Яке завтра, 29 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 29 жовтня, День працівників служби позавідомчої охорони МВС в Україні. Віряни вшановують пам'ять Анастасії Римлянки. До Нового року залишилося 63 дні.

29 жовтня 2023 року — неділя. 613-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 жовтня, церковне свято

29 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Анастасії Римлянки. Народилася вона у III столітті в заможній родині, але рано осиротіла. Тому її виховувала жіноча громада, під наставництвом святої Софії. Дівчина змалечку вірила в Ісуса Христа, тому відкрито сповідувала свою віру. Коли дівчині було 20 років, її привели до градоначальника, який змушував її відвернутися від християнства. Але дівчина відмовилася вклонитися ідолам. За це її спочатку піддали тортурам, а потім спалили на кострі.

Що не можна робити в цей день

Не можна лихословити, кричати і ображати інших.

Не варто до світанку задивлятися у дзеркало.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 29 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці голосно кричать птахи до непогоди;

на березі все ще є листя — чекайте на кілька теплих днів;

голуби голосно воркують до хорошої погоди;

хмари пливуть низько — скоро прийде похолодання.

29 жовтня голуби голосно воркують до хорошої погоди / Фото: Pexels

Здавна цей день вважався днем пастухів та вівчарів, тому що наші предки саме в цей період закінчували стригти овець. Було прийнято вирушати до церкви і молитися святій Анастасії, яка вважалася покровителькою вівчарів.

Погода на 29 жовтня

Завтра, 29 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, але опадів не очікується. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +17 вдень та +11 вночі. У Харкові +10 вдень та +3 вночі. В Одесі +14 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 29 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 жовтня:

312 рік – Костянтин Великий увійшов до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;

437 рік – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружився на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II;

1390 рік – проходить перший задокументований в Парижі суд за чаклунство (засудження і страта трьох підсудних);

1467 рік – Карл Сміливий у битві при Брустемі переміг князя-єпископа Льєжа;

1591 рік – Папою Римським обрирають Інокентія IX;

1618 рік – англійського авантюриста, письменника та придворного сера Волтера Релі обезголовлюють за нібито змову проти Якова I Англійського;

1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемогли у битві зі шведами;

1665 рік – португальські війська громлять Королівство Конго та обезголовлюють короля Конго Антоніо I;

1675 рік – Лейбніц вперше використав довге s (∫) як символ інтеграла в численні;

1787 рік – у Празі відбувається перше виконання опери Моцарта "Дон Жуан";

1863 рік – вісімнадцять країн зустрілися в Женеві та погодилися створити Міжнародний Червоний Хрест;

1888 рік – підписують Константинопольську конвенцію, яка гарантує вільний морський прохід через Суецький канал під час війни та миру;

1914 рік — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;

1923 рік — засновують Турецьку Республіку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 жовтня

Які завтра іменини: Мартин, Євген, Віктор, Іван, Анастасія, Мартина, Марія, Анна.

Талісманом людини, народженої 29 жовтня є топаз. Камінь блакитного кольору, який особливо популярний серед молодих дівчат. Індійські лікарі стверджували, що топаз є мінералом з найкращою енергетикою та сильними лікувальними властивостями.

В цей день народилися:

1961 рік — український актор Олексій Горбунов;

1972 рік — український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор Родіон Лука;

1981 рік — український футболіст та тренер Руслан Ротань.

Який завтра день в Україні і світі

29 жовтня святкують День автомобіліста і дорожника / Фото: Pexels

29 жовтня в Україні святкують День працівників служби позавідомчої охорони МВС. Позавідомча охорона МВС з'явилася ще 1952 року. В цей день прийнято вітати працівників, чия робота пов'язана з постійним ризиком, адже вони захищають державні об'єкти від злочинців, охороняють офіси, стратегічні споруди тощо.

Також 29 жовтня Всесвітній день боротьби з інсультом. Інсульт на сьогоднішній день є одним з найпоширеніших захворювань в усьому світі, зокрема і в Україні. В нашій країні цей стан займає друге місце серед тяжких хвороб. Інсультом називають гостре порушення мозкового кровообігу, коли відбувається раптове припинення кровопостачання мозку. Вперше ця важлива подія була проведена 2006 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я.

А ще 29 жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Свято щороку припадає на останню неділю жовтня. Воно було створене указом президента України 1993 року. Подія носить офіційний характер і присвячена всім працівникам дорожнього господарства та автомобільного транспорту.

29 жовтня Міжнародний день псоріазу. Вперше захід провели 2004 року за ініціативи Міжнародної Федерації асоціацій хворих на псоріаз. Псоріаз є аутоімунним захворюванням, яке проявляється утворенням на шкірі плям, які згодом шерхнуть. Через деякий час відбувається запалення внутрішніх органів, суглобів і без лікування такий стан призводить до інвалідності.