі також ухвалили програму Jaguar 2030, щоб поєднати зусилля різних держав, місцевих співтоварист, неурядових організацій для збереження ягуарів.