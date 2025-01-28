Яке завтра, 29 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 січня 2025 року — середа. 1071-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 січня в церковному календарі – перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Він був одним із перших мужів Церкви і великим святим, який зазнав мученицької смерті за свої переконання під час гоніння християн у другому столітті. Його священні мощі (останки) стали об'єктом особливої шани та пошанування. Ігнатій Богоносець був єпископом Антіохійської склепатної громади і був добре знаний своєю духовністю та відданістю церковному життю. 107 року, коли він був заарештований римською владою, його відправили до Рима для суду та страти. Під час його подорожі до міста Ігнатій написав кілька листів до християнських громад, які стали важливими документами раннього християнства. Після його мученицької смерті, мощі Ігнатія Богоносця були перенесені з Рима до Антіохії приблизно 108 року. Це стало значною подією для ранньої Церкви, оскільки його мощі стали символом стійкості та віри.

Перенесення мощей Ігнатія мало великий значення для вірянн, а сам процес їх перевезення був обставлений святковими процесіями та богослужіннями. Мощі були розміщені в Антіохії в храмі, який збирав безліч прочан з різних куточків християнського світу. Пізніше, 637 року, під час завоювання Антіохії, мощі були перевезені до Рима назад, де вони перебувають і до сьогодні. Цей акт підкреслює важливість святих мощей для християнської традиції та став одним зі способів збереження пам'яті про великого святого.

Що не можна робити 29 січня

Не можна лихословити, сваритися і лаятися.

Краще не думати про щось в негативному ключі.

Забороняється ризикувати, особливо, якщо це невиправдано.

Народні прикмети і традиції на 29 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: місяць має червоний відтінок — буде сильний вітер;

яка погода цього дня, такою вона буде в другій половині березня;

шумить ліс — чекайте на відлигу;

дим вигинається, то прийде тепло.

29 січня шумить ліс — чекайте на відлигу / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що в цей період відьми виходять на землю, а тому слід бути надзвичайно обережним. Краще сидіти вдома після заходу сонця.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 січня

Які завтра іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

Талісманом людини, народженої 29 січня, є сапфір. Камінь, який допомагає укріпити вірність. Також сапфір сприяє розвитку інтелекту та укріпленню пам'яті.

Цього дня народилися:

1929 рік — українська режисерка Ірина Молостова;

1939 рік — український вчений у галузі механіки, дійсний член НАНУ, лавреат Державних премій СРСР і УРСР, директор інституту механіки НАН України Олександр Гузь;

1967 рік — український футболіст Сергій Шматоваленко.

Пам’ятні дати 29 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 січня:

1616 рік — нідерландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;

1635 рік — кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;

1805 рік — підписують указ про відкриття у Харкові Імператорського університету;

1850 рік — сенатор Генрі Клей представляє план "Компромісу 1850 року", що мав примирити Північні та Південні штати Америки;

1856 рік — королева Великої Британії Вікторія засновує найвищу військову нагороду країни — "Хрест Вікторії";

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;

1896 рік — відбуваються перші випробування англійського танка;

1918 рік — відбувається бій під Крутами;

1918 рік — у Києві о третій годині ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 рік — на конференції в Парижі країни — переможці в 1-й Світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1922 рік — під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб;

1929 рік — у Нашвіллі (Теннессі, США) організовують першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1978 рік — Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їхній руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 рік — президент Франції Жак Ширак оголошує про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;

2002 рік — президент США Джордж Вокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Погода на 29 січня

Завтра, 29 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до середини дня. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +4 вночі. У Львові — +10 вдень та +6 вночі. У Харкові — +7 вдень та +2 вночі. В Одесі — +10 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 січня в Україні День пам'яті героїв Крут / Фото: Unsplash

29 січня в Україні День пам'яті героїв Крут. Бій під Крутами був важливою сторінкою в історії боротьби українців за незалежність від радянської Росії. Власне, у січні 1918 року, коли більшовицька армія наступала на Київ, група українських студентів та молодих військових, яка складалася лише з близько 300 осіб, стала на захист Києва на станції Крути, що знаходиться на Чернігівщині. У бою з переважальними силами червоних армійців загинуло понад 70 українців. Цей бій став символом героїзму та самопожертви української молоді, яка виступила на захист рідної землі в умовах надзвичайної військової та політичної напруженості. Незважаючи на військову поразку, подвиг захисників Крут став важливим символом національної гідності та боротьби за незалежність України.

День пам'яті героїв Крут — це не лише нагадування про той конкретний бій, але й вшанування всіх тих, хто боровся за незалежність України. Відзначають його урочистими заходами, покладанням квітів до пам'ятників героям Крут та іншими пам'ятними діями.

Також 29 січня Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Цей день був започаткований 1984 року за ініціативою міжнародної громадської організації «Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї» (ICAN) та підтримується низкою інших правозахисних та антиядерних організацій. Цей день має на меті привернути увагу громадськості та політиків до серйозної загрози, яку несе наявність ядерної зброї в світі, і стимулювати дії, спрямовані на роззброєння та запобігання використанню ядерної зброї. Одним із основних завдань цього дня є підвищення обізнаності про потенційні наслідки ядерної війни, яка може призвести до катастрофічних наслідків для людства, навколишнього середовища та планети загалом.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни також служить нагадуванням про важливість міжнародних зусиль щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї та підтримки різних договорів, таких як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (NPT) та новітні ініціативи, спрямовані на заборону ядерних випробувань і роззброєння.