Яке завтра, 29 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

29 жовтня 2024 року — вівторок. 979-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Вона була праведною жінкою, яка жила в ІІІ столітті. Вона народилася в Римі, але після смерті своїх батьків переїхала до Єгипту. Там вона віддала своє життя служінню Богу і допомагала бідним і хворим. Анастасія була відома своєю духовною силою і здатністю зцілювати. Вона також була відома своєю вірністю Христу, навіть у важкі часи гонінь на християн. Її мученицька смерть стала символом віри і мужності.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна накривати стіл незаміжнім жінкам.

Забороняється залишати дитину саму вдома.

Не варто лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 29 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: раптом почали каркати ворони — буде мороз;

хмари низько пливуть — до негоди;

на березі все ще є листя — до теплих днів;

воркочуть голуби — погода буде дуже теплою.

29 жовтня воркують голуби — погода буде дуже теплою / Фото: Unsplash

Цього дня існувала традиція, щоб жінки одягали коралі. Вірили, що тоді будь-які справи закінчаться успішно і до кінця року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 жовтня

Які завтра іменини: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія, Ганна, Марія.

Талісманом людини, народженої 29 жовтня, є топаз. Існувало повір'я, що цей дорогоцінний камінь здатний вилікувати нервову систему. А ще топаз підвищує імунітет.

Цього дня народилися:

1961 рік — український актор Олексій Горбунов;

1972 рік — український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор Родіон Лука;

1981 рік — український футболіст та тренер Руслан Ротань.

Пам’ятні дати 29 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 жовтня:

312 рік — Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;

437 рік — Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;

1658 рік — Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;

1863 рік — вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;

1914 рік — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;

1923 рік — Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;

1929 рік — Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або "Чорним вівторком";

1964 рік — найбільша крадіжка коштовностей.

Погода на 29 жовтня

Завтра, 29 жовтня, в Києві хмарно з невеликим проясненням, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +7 вночі. У Львові — +14 вдень та +7 вночі. У Харкові — +13 вдень та +6 вночі. В Одесі — +16 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 жовтня Міжнародний день догляду і підтримки / Фото: Unsplash

29 жовтня в Україні святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС. Цей день присвячений всім працівникам, які убезпечують та забезпечують захист важливих об'єктів країни. Служба позавідомчої охорони МВС України відповідає за охорону дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, а також інших об'єктів, які мають особливе значення для держави. Цей день є важливим для визнання заслуг та відданості цих працівників, які працюють у складних умовах, щоб забезпечити безпеку та захист важливих об'єктів.

Також 29 жовтня Всесвітній день боротьби з інсультом. Цей день призначений для підвищення обізнаності про інсульт, його причини, симптоми та методи профілактики. Інсульт є однією з основних причин серцево-судинних захворювань і неврологічних ускладнень, і він може мати серйозні наслідки для здоров'я людини.

А ще 29 жовтня Всесвітній день псоріазу. Цей день призначений для підвищення обізнаності про цей хронічний захворювання шкіри, яке вражає мільйони людей по всьому світу. Псоріаз — це аутоімунне захворювання, яке викликає швидке шелушення шкіри, сильний зуд і набряк. Цей день також спрямований на підтримку пацієнтів і досліджень, щоб знайти більш ефективні методи лікування. Всесвітній день псоріазу ставить перед собою цілі зменшити стигму, пов'язану з цим захворюванням, і підтримувати тих, хто страждає від нього.

29 жовтня Міжнародний день догляду і підтримки. Цей день присвячений всім тим, хто надає догляд і підтримку інвалідам, хворим, старим людям та іншим, хто потребує допомоги. Це можуть бути медсестри, медичні сестри, санітари, а також працівники соціальної сфери та волонтери. Цей день ставить перед собою мету зробити свідомішим суспільство про важливість догляду та підтримки, підвищити статус та уважність до цієї професії, а також забезпечити її розвиток.