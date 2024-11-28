Яке завтра, 29 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 листопада 2024 року — п’ятниця. 1010-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Парамона та Філумена. Вони були римськими військовими, які стали мучениками за віру в Христа. Їхні життя і подвірні дії вшановуються в християнській традиції. Святий мученик Парамон був римським військовим, який вірив у Христа і відкрив свою віру перед іншими солдатами. Він був страчений за свою віру. Святий мученик Філумен також був римським військовим, який став мучеником за віру в Христа. Його життя і мучеництво вшановуються в християнській традиції. Ці святі є символами віри і відваги, і їхні історії надихають християн на вірність своїй вірі навіть перед обличчям смерті.

Що не можна робити 29 листопада

Не варто підмітати підлогу різними віниками в одному приміщенні.

Забороняється сваритися і лихословити.

Не слід вагітним переступати через віники.

Народні прикмети і традиції на 29 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці сніг зійшов — на Миколая буде сильна заметіль;

дим йде стовпом з димаря — буде сильний мороз;

сильний снігопад — наступний сезон буде врожайним;

зірки світять дуже яскраво — йде похолодання.

29 листопада сильний снігопад — наступний сезон буде врожайним / Фото: Unsplash

Згідно з народними прикметами, люди цього дня намагалися передбачити, якою буде погода взимку. Для цього обов'язково стежили за погодніми явищами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 листопада

Які завтра іменини: Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

Талісманом людини, народженої 29 листопада, є рубін. Камінь, який здавна є символом пристрасного кохання. Існує думка, що рубін допомагає зупиняти кровотечі.

Цього дня народилися:

1778 рік — український письменник Григорій Квітка-Основ'яненко;

1899 рік — український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань Григорій Косинка;

1978 рік — український футболіст, найкращий бомбардир чемпіонату України (2000) Андрій Воробей.

Пам’ятні дати 29 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 листопада:

1830 рік — у Варшаві починається Листопадове повстання 1830—1831 років;

1899 рік — засновують іспанський футбольний клуб "Барселона";

1929 рік — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1947 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав, як наслідок з'являється Держава Ізраїль;

1959 рік — церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше показують по американському телебаченню;

1963 рік — президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим;

1990 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік — Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 рік — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виносить свій перший вирок;

1999 рік — з метою запровадження атрибутів української державності указом президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

2007 рік — депутати від виборчих блоків "БЮТ" та "Наша Україна — Народна Самооборона" створюють коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

Погода на 29 листопада

Завтра, 29 листопада, в Києві хмарно, дрібний мокрий сніг зміниться дрібним дощем, який йтиме до вечора. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який ввечері зміниться на дрібний сніг з дощем. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня йтиме дощ зі снігом. В Одесі похмуро, вдень дрібний дощ, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +1 вночі. У Львові — +4 вдень та +3 вночі. У Харкові — +2 вдень та +1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 листопада в Україні і світі святкують Чорну п'ятницю / Фото: Unsplash

29 листопада в Україні і світі святкують Чорну п'ятницю. Це неофіційний початок сезону різдвяних розпродажів, який відзначається наступного дня після Дня подяки в США, тобто в четверту п’ятницю листопада. Цього дня магазини пропонують значні знижки та акції, залучаючи велику кількість покупців. Чорна п'ятниця популярна не тільки в США, а й у багатьох інших країнах, зокрема в Україні, де знижки теж стають традиційними.

Назва "Чорна п'ятниця" виникла у Філадельфії у 1960-х роках, коли поліція почала так називати день через значні затори та хаос, спричинені масовими покупками. Згодом термін отримав позитивніше значення, асоціюючись із "виходом у плюс" для магазинів (збитки в бухгалтерії позначаються червоним кольором, а прибутки — чорним).

Також 29 листопада Всеукраїнський день логіста. Це професійне свято, яке святкують в Україні, щоби вшанувати працівників галузі логістики. Цей день не є офіційним державним святом, але активно відзначається фахівцями у сфері транспорту, складування, постачання, митного оформлення та управління ланцюгами постачання.

А ще 29 листопада Всесвітній день мурахоїдів. Його мета — привернути увагу до цих дивовижних тварин, які є важливою частиною екосистем і потребують захисту через загрозу зникнення. Мурахоїди — це ссавці, що належать до підряду Vermilingua. Вони мешкають переважно в тропічних і субтропічних лісах Центральної та Південної Америки.

29 листопада святкують Міжнародний день жінок-правозахисниць. Свято вшановує жінок, які активно захищають права людини, сприяють соціальній справедливості, гендерній рівності та миру. День покликаний підтримати їхню працю, звернути увагу на ризики, з якими вони стикаються, та підвищити обізнаність про важливість їхнього внеску. Цей день був проголошений 2004 року в межах міжнародного жіночого руху та підтриманий Організацією Об’єднаних Націй. Він підкреслює специфічні виклики, з якими стикаються жінки-правозахисниці, особливо ті, які працюють у складних умовах або протистоять дискримінації та насильству.

Також 29 листопада Міжнародний день системного інженера. Це професійне свято, яке відзначає внесок системних інженерів у розвиток технологій, інфраструктури та інновацій. Цей день не має офіційної фіксованої дати, але зазвичай відзначається у професійних колах у січні, що збігається з діяльністю Міжнародної ради з системної інженерії (INCOSE).

А ще 29 листопада Міжнародний день ягуара. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість збереження ягуарів і їхнього природного середовища. Ягуар є не лише символом дикої природи Америки, але й важливим компонентом екосистем, в яких він живе.

29 листопада святкують Всесвітній день інформації. Всесвітній день інформації спрямований на популяризацію доступу до інформації для кожного, підкреслюючи її значення для розвитку суспільства та окремих людей.