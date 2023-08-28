Яке завтра, 29 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 серпня, День пам'яті захисників України. Віряни святкують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. В народі — Горіховий Спас. До Нового року залишилося 124 дні.

29 серпня 2023 року — вівторок. 552-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 серпня, церковне свято

29 серпня в церковному календарі – свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа є одним з найважливіших свят у православній традиції. Це день, наступний після свята Успіння Богородиці.

Присвячене воно перенесенню з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа, який виник внаслідок дотику тканини до Його обличчя. За легендою, цей образ був створений, коли хворий король Авгар попросив Ісуса прийти до нього і вилікувати його. Ісус не міг прийти, але притулив полотно до Свого лиця, і на ньому відбилося Його зображення. Цей образ був принесений до Авгара, який одразу видужав і навернувся до християнської віри.

Цей нерукотворний образ став першою в історії іконою і джерелом численних див. Він зберігався в Едесі до 944 року, коли був урочисто перенесений до Константинополя і поміщений у храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Від того часу цей образ став одним з найпочесніших і найшанованіших у християнському світі.

У народі це свято має кілька назв: Горіховий Спас, Хлібний Спас, Спас Нерукотворний або Третій Спас. Воно пов’язане з завершенням жнив і початком осені. Цього дня люди благословляли хліб, горіхи, овочі та фрукти, як символи плодовитості і достатку.

Що не можна робити цього дня

Заборонено бажати комусь зла, лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти нужденним в допомозі.

Не варто ходити в ліс без оберега.

Народні прикмети і традиції на 29 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ із грозою на теплу осінь;

навколо Місяця утворилося коло — наступного дня піде дощ;

великий урожай горіхів — наступного року чекайте на велику кількість зерна;

зірки бліді — погода буде сухою і ясною;

журавлі вже відлетіли — на Покрову будуть морози.

29 серпня великий урожай горіхів — наступного року чекайте на велику кількість зерна / Фото: pixabay.com

Цей день в народі вважали сприятливим для здійснення подорожей. Також вірили, що все задумане 29 серпня обов'язково здійсниться.

Погода на 29 серпня

Завтра, 29 серпня, в Києві хмарно, лише ранок буде ясним, без опадів. У Львові ранок безхмарний, але вже в другій половині дня з'являться хмари, вдень дрібний дощ, який до вечора зміниться на дощ із грозою. У Харкові вранці похмуро, але день та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +33 вдень та +23 вночі. У Львові — +28 вдень та +19 вночі. У Харкові — +29 вдень та +20 вночі. В Одесі — +31 вдень та +24 вночі.

Пам’ятні дати 29 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 серпня:

1535 рік — війська Великого князівства Литовського та Руського звільняють від Московської окупації місто Стародуб;

1541 рік — османи захоплюють Буду, столицю Королівства Угорщина;

1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують роботу над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1619 рік — відбувається "Кам'янка Струмилова" — перша відома в історії постановка українських інтерлюдій;

1831 рік — Майкл Фарадей успішно демонструє перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;

1842 рік — Нанкінський договір покладає край Першій Опіумній війні;

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту;

1885 рік — німецький інженер Готліб Даймлер запатентовує мотоцикл;

1929 рік — німецький дирижабль "Граф Цепелін" завершує першу навколосвітню подорож;

1944 рік — розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 рік — до ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан і Ісландію;

1964 рік — відбувається прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс";

1966 рік — у Сан-Франциско група "Бітлз" дає свій останній концерт;

1992 рік — відбувається перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові;

1994 рік — Oasis випускає дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолив чарт Великої Британії;

1999 рік — у Донецьку відкривають прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 рік — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Діомід, Герасим, Степан, Яков, Ганна.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є діамант. Ці камені здавна асоціюються з багатством і розкішшю. Здавна вірили, що діаманти допомагають нормалізувати сон, заспокоїти нервову систему.

Цього дня народилися:

1868 рік — драматургиня, літературознавчиня Людмила Старицька-Черняхівська;

1883 рік — український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму Дмитро Донцов;

1975 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Леонід Хода;

1995 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно) Андрій Сорока.

Який завтра день в Україні і світі

29 серпня День народження мотоцикла / Фото: pixabay.com

29 серпня в Україні День пам'яті захисників України. Пам'ятний день встановили указом президента України Володимира Зеленського 2019 року для вшанування тих героїв, які загинули під час Іловайської трагедії. Ці воїни віддали своє життя за територіальну цілісніть і незалежність рідної держави. 29 серпня 2014 року відкрите російське вторгнення призвело до масштабних боїв та оточення українських військовослужбовців. 366 військових загинуло і ще 429 отримали поранення.

Також 29 серпня Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Від часу створення ядерної зброї було проведено понад 2000 випробувань цього небезпечного засобу знищення. Подію започаткували під час 64 сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбулася 2 грудня 2009 року. Дату обрали невипадково. Саме 29 серпня 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон в Казахстані.

А ще 29 серпня День народження мотоцикла. Цей популярний сьогодні двоколісний транспорт розробили німецькі винахідники Готліб Даймлер та Вільгельм Майбах 1885 року. Від 1872 року Даймлер працював у фірмі Отто над розробленням двигуна внутрішнього згорання. Пізніше разом із Майбахом він заснував власну компанію. Винахідники змогли створити двигун, але не було транспорту, на якому вони могли б його випробувати. Тому винахідники вирішили використати велосипед. Саме його 29 серпня 1885 року запатентували як "повозку для верхової їзди з керосиновим двигуном". Прототип сучасного мотоциклу міг розвивати швидкість до 12 км на годину.