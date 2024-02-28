Яке завтра, 29 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 лютого 2024 року — четвер. 736-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 лютого, церковне свято

29 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Касіяна. Він був родом із Римської імперії, жив в IV-V столітті. У віці двадцяти років прийняв рішення відправитися до Палестини, де і став ченцем. Потім мандрував Єгиптом протягом десяти років, вивчаючи традиції чернецтва. 400 року дістався Константинополя і отримав там призначення в диякони від Іоана Златоуста.

Що не можна робити 29 лютого

Не можна конфліктувати з рідними, лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Заборонено брехати людям — ошуканство швидко розкриється.

Народні прикмети і традиції на 29 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;

якщо дерева в лісі шарудять — до відлиги;

тріщить ліс — чекайте на мороз.

29 лютого сніг чи туман — рік буде врожайним / Фото: Pexels

Наші предки вважали день Касіяна особливо небезпечним, вірили, що будь-які плани, задумані цього дня не здійсняться. Тому часто роботи припиняли ще до початку вечора.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 лютого

Які завтра іменини: Порфирій, Ілля.

Талісманом людини, народженої 29 лютого, є тигрове око. Цей камінь особливо любили римські воїни, вони гравіювали на його поверхні різноманітні символи для захисту. Тигрове око здавна вважали лікувальним каменем. Вірили, що воно здатне допомогти за гіпертонії.

Цього дня народилися:

1908 рік — українська юристка, державна, політична й громадська діячка у США, перша жінка-мер Детройта Марія Бек;

1912 рік — український композитор Яків Цегляр;

1968 рік — український колекціонер-ніковіліст Володимир Потапенко.

Пам’ятні дати 29 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 лютого:

1288 рік — Шотландія встановлює 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а у разі відмови він має сплатити штраф;

1504 рік — Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 рік — в Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 рік — у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;

1944 рік — замах УПА на командувача 1-м Українським фронтом генерала армії Миколу Ватутіна, що потягнуло його смерть 15 квітня;

2004 рік — фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримує 11 "Оскарів".

Погода на 29 лютого

Завтра, 29 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові вночі ясно, але вранці небо затягне хмарами, які не зникатимуть до вечора, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з невеликими проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +1 вночі. У Львові — +12 вдень та +3 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +7 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 лютого святкують День цифрового навчання / Фото: Pexels

29 лютого в Україні і світі Всесвітній день рідкісних захворювань. Подію проводять під координацією Європейської організації з рідкісних захворювань. Такі недуги вражають невелику кількість людей, наприклад, в Європі хворобу вважають рідкісною, якщо вона діагностується у однієї з двох тисяч людей. Часто рідкісні захворювання досить серйозні, швидко прогресують і є хронічними. Багато з них і досі не вивчені. До них, зокрема, відносять фенілкетонурію, мукополісахаридоз, хворобу Крона, хворобу Гоше, муковісцидоз.

Також 29 лютого святкують День цифрового навчання. Свято припадає щороку на останній четвер лютого. Завдяки цифровій революції людство отримало змогу проводити наукові дослідження і навчання за допомогою цифрових пристроїв. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб звернути увагу на важливість використання цифрових технологій в сфері освіти.

А ще 29 лютого Міжнародний день поширення інформації про травми, спричинені повторним перенапруженням. Щорічно проводиться в останній день лютого (28 або 29 число). Це особливе нагадування про широкомасштабний вплив травм, що повторюються на робочому місці. Дата була створена, щоб підвищити обізнанність про повторні травми, відомі також як розлади опорно-рухового апарату. Вони є найпоширенішими і найбільш виснажливими професійними ризиками, які впливають на працівників в усьому світі.