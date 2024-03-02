Яке завтра, 3 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 3 березня, Всесвітній день дикої природи. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. До Нового року залишилося 303 дні.

3 березня 2024 року — неділя. 739-й день війни в Україні.

Яке завтра, 3 березня, церковне свято

3 березня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Постраждали вони за свою віру в Христа в місті Амасії Понтійській (Мала Азія). Євтропій та Клеоник були братами, а Василіск був племінником великомученика Феодора Тирона. Коли Феодор загинув, вони троє перебували в ув'язненні через свої проповіді.

Правив Амасією в той час Асклипіодот, який був особливо жорстоким до християн. Тоді наказав він привести до нього Євтропія, Клеоника та Василіска і почав їх допитувати. Чоловіки твердо стояли на своїй вірі. Тоді їх нещадно побили, перетворивши тіла на суцільну рану. Євтропій голосно молився під час тортур і на його поклик з'явився Господь з янголами. Всі, хто був присутнім, відразу повірили в Бога.

Наступного дня трьох чоловіків насильно привели до язичницького храму, але почався землетрус, який налякав правителя. Останню ніч перед смертю провели мученики у в'язниці. Вранці братів розіпнули, а Василіску відтяли голову.

Що не можна робити 3 березня

Не варто йти до лісу, бо звірі починають прокидатися після зимової сплячки.

Не можна лихословити, лаятися та сваритися.

Заборонено після заходу сонця давати в борг гроші або речі.

Народні прикмети і традиції на 3 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: навколо дерев тане сніг, весна буде затяжною;

вже прилетів шпак, значить влітку буде великий урожай;

у снігу ворони копирсаються до теплої та ясної погоди;

розщебеталися синиці — йде потепління;

гуси високо летять — чекайте на повноводдя.

3 березня гуси високо летять — чекайте на повноводдя / Фото: Pexels

У дівчат в давнину існував цікавий ритуал, пов'язаний з цим днем. Вони залишали напередодні у мисці з водою яйце чи щось срібне, а вранці вмивали обличчя. Вірили, що так збережуть свою молодість та красу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 березня

Які завтра іменини: Василь, Зіновій, Ренат, Нонна, Ізабелла.

Талісманом людини, народженої 3 березня є гірський кришталь. Камінь з досить високою твердістю. Здавна гірський кришталь символізував міцність відносин, чесність, чистоту.

В цей день народилися:

1896 рік — український співак (бас), педагог Іван Паторжинський;

1919 рік — український математик Погорєлов Олексій Васильович;

1982 рік — українська співачка, переможниця вокального конкурсу України "Ікс-Фактор" Аіда Ніколайчук.

Пам’ятні дати 3 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 березня:

1585 рік — у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо — перший і найбільш стародавній критий театр Європи;

1645 рік — Міхаелем ван Лангреном створена перша карта Місяця;

1802 рік — у Відні публікують "Місячну сонату" Бетховена;

1866 рік — у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);

1875 рік — у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери "Кармен" Жоржа Бізе;

1915 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта;

1917 рік — у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);

1918 рік — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;

1923 рік — виходить друком перший номер нью-йоркського часопису "Time";

1924 рік — у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи;

1931 рік — президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1938 рік — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;

1945 рік — у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;

1952 рік — затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;

1991рік — у Латвії та Естонії відбуваються референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 рік — Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;

2005 рік — Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 рік — оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 рік — Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Погода на 3 березня

Завтра, 3 березня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові вранці хмарно, але від середини дня і до вечора ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +8 вдень та 0 вночі. У Львові +12 вдень та +4 вночі. У Харкові +5 вдень та -1 вночі. В Одесі +8 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

3 березня святкують Міжнародний день письменника / Фото: Pexels

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день дикої природи. Це досить молоде свято, яке вперше відсвяткували 2013 року. Саме цього року в грудні відбулося 68 засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй, під час якого розглядалися проблеми дикої природи, різні шляхи їх розв'язання. Дату святкування обрали під час засідання. Для захисту дикої природи цей день має велике значення. Саме 3 березня 1973 року була прийнята Конвенція СІТЕС, яка заборонила незаконну торгівлю дикими тваринами, яким загрожує повне знищення.

Також 3 березня Всесвітній день слуху. Подія була заснована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щороку вона визначає тему та розробляє науково обґрунтовані інформаційно-пропагандиські програми (листівки, брошури, банери, плакати), які поширюються серед партнерів в урядах і серед населення по всьому світу.

А ще 3 березня святкують Міжнародний день письменника. Подія була заснована ПЕН-клубом (міжнародне об'єднання письменників) 1986 року, але до України свято прийшло лише 2012 року за ініціативи письменниці Лариси Ніцой. Своїм професійним днем це свято також можуть вважати редактори, журналісти, історики та інші майстри слова.

3 березня Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Подія була започаткована за ініціативи ЮНІСЕФ, обравши дату 2009 року. Щороку свято припадає на першу неділю березня. Цього дня проводять найбільшу у світі медіа-кампанію для дітей, яка спрямована на просування прав дитини, особливо на її права на участь в житті суспільства.

Також 3 березня Міжнародний день ірландського віскі. Дата присвячена вшануванню багатої історії, унікальним методам виробництва та різноманіттю ірландського віскі. Вибір числа 03.03 є свідомим, адже воно символізує важливість трійки в історії цього напою. Існує три традиційні стилі ірландського віскі — Single Grain, Single Malt, and Single Pot Still. А також віскі створюють за допомогою потрійної дистиляції, яка і відрізняє цей напій від аналогів.

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