Яке завтра, 29 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 серпня 2024 року — четвер. 918-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 серпня в церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Згідно з Євангеліями, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно докоряв Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття Іродіади, дружини свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

Що не можна робити 29 серпня

Не можна їсти м'ясні продукти, рибу, сир.

Не слід розрізати будь-які круглі предмети.

Забороняється брати до рук сокири чи лопати.

Народні прикмети і традиції на 29 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: граки почали ритися в листі — буде тепла, але дощова погода;

почути грім — до теплої осені;

гуси ще літають — скоро почнуться дощі, летять лебеді — перший сніг випаде швидко;

з каштана вже опало все листя — бабине літо буде затяжним;

вже полетіли у теплі краї журавлі — чекайте на похолодання.

29 серпня гуси ще літають — скоро почнуться дощі, летять лебеді — перший сніг випаде швидко / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що саме цього дня починається справжня природна осінь. Вже може помітно холоднішати, особливо вночі. Святому Івану Хрестителю здавна молилися про позбавлення від головного болю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 серпня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Популярний камінь, з якого виготовляють прикраси. Здавна вірили, що гематит допомагає розкрити свої справжні почуття.

Цього дня народилися:

1975 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Леонід Хода;

1986 рік — український співак, актор Фелікс Шиндер;

1995 рік — офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно) Андрій Сорока.

Пам’ятні дати 29 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 серпня:

1541 рік — османи захоплюють Буду, столицю Угорського королівства;

1561 рік — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;

1619 рік — відбувається "Кам'янка Струмилова" — перша відома в історії постановка українських інтерлюдій;

1831 рік — Майкл Фарадей успішно демонструє перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні;

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн демонструє першу електроплиту;

1885 рік — німецький інженер Готтліб Даймлер отримує патент на мотоцикл;

1929 рік — німецький дирижабль "Граф Цепелін" завершує першу навколосвітню подорож;

1944 рік — розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 рік — до ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан і Ісландію;

1965 рік — у Львові відбуваються збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких бере участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР;

1964 рік — відбувається прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс";

1966 рік — у Сан-Франциско група The Beatles дає свій останній концерт;

1992 рік — відбувається перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові;

1994 рік — Oasis випускають дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолює чарт Великої Британії;

1999 рік — у Донецьку відкривають прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 рік — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Погода на 29 серпня

Завтра, 29 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмура погода, до середини дня вранішній дощ з грозою завершиться.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +23 вночі. У Львові — +29 вдень та +17 вночі. У Харкові — +33 вдень та +21 вночі. В Одесі — +26 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 серпня в Україні вшановують День пам'яті захисників / Фото: Unsplash

29 серпня в Україні вшановують День пам'яті захисників. Цей пам’ятний день був встановлений указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата обрана невипадково — вона приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками під час виходу з Іловайського котла. Цього дня по всій країні проводяться різні пам’ятні заходи: покладання квітів до пам’ятників, хвилини мовчання, а також обмеження розважальних заходів. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

Також 29 серпня Міжнародний день каберне. Це свято було започатковане 2010 року Ріком Бакасом у Каліфорнії. Метою цього дня є популяризація сорту винограду Каберне Совіньйон, який є одним із найпоширеніших і найулюбленіших червоних вин у світі.Каберне Совіньйон відомий своєю стійкістю до різних кліматичних умов і здатністю рости навіть у складних умовах. Вино з цього сорту винограду має високий вміст танінів, що робить його корисним для серцево-судинної системи та боротьби з діабетом 2-го типу.

А ще 29 серпня Міжнародний день дії проти ядерних випробувань. Це свято було започатковане Генеральною Асамблеєю ООН 2009 року. Ініціатором цього дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Метою цього дня є підвищення обізнаності про наслідки ядерних випробувань та заклик до їх повного припинення. Від часу створення ядерної зброї у світі було проведено понад 2000 випробувань, які мали значні негативні наслідки для здоров’я людей та навколишнього середовища.

29 серпня святкують День народження мотоцикла. Це свято присвячене винаходу першого мотоцикла, який був створений німецькими винахідниками Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом 1885 року. Їхній винахід, відомий як "повоз для верхової їзди з керосиновим двигуном", став першим у світі мотоциклом. Цей двоколісний транспортний засіб мав дерев’яну раму, ремінну передачу та одноциліндровий двигун потужністю 0,5 кінської сили. Він міг розвивати швидкість до 12 км/год, що на той час було значним досягненням.